https://ria.ru/20250529/medvezhonok-2019819349.html

В Иркутской области поймали и отпустили в лес медвежонка, упавшего с дерева

В Иркутской области поймали и отпустили в лес медвежонка, упавшего с дерева - РИА Новости, 29.05.2025

В Иркутской области поймали и отпустили в лес медвежонка, упавшего с дерева

В Иркутской области медвежонка, который упал с дерева, поймали, накормили и отпустили в лес, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк в... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T17:06:00+03:00

2025-05-29T17:06:00+03:00

2025-05-29T17:37:00+03:00

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иркутская область

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общество

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ИРКУТСК, 29 мая — РИА Новости. В Иркутской области медвежонка, который упал с дерева, поймали, накормили и отпустили в лес, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. Она пояснила, что во время мониторинга соцсетей полицейские обратили внимание на видеоролик, на котором несколько мужчин ловят медвежонка, карабкающегося на дерево. При этом один из участников инцидента залез на сосну и сбросил с нее маленького хищника. Того схватили за холку и засунули в мешок. Полиция начала проверку по факту жестокого обращения с животным. Позже выяснилось, что трое жителей поселка Новая Игирма заметили медвежонка рядом с производственной базой, где они работали. Поскольку неподалеку находились дети, а вслед за медвежонком могла прийти и его мама, мужчины решили помочь зверю вернуться в лес. Тот не понял добрых намерений людей и, испугавшись, забрался на дерево. Один из работников попытался его снять, но медвежонок укусил мужчину, и тот его выронил. "Малыша удалось поймать. Медвежонка накормили, а затем проводили обратно в лес. Животное отделалось легким испугом", — написала Волк. На видео, которое предоставили полицейские, один из мужчин рассказывает, как все происходило. Затем демонстрируется, как медвежонка кормят и отпускают в лес.

https://ria.ru/20250514/komi-2016984075.html

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Медвежонок, упавший с дерева в Приангарье Упавшего с дерева в Приангарье медвежонка поймали, накормили и отпустили в лес. В соцсетях недавно появилось видео, где компания мужчин сбрасывает косолапого с дерева. После этого полиция начала проверку. В итоге выяснилось, что мужчины опасались встречи с мамой медвежонка и с трудом смогли прогнать его в лес, сообщили в МВД. 2025-05-29T17:06 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

иркутская область, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество