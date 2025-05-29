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В Иркутской области поймали и отпустили в лес медвежонка, упавшего с дерева - РИА Новости, 29.05.2025
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Хорошие новости
 
17:06 29.05.2025 (обновлено: 17:37 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/medvezhonok-2019819349.html
В Иркутской области поймали и отпустили в лес медвежонка, упавшего с дерева
В Иркутской области поймали и отпустили в лес медвежонка, упавшего с дерева - РИА Новости, 29.05.2025
В Иркутской области поймали и отпустили в лес медвежонка, упавшего с дерева
В Иркутской области медвежонка, который упал с дерева, поймали, накормили и отпустили в лес, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк в... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T17:06:00+03:00
2025-05-29T17:37:00+03:00
хорошие новости
иркутская область
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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ИРКУТСК, 29 мая — РИА Новости. В Иркутской области медвежонка, который упал с дерева, поймали, накормили и отпустили в лес, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. Она пояснила, что во время мониторинга соцсетей полицейские обратили внимание на видеоролик, на котором несколько мужчин ловят медвежонка, карабкающегося на дерево. При этом один из участников инцидента залез на сосну и сбросил с нее маленького хищника. Того схватили за холку и засунули в мешок. Полиция начала проверку по факту жестокого обращения с животным. Позже выяснилось, что трое жителей поселка Новая Игирма заметили медвежонка рядом с производственной базой, где они работали. Поскольку неподалеку находились дети, а вслед за медвежонком могла прийти и его мама, мужчины решили помочь зверю вернуться в лес. Тот не понял добрых намерений людей и, испугавшись, забрался на дерево. Один из работников попытался его снять, но медвежонок укусил мужчину, и тот его выронил. "Малыша удалось поймать. Медвежонка накормили, а затем проводили обратно в лес. Животное отделалось легким испугом", — написала Волк. На видео, которое предоставили полицейские, один из мужчин рассказывает, как все происходило. Затем демонстрируется, как медвежонка кормят и отпускают в лес.
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7 495 645-6601
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353
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Медвежонок, упавший с дерева в Приангарье
Упавшего с дерева в Приангарье медвежонка поймали, накормили и отпустили в лес. В соцсетях недавно появилось видео, где компания мужчин сбрасывает косолапого с дерева. После этого полиция начала проверку. В итоге выяснилось, что мужчины опасались встречи с мамой медвежонка и с трудом смогли прогнать его в лес, сообщили в МВД.
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иркутская область, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
Хорошие новости, Иркутская область, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество
В Иркутской области поймали и отпустили в лес медвежонка, упавшего с дерева

Упавшего с дерева в Иркутской области медвежонка накормили и отпустили в лес

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ИРКУТСК, 29 мая — РИА Новости. В Иркутской области медвежонка, который упал с дерева, поймали, накормили и отпустили в лес, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.
Она пояснила, что во время мониторинга соцсетей полицейские обратили внимание на видеоролик, на котором несколько мужчин ловят медвежонка, карабкающегося на дерево. При этом один из участников инцидента залез на сосну и сбросил с нее маленького хищника. Того схватили за холку и засунули в мешок. Полиция начала проверку по факту жестокого обращения с животным.
Позже выяснилось, что трое жителей поселка Новая Игирма заметили медвежонка рядом с производственной базой, где они работали. Поскольку неподалеку находились дети, а вслед за медвежонком могла прийти и его мама, мужчины решили помочь зверю вернуться в лес. Тот не понял добрых намерений людей и, испугавшись, забрался на дерево. Один из работников попытался его снять, но медвежонок укусил мужчину, и тот его выронил.
"Малыша удалось поймать. Медвежонка накормили, а затем проводили обратно в лес. Животное отделалось легким испугом", — написала Волк.
На видео, которое предоставили полицейские, один из мужчин рассказывает, как все происходило. Затем демонстрируется, как медвежонка кормят и отпускают в лес.
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Хорошие новостиИркутская областьИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
 
 
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