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В Приангарье мужчины сбросили медвежонка с высокого дерева - РИА Новости, 29.05.2025
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06:18 29.05.2025 (обновлено: 13:58 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/medvezhonok-2019696195.html
В Приангарье мужчины сбросили медвежонка с высокого дерева
В Приангарье мужчины сбросили медвежонка с высокого дерева - РИА Новости, 29.05.2025
В Приангарье мужчины сбросили медвежонка с высокого дерева
Проверка проводится в Приангарье, где при поимке медвежонка мужчины сбросили животное с высокого дерева, об этом сообщает ГУМВД РФ по Иркутской области. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T06:18:00+03:00
2025-05-29T13:58:00+03:00
происшествия
иркутская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ИРКУТСК, 29 мая - РИА Новости. Проверка проводится в Приангарье, где при поимке медвежонка мужчины сбросили животное с высокого дерева, об этом сообщает ГУМВД РФ по Иркутской области. В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции выявили видеозапись, на которой компания мужчин ловит медвежонка, вскарабкивавшегося на дерево. На видео запечатлено, как один из участников инцидента залез на сосну и уронил с нее маленького медвежонка. В публикациях отмечается, что события могли произойти в районе поселка Новая Игирма. "В Приангарье полицейские проводят проверку после публикации видео, демонстрирующего жестокое обращение с медвежонком", - говорится в сообщении. Правоохранители призвали мужчин самостоятельно явиться в ближайший отдел полиции для дачи объяснений.
https://ria.ru/20250520/medveditsa-2018018689.html
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происшествия, иркутская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Иркутская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Приангарье мужчины сбросили медвежонка с высокого дерева

В Приангарье при поимке медвежонка мужчины сбросили медвежонка с высокого дерева

© МВД38/TelegramКадр видео, на котором компания мужчин ловит медвежонка в Иркутской области
Кадр видео, на котором компания мужчин ловит медвежонка в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© МВД38/Telegram
Кадр видео, на котором компания мужчин ловит медвежонка в Иркутской области
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ИРКУТСК, 29 мая - РИА Новости. Проверка проводится в Приангарье, где при поимке медвежонка мужчины сбросили животное с высокого дерева, об этом сообщает ГУМВД РФ по Иркутской области.
В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции выявили видеозапись, на которой компания мужчин ловит медвежонка, вскарабкивавшегося на дерево. На видео запечатлено, как один из участников инцидента залез на сосну и уронил с нее маленького медвежонка. В публикациях отмечается, что события могли произойти в районе поселка Новая Игирма.
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"В Приангарье полицейские проводят проверку после публикации видео, демонстрирующего жестокое обращение с медвежонком", - говорится в сообщении.
Правоохранители призвали мужчин самостоятельно явиться в ближайший отдел полиции для дачи объяснений.
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ПроисшествияИркутская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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