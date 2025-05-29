https://ria.ru/20250529/medvezhonok-2019696195.html

В Приангарье мужчины сбросили медвежонка с высокого дерева

В Приангарье мужчины сбросили медвежонка с высокого дерева - РИА Новости, 29.05.2025

В Приангарье мужчины сбросили медвежонка с высокого дерева

Проверка проводится в Приангарье, где при поимке медвежонка мужчины сбросили животное с высокого дерева, об этом сообщает ГУМВД РФ по Иркутской области. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T06:18:00+03:00

2025-05-29T06:18:00+03:00

2025-05-29T13:58:00+03:00

происшествия

иркутская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ИРКУТСК, 29 мая - РИА Новости. Проверка проводится в Приангарье, где при поимке медвежонка мужчины сбросили животное с высокого дерева, об этом сообщает ГУМВД РФ по Иркутской области. В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции выявили видеозапись, на которой компания мужчин ловит медвежонка, вскарабкивавшегося на дерево. На видео запечатлено, как один из участников инцидента залез на сосну и уронил с нее маленького медвежонка. В публикациях отмечается, что события могли произойти в районе поселка Новая Игирма. "В Приангарье полицейские проводят проверку после публикации видео, демонстрирующего жестокое обращение с медвежонком", - говорится в сообщении. Правоохранители призвали мужчин самостоятельно явиться в ближайший отдел полиции для дачи объяснений.

https://ria.ru/20250520/medveditsa-2018018689.html

https://ria.ru/20240916/rosprirodnadzor-1973065664.html

иркутская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, иркутская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)