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Желание менять Россию не меняется, заявил Медведев
Желание менять Россию не меняется, заявил Медведев - РИА Новости, 29.05.2025
Желание менять Россию не меняется, заявил Медведев
Мир меняется, но не меняется желание менять Россию и создавать технологические новинки, сообщил зампредседателя Совбеза РФ, председатель попечительского совета... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T18:40:00+03:00
2025-05-29T18:40:00+03:00
2025-05-29T19:40:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Мир меняется, но не меняется желание менять Россию и создавать технологические новинки, сообщил зампредседателя Совбеза РФ, председатель попечительского совета фонда "Сколково" Дмитрий Медведев на открытии конференции Startup Village.Медведев в четверг в центральном парке Сколково принял участие в официальном открытии технологической конференции Startup Village 2025."Мир меняется, положение нашей страны изменилось. Оно стало очевидно более сложным. Но не меняется желание менять нашу страну, не меняется желание создавать технологические новинки, не меняется желание заниматься собственным бизнесом, зарабатывать деньги, в этом тоже нет ничего предосудительного", - сказал Медведев во время церемонии открытия конференции.Поздней на своей странице в социальной сети "В Контакте" Медведев по итогам мероприятия написал, что "идеи, энергия и компетенции участников конференции – отличный стимул для развития технологий будущего, достижения технологического лидерства России".По его словам, в этом году команды из 20 регионов страны привезли на конференцию образцы своих продуктов и решений, способных преобразить целые сферы – от промышленной автоматизации до медицинской диагностики. Медведев также считает важным тот факт, что особое внимание уделяется производству беспилотных летательных аппаратов."Сегодня экосистема "Сколково" позволяет поддержать такие стартапы, масштабировать их производство", - добавил зампред Совбеза.
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россия, сколково, дмитрий медведев, сколково, технологии
Россия, Сколково, Дмитрий Медведев, Сколково, Технологии
Желание менять Россию не меняется, заявил Медведев
Медведев: мир меняется, но не меняется желание менять Россию к лучшему