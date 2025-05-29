https://ria.ru/20250529/medvedev-2019796090.html
Медведев рассказал, какая система гарантий безопасности нужна Евразии
Медведев рассказал, какая система гарантий безопасности нужна Евразии - РИА Новости, 29.05.2025
Медведев рассказал, какая система гарантий безопасности нужна Евразии
Новую систему двусторонних и многосторонних гарантий безопасности необходимо создать в Евразии, она должна быть лишена деструктивного влияния вне региональных... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T15:50:00+03:00
2025-05-29T15:50:00+03:00
2025-05-29T15:50:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Новую систему двусторонних и многосторонних гарантий безопасности необходимо создать в Евразии, она должна быть лишена деструктивного влияния вне региональных сил, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Требуется новая система двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности, без деструктивного влияния вне региональных сил", - сказал Медведев в видеоприветствии участникам пленарного заседания международных общественно-политических слушаний на тему построения архитектуры евразийской безопасности и сотрудничества. Председатель "Единой России" подчеркнул необходимость повышать на континенте роль структур с объединительной повесткой дня, таких как ШОС, ОДКБ, СНГ, АСЕАН.
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дмитрий медведев, евразия, россия, единая россия, шос, одкб, в мире
Дмитрий Медведев, Евразия, Россия, Единая Россия, ШОС, ОДКБ, В мире
Медведев рассказал, какая система гарантий безопасности нужна Евразии
Медведев: Евразии нужна система гарантий безопасности без участия внешних сил