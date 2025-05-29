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В ГД призвали всерьез относится к нахождению Мединского в базе "Миротворец"
В ГД призвали всерьез относится к нахождению Мединского в базе "Миротворец" - РИА Новости, 29.05.2025
В ГД призвали всерьез относится к нахождению Мединского в базе "Миротворец"
К нахождению в базе скандально известного украинского сайта "Миротворец" помощника президента России, главы российской делегации на переговорах с Киевом... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T20:46:00+03:00
2025-05-29T20:46:00+03:00
2025-05-29T20:46:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. К нахождению в базе скандально известного украинского сайта "Миротворец" помощника президента России, главы российской делегации на переговорах с Киевом Владимира Мединского, следует относиться всерьез, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Он напомнил, что Мединскому поступали угрозы от украинских националистов, а сам ресурс близок к украинскому МВД и напрямую контролируется администрацией Владимира Зеленского. "Известно, что сам этот ресурс близок к украинскому МВД и напрямую контролируется администрацией Зеленского. Так что к таким новостям точно следует относиться всерьез", - сказал Журавлев. По его словам, украинские националисты выступают в прежнем стиле – по всему миру рассказывают о том, как хотят мира, при этом включая Мединского со всей его семьей в списки сайта "Миротворец". В среду телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что украинские нацисты угрожают семье Мединского, в том числе детям. По словам Соловьева, Мединский спрашивал о поступающих его семье угрозах министра обороны Украины Рустема Умерова и получил ответ, что "это нацики", на которых украинские власти якобы не влияют. Позднее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что по факту угроз будет возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20250529/zakharova-2019858395.html
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россия, украина, владимир мединский, алексей журавлев , владимир зеленский, госдума рф, в мире, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Мединский, Алексей Журавлев , Владимир Зеленский, Госдума РФ, В мире, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
В ГД призвали всерьез относится к нахождению Мединского в базе "Миротворец"
Депутат Журавлев призвал всерьез отнестись к нахождению Мединского в Миротворце