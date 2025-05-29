https://ria.ru/20250529/medinskiy-2019743741.html
Песков назвал угрозы семье Мединского от украинских радикалов вопиющими
Песков назвал угрозы семье Мединского от украинских радикалов вопиющими - РИА Новости, 29.05.2025
Песков назвал угрозы семье Мединского от украинских радикалов вопиющими
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал угрозы, поступающие семье главы российской делегации на переговорах с Киевом Владимира Мединского от украинских РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T12:26:00+03:00
2025-05-29T12:26:00+03:00
2025-05-29T13:02:00+03:00
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владимир мединский
дмитрий песков
владимир соловьев (телеведущий)
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал угрозы, поступающие семье главы российской делегации на переговорах с Киевом Владимира Мединского от украинских радикалов, вопиющими."Это, безусловно, совершенно вопиющая ситуация, причем угрозы поступают непосредственно не главному переговорщику, а его семье. Невиданная совершенно история", — сказал представитель Кремля.По его словам, важно, чтобы соответствующие службы определили, откуда исходят угрозы."Конечно, если источником этих угроз является Украина, киевский режим, ситуация более чем вопиющая", — добавил Песков.Накануне вечером телеведущий Владимир Соловьев заявил, что украинские нацисты угрожают семье Владимира Мединского, в том числе детям. По его словам, помощник президента спрашивал об этом у министра обороны Украины Рустема Умерова и получил ответ, что "это нацики", на которых Киев якобы не влияет.Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить дело. Следователи и оперативные службы выяснят, кто стоит за этим преступлением, их привлекут к ответственности.Мединский возглавляет российскую делегацию на переговорах с Украиной. Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Как сообщил в среду глава МИД Сергей Лавров, второй раунд переговоров пройдет 2 июня в Стамбуле.
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https://ria.ru/20250528/ukraina-2019673992.html
https://ria.ru/20250510/medvedev-2016191733.html
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россия, украина, владимир мединский, дмитрий песков, владимир соловьев (телеведущий), следственный комитет россии (ск рф), в мире, стамбул
Россия, Украина, Владимир Мединский, Дмитрий Песков, Владимир Соловьев (телеведущий), Следственный комитет России (СК РФ), В мире, Стамбул
Песков назвал угрозы семье Мединского от украинских радикалов вопиющими
Песков назвал ситуацию с поступающими близким Мединского угрозами вопиющей