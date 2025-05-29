https://ria.ru/20250529/mechta-2019769446.html

Брюссель превратил мечту о процветающей Европе в кошмар, заявил Орбан

Брюссель превратил мечту о процветающей Европе в кошмар, заявил Орбан - РИА Новости, 29.05.2025

Брюссель превратил мечту о процветающей Европе в кошмар, заявил Орбан

Брюссель разрушил мечту о процветающей Европе, превратив ее в кошмар и пустив под откос европейское будущее, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T14:12:00+03:00

2025-05-29T14:12:00+03:00

2025-05-29T14:12:00+03:00

в мире

брюссель

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БУДАПЕШТ, 29 мая - РИА Новости. Брюссель разрушил мечту о процветающей Европе, превратив ее в кошмар и пустив под откос европейское будущее, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Наша европейская мечта заключалась в том, что если мы, европейские народы, объединимся, то больше не будет войн, мы сможем жить в процветании и безопасности. Давайте же работать вместе. Пусть суверенные государства объединятся и создадут самый безопасный и развитый континент в мире. Но эту мечту украли. Ее украл Брюссель, он пустил под откос наше будущее. Вместо европейской мечты мы получили кошмар", - сказал Орбан, выступая на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште. Венгерский премьер раскритиковал поддержку миграции со стороны Брюсселя, назвав ее "не интеграцией, а намеренной заменой населения" и подчеркнув, что теперь европейцы не чувствуют себя в безопасности в собственных городах. Орбан напомнил высказывание вице-президента США Джей Ди Вэнса, который заявил, что угроза для Европы исходит не извне, а изнутри. "Вместо процветания европейские компании разоряются. Мы платим в два, в четыре раза больше за электроэнергию и газ, чем в США. Зеленый переход убивает нашу экономику. Он постепенно превращается в пародию... И теперь, когда мы должны вести переговоры с американским президентом-тяжеловесом о торговле и тарифах, оказывается, что у нас есть только легковесные лидеры", - отметил он. Орбан также подчеркнул, что из Европы "уходит свобода", потому что в последние годы ужесточилось преследование правых политиков, таких как лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен, вице-премьер Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини и немецкая правая партия "Альтернатива для Германии". Венгерский премьер ранее отмечал, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт является плохой пародией на СССР и что Венгрия "не танцует под его дудку, если не хочет". По его словам, "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций. Орбан также заявлял, что Брюссель "не начальник для Венгрии" и что страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. По его словам, Венгрия не относится к тем странам, которые на все требования Брюсселя отвечает "яволь", поэтому Будапешт не станет поставлять оружие и выделять деньги Украине, впускать в страну мигрантов и вводить в венгерских школах пропаганду сексуальных меньшинств.

https://ria.ru/20250528/tramp-2019364966.html

https://ria.ru/20250527/es-2019309659.html

https://ria.ru/20250525/orban-2018947151.html

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в мире, брюссель, европа, будапешт, виктор орбан, маттео сальвини, евросоюз