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Илон Маск покидает администрацию Трампа, подтвердили СМИ - РИА Новости, 29.05.2025
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05:54 29.05.2025 (обновлено: 10:37 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/mask-2019694269.html
Илон Маск покидает администрацию Трампа, подтвердили СМИ
Илон Маск покидает администрацию Трампа, подтвердили СМИ - РИА Новости, 29.05.2025
Илон Маск покидает администрацию Трампа, подтвердили СМИ
Миллиардер Илон Маск покидает администрацию президента США Дональда Трампа, подтверждает Рейтер со ссылкой на Белый дом. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T05:54:00+03:00
2025-05-29T10:37:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. Миллиардер Илон Маск покидает администрацию президента США Дональда Трампа, подтверждает Рейтер со ссылкой на Белый дом. Глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск ранее заявил, что запланированный срок его полномочий в качестве специального госслужащего подходит к концу, и поблагодарил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа за "возможность сократить расточительные расходы" правительства. Агентство Рейтер со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома подтвердило отставку миллиардера, отметив, что его увольнение начнется "сегодня вечером" (в ночь на пятницу мск). "Его уход был быстрым и без лишних церемоний. По словам источника, знакомого с ситуацией, у него не было официальной беседы с Трампом перед объявлением об уходе, и это решение было принято "на уровне высшего руководства", — сообщает Рейтер. На прошлой неделе палата представителей США приняла масштабный законопроект, предложенный президентом Дональдом Трампом, предусматривающий продление налоговых льгот и сокращение федеральных расходов. Тогда Маск выразил разочарование, отметив, что проект направлен на масштабные расходы, которые не только не снижают, но и увеличивают бюджетный дефицит, а также могут подорвать работу, проводимую DOGE. В интервью газете Washington Post Маск выразил недовольство работой американской бюрократии. По его словам, курируемое им ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) стало "мальчиком для битья" и теперь его обвиняют в проблемах, к которым оно не имеет никакого отношения. Ранее Маск активно поддерживал Трампа и вложил около 200 миллионов долларов в его предвыборную кампанию. Однако в последнее время он неоднократно критиковал политику президента и заявлял о своем намерении сосредоточиться на развитии компаний Tesla, SpaceX и xAI.
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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, tesla motors, spacex
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Tesla motors, SpaceX
Илон Маск покидает администрацию Трампа, подтвердили СМИ

Рейтер: Илон Маск быстро и без лишнего шума покидает Белый дом

© Getty Images / Win McNameeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Getty Images / Win McNamee
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. Миллиардер Илон Маск покидает администрацию президента США Дональда Трампа, подтверждает Рейтер со ссылкой на Белый дом.
Глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск ранее заявил, что запланированный срок его полномочий в качестве специального госслужащего подходит к концу, и поблагодарил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа за "возможность сократить расточительные расходы" правительства.
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Агентство Рейтер со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома подтвердило отставку миллиардера, отметив, что его увольнение начнется "сегодня вечером" (в ночь на пятницу мск).
"Его уход был быстрым и без лишних церемоний. По словам источника, знакомого с ситуацией, у него не было официальной беседы с Трампом перед объявлением об уходе, и это решение было принято "на уровне высшего руководства", — сообщает Рейтер.
На прошлой неделе палата представителей США приняла масштабный законопроект, предложенный президентом Дональдом Трампом, предусматривающий продление налоговых льгот и сокращение федеральных расходов. Тогда Маск выразил разочарование, отметив, что проект направлен на масштабные расходы, которые не только не снижают, но и увеличивают бюджетный дефицит, а также могут подорвать работу, проводимую DOGE.
В интервью газете Washington Post Маск выразил недовольство работой американской бюрократии. По его словам, курируемое им ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) стало "мальчиком для битья" и теперь его обвиняют в проблемах, к которым оно не имеет никакого отношения.
Ранее Маск активно поддерживал Трампа и вложил около 200 миллионов долларов в его предвыборную кампанию. Однако в последнее время он неоднократно критиковал политику президента и заявлял о своем намерении сосредоточиться на развитии компаний Tesla, SpaceX и xAI.
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