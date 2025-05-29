Рейтинг@Mail.ru
Маск покинет пост в администрации Трампа - РИА Новости, 29.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:23 29.05.2025 (обновлено: 11:28 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/mask-2019687710.html
Маск покинет пост в администрации Трампа
Маск покинет пост в администрации Трампа - РИА Новости, 29.05.2025
Маск покинет пост в администрации Трампа
Глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск сообщил в соцсети X, что покинет пост в администрации президента Дональда Трампа. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T03:23:00+03:00
2025-05-29T11:28:00+03:00
в мире
сша
илон маск
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019311203_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2d5a129236af9029fb939df17323725e.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск сообщил в соцсети X, что покинет пост в администрации президента Дональда Трампа."Поскольку мой запланированный срок на позиции специального государственного служащего подходит к концу, я хотел бы поблагодарить президента Дональда Трампа за возможность сократить расточительные расходы. Миссия DOGE будет только укрепляться со временем, поскольку она становится образом жизни всего правительства", — написал он.В конце апреля Маск заявил, что планирует с мая сократить участие в работе DOGE на фоне падения прибыли компании Tesla.Агентство Reuters подтвердило, что он покидает администрацию Трампа "быстро и без лишнего шума".Противоречия между Маском и командой ТрампаНа прошлой неделе палата представителей приняла масштабный законопроект, предложенный Трампом. Он предусматривает продление налоговых льгот и сокращение федеральных расходов. Тогда Маск раскритиковал проект, который, по его мнению, повлечет масштабные траты, которые увеличат дефицит бюджета и могут подорвать работу DOGE.Также Маск в интервью Washington Post подверг критике американскую бюрократию. По его словам, курируемое им ведомство стало "мальчиком для битья" и теперь его обвиняют в проблемах, к которым оно не имеет отношения.Как пишет New York Times, Маск очаровывал Трампа, но со временем жалобы на работу DOGE от законодателей и чиновников стало трудно игнорировать. По данным Politico, тактика команды предпринимателя посеяла хаос в Вашингтоне и коснулась почти всего федерального правительства.Газета Washington Post уточнила, что Маск решил уйти из политики по соображениям безопасности, а также из-за трудностей в достижении результатов и негативной реакции на его работу.
https://ria.ru/20250528/mask-2019466463.html
https://ria.ru/20250520/mask-2018080731.html
https://ria.ru/20250205/musk-1997553200.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019311203_125:0:2793:2001_1920x0_80_0_0_d2603757b8a8213123223659140f2daf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, илон маск, дональд трамп
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп
Маск покинет пост в администрации Трампа

Маск объявил, что покинет пост в администрации Трампа

© Getty Images / Marc PiaseckiИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Getty Images / Marc Piasecki
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск сообщил в соцсети X, что покинет пост в администрации президента Дональда Трампа.
"Поскольку мой запланированный срок на позиции специального государственного служащего подходит к концу, я хотел бы поблагодарить президента Дональда Трампа за возможность сократить расточительные расходы. Миссия DOGE будет только укрепляться со временем, поскольку она становится образом жизни всего правительства", — написал он.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Маск назвал борьбу с бюрократией в США крайне сложной задачей
28 мая, 04:25
В конце апреля Маск заявил, что планирует с мая сократить участие в работе DOGE на фоне падения прибыли компании Tesla.

Департамент эффективности правительства США создали по решению Трампа, его задача — сократить расходы и реструктурировать федеральные агентства. Отмечалось, что Маск — "особый государственный служащий" и старший советник президента.

Агентство Reuters подтвердило, что он покидает администрацию Трампа "быстро и без лишнего шума".
Илон Маск в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Маск исчез из политического инфополя, обратило внимание Politico
20 мая, 16:27

Противоречия между Маском и командой Трампа

На прошлой неделе палата представителей приняла масштабный законопроект, предложенный Трампом. Он предусматривает продление налоговых льгот и сокращение федеральных расходов. Тогда Маск раскритиковал проект, который, по его мнению, повлечет масштабные траты, которые увеличат дефицит бюджета и могут подорвать работу DOGE.
Также Маск в интервью Washington Post подверг критике американскую бюрократию. По его словам, курируемое им ведомство стало "мальчиком для битья" и теперь его обвиняют в проблемах, к которым оно не имеет отношения.
Как пишет New York Times, Маск очаровывал Трампа, но со временем жалобы на работу DOGE от законодателей и чиновников стало трудно игнорировать. По данным Politico, тактика команды предпринимателя посеяла хаос в Вашингтоне и коснулась почти всего федерального правительства.
Газета Washington Post уточнила, что Маск решил уйти из политики по соображениям безопасности, а также из-за трудностей в достижении результатов и негативной реакции на его работу.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Маску напомнили, что у его власти есть границы, сообщает NBC
5 февраля, 16:40
 
В миреСШАИлон МаскДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала