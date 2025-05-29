https://ria.ru/20250529/mask-2019687710.html

Маск покинет пост в администрации Трампа

Маск покинет пост в администрации Трампа - РИА Новости, 29.05.2025

Маск покинет пост в администрации Трампа

Глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск сообщил в соцсети X, что покинет пост в администрации президента Дональда Трампа. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T03:23:00+03:00

2025-05-29T03:23:00+03:00

2025-05-29T11:28:00+03:00

в мире

сша

илон маск

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019311203_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2d5a129236af9029fb939df17323725e.jpg

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск сообщил в соцсети X, что покинет пост в администрации президента Дональда Трампа."Поскольку мой запланированный срок на позиции специального государственного служащего подходит к концу, я хотел бы поблагодарить президента Дональда Трампа за возможность сократить расточительные расходы. Миссия DOGE будет только укрепляться со временем, поскольку она становится образом жизни всего правительства", — написал он.В конце апреля Маск заявил, что планирует с мая сократить участие в работе DOGE на фоне падения прибыли компании Tesla.Агентство Reuters подтвердило, что он покидает администрацию Трампа "быстро и без лишнего шума".Противоречия между Маском и командой ТрампаНа прошлой неделе палата представителей приняла масштабный законопроект, предложенный Трампом. Он предусматривает продление налоговых льгот и сокращение федеральных расходов. Тогда Маск раскритиковал проект, который, по его мнению, повлечет масштабные траты, которые увеличат дефицит бюджета и могут подорвать работу DOGE.Также Маск в интервью Washington Post подверг критике американскую бюрократию. По его словам, курируемое им ведомство стало "мальчиком для битья" и теперь его обвиняют в проблемах, к которым оно не имеет отношения.Как пишет New York Times, Маск очаровывал Трампа, но со временем жалобы на работу DOGE от законодателей и чиновников стало трудно игнорировать. По данным Politico, тактика команды предпринимателя посеяла хаос в Вашингтоне и коснулась почти всего федерального правительства.Газета Washington Post уточнила, что Маск решил уйти из политики по соображениям безопасности, а также из-за трудностей в достижении результатов и негативной реакции на его работу.

https://ria.ru/20250528/mask-2019466463.html

https://ria.ru/20250520/mask-2018080731.html

https://ria.ru/20250205/musk-1997553200.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, илон маск, дональд трамп