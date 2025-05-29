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Маск покинет пост в администрации Трампа
Маск покинет пост в администрации Трампа - РИА Новости, 29.05.2025
Маск покинет пост в администрации Трампа
Глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск сообщил в соцсети X, что покинет пост в администрации президента Дональда Трампа. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T03:23:00+03:00
2025-05-29T03:23:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск сообщил в соцсети X, что покинет пост в администрации президента Дональда Трампа."Поскольку мой запланированный срок на позиции специального государственного служащего подходит к концу, я хотел бы поблагодарить президента Дональда Трампа за возможность сократить расточительные расходы. Миссия DOGE будет только укрепляться со временем, поскольку она становится образом жизни всего правительства", — написал он.В конце апреля Маск заявил, что планирует с мая сократить участие в работе DOGE на фоне падения прибыли компании Tesla.Агентство Reuters подтвердило, что он покидает администрацию Трампа "быстро и без лишнего шума".Противоречия между Маском и командой ТрампаНа прошлой неделе палата представителей приняла масштабный законопроект, предложенный Трампом. Он предусматривает продление налоговых льгот и сокращение федеральных расходов. Тогда Маск раскритиковал проект, который, по его мнению, повлечет масштабные траты, которые увеличат дефицит бюджета и могут подорвать работу DOGE.Также Маск в интервью Washington Post подверг критике американскую бюрократию. По его словам, курируемое им ведомство стало "мальчиком для битья" и теперь его обвиняют в проблемах, к которым оно не имеет отношения.Как пишет New York Times, Маск очаровывал Трампа, но со временем жалобы на работу DOGE от законодателей и чиновников стало трудно игнорировать. По данным Politico, тактика команды предпринимателя посеяла хаос в Вашингтоне и коснулась почти всего федерального правительства.Газета Washington Post уточнила, что Маск решил уйти из политики по соображениям безопасности, а также из-за трудностей в достижении результатов и негативной реакции на его работу.
https://ria.ru/20250528/mask-2019466463.html
https://ria.ru/20250520/mask-2018080731.html
https://ria.ru/20250205/musk-1997553200.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, илон маск, дональд трамп
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп
Маск покинет пост в администрации Трампа
Маск объявил, что покинет пост в администрации Трампа
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости.
Глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск сообщил в соцсети X
, что покинет пост в администрации президента Дональда Трампа.
"Поскольку мой запланированный срок на позиции специального государственного служащего подходит к концу, я хотел бы поблагодарить президента Дональда Трампа
за возможность сократить расточительные расходы. Миссия DOGE будет только укрепляться со временем, поскольку она становится образом жизни всего правительства", — написал он.
В конце апреля Маск
заявил, что планирует с мая сократить участие в работе DOGE на фоне падения прибыли компании Tesla.
Департамент эффективности правительства США создали по решению Трампа, его задача — сократить расходы и реструктурировать федеральные агентства. Отмечалось, что Маск — "особый государственный служащий" и старший советник президента.
Агентство Reuters подтвердило, что он покидает администрацию Трампа "быстро и без лишнего шума".
Противоречия между Маском и командой Трампа
На прошлой неделе палата представителей приняла масштабный законопроект, предложенный Трампом. Он предусматривает продление налоговых льгот и сокращение федеральных расходов. Тогда Маск раскритиковал проект, который, по его мнению, повлечет масштабные траты, которые увеличат дефицит бюджета и могут подорвать работу DOGE.
Также Маск в интервью Washington Post подверг критике американскую бюрократию. По его словам, курируемое им ведомство стало "мальчиком для битья" и теперь его обвиняют в проблемах, к которым оно не имеет отношения.
Как пишет New York Times, Маск очаровывал Трампа, но со временем жалобы на работу DOGE от законодателей и чиновников стало трудно игнорировать. По данным Politico, тактика команды предпринимателя посеяла хаос в Вашингтоне и коснулась почти всего федерального правительства.
Газета Washington Post уточнила, что Маск решил уйти из политики по соображениям безопасности, а также из-за трудностей в достижении результатов и негативной реакции на его работу.