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Почему звезда фильма "А зори здесь тихие" остался в полном одиночестве

Почему звезда фильма "А зори здесь тихие" остался в полном одиночестве - РИА Новости, 29.05.2025

Почему звезда фильма "А зори здесь тихие" остался в полном одиночестве

Андрей Мартынов прославился на всю страну после роли старшины Васкова, получил госпремию и стал кумиром миллионов женщин. Но за громкой славой скрывалась личная РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T18:53:00+03:00

2025-05-29T18:53:00+03:00

2025-05-29T18:53:00+03:00

андрей мартынов (артист)

станислав ростоцкий

москва

германия

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Андрей Мартынов прославился на всю страну после роли старшины Васкова, получил госпремию и стал кумиром миллионов женщин. Но за громкой славой скрывалась личная трагедия: актер потерял семью, выбрав между любовью и Родиной. Сейчас 79-летний артист живет один, страдает от болезней и думает о доме престарелых. Что заставило звезду советского кино отказаться от счастья и почему он остался совсем один?Триумф, который изменил всеИстория Андрея Мартынова — это классический пример того, как первая роль может стать и величайшим триумфом, и проклятием одновременно. В 26 лет малоизвестный актер из ТЮЗа получил главную роль в фильме "А зори здесь тихие", который перевернул его жизнь.Режиссер Станислав Ростоцкий рискнул, выбрав парня, который не умел ни стрелять, ни грести, ни даже колоть дрова. Но интуиция не подвела — образ старшины Федота Васкова стал культовым.Фильм получил признание не только в СССР, но и за рубежом. Венецианский кинофестиваль, номинация на "Оскар", премия Ленинского комсомола и Госпремия — такой успех для дебютанта был невиданным. Мартынов в одночасье стал звездой всесоюзного масштаба.Роковая встреча в ГерманииСлава обрушила на молодого актера лавину женского внимания. Поклонницы готовы были на все ради встречи с экранным героем. В 1972 году на Всемирном фестивале молодежи в ГДР Мартынов встретил свою любовь.Ирония была жестокой: актер, ставший символом защитника Родины от фашистов, влюбился в немку. Франциска Тун хоть и была "обрусевшей" — училась в МГУ, говорила по-русски, защитила диссертацию о Шукшине, — но оставалась иностранкой.Эта деталь биографии стала непрощенным грехом в глазах коллег и общественности. Как мог герой антифашистского фильма выбрать в жены гражданку Германии?Жена потребовала выбратьМолодожены поселились в Москве, где Мартынов на заработанные деньги купил не одну, а сразу две кооперативные квартиры на одной лестничной клетке. Такая роскошь для лауреата Госпремии вызвала еще больше зависти у коллег.Ему припомнили все: и немецкий паспорт супруги, и свободные выезды за границу, и особое положение. Атмосфера в ТЮЗе, где он работал, стала невыносимой, актеру пришлось уйти и искать новое место работы.Но главные испытания ждали впереди. Франциска предпочла рожать сына в Берлине, среди "своих". Мальчика назвали Александром, и у него был только немецкий паспорт. Семья начала жить на две страны.Ультиматум ради сынаСледующие шесть лет пара разрывалась между Москвой и Берлином. Когда пришло время отдавать ребенка в школу, жена поставила жесткий ультиматум: мальчик будет учиться только в Германии, где лучше условия и больше возможностей.Мартынов согласился ради блага сына, хотя расставание давалось мучительно. Он остался один в двух больших квартирах, а семейная жизнь превратилась в редкие телефонные разговоры и изнурительные поездки.Любовь постепенно угасала. Актер столкнулся с неминуемым выбором: переехать в Германию навсегда или потерять семью окончательно.Выбрал Родину — потерял семьюМартынов не мог даже представить жизнь вдали от России. Он тянул с решением, надеясь на компромисс, но чуда не произошло. Брак остался только на бумаге — штамп облегчал выезды за границу для встреч с сыном.Карьера Андрея Леонидовича между тем продолжалась. В 90-е, когда отечественный кинематограф переживал кризис, Мартынов нашел себя в дубляже. Его голосом заговорили десятки западных звезд, включая Лиама Нисона в "Списке Шиндлера". Работы хватало, деньги были, но это не заполняло душевную пустоту.Актер безумно скучал по Александру, корил себя за пропущенное детство мальчика. Сын жаловался по телефону, что в немецкой школе его дразнят за русскую фамилию. Спустя годы Мартынов до сих пор не может сдержать слез, вспоминая те разговоры.Официально развелись, только когда сыну исполнилось 40 лет. В России актер до 60 лет числился женатым — советский загс не мог убрать печать, которую не ставил.Внуки, которые не говорят по-русскиСын Александр выбрал творческий путь, стал театральным художником. Женился, воспитывает троих детей — Макса, Николаса и Элен. Внуки носят русскую фамилию, но по-русски не говорят. Мартынов раньше регулярно их навещал, но санкции и проблемы с визами сделали поездки редкими.Актер остался крайне закрытым в вопросах личной жизни. Он так и не смог создать новый союз. Даже после официального развода не встретил женщину, которая смогла бы заменить ту самую, первую любовь из Берлина.Старость в одиночествеСейчас 79-летнему Мартынову живется нелегко. Здоровье подводит: в 2018 году сломал руку, в 2023-м попал в реанимацию с отравлением, летом 2024-го лежал в больнице с сердечными проблемами.Зрение падает, передвигаться становится тяжело. За актером ухаживает сиделка, но это не заменит семейного тепла. В интервью он признался, что рассматривает переезд в дом престарелых.Цена славыФилософски настроенный Мартынов не жалуется на судьбу. Говорит, что свое отыграл, карьерой доволен. Старается не распространяться об одиночестве, чтобы не вызывать жалость.Но факты говорят сами за себя: актер, запомнившийся зрителям по десяткам ролей, встречает старость в полном одиночестве. Экранная слава и обожание миллионов не принесли ему личного счастья.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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андрей мартынов (артист), станислав ростоцкий, москва, германия