https://ria.ru/20250529/mariupol-2019688550.html

Житель Мариуполя рассказал, как ВСУ выстрелили в спину полицейскому

Житель Мариуполя рассказал, как ВСУ выстрелили в спину полицейскому - РИА Новости, 29.05.2025

Житель Мариуполя рассказал, как ВСУ выстрелили в спину полицейскому

Житель Мариуполя и местный общественник Алексей Моисеенко, который занимался поиском погибших и пропавших без вести людей после окончания боевых действий в... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T03:41:00+03:00

2025-05-29T03:41:00+03:00

2025-05-29T03:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

мариуполь

донецкая народная республика

владимир путин

вооруженные силы украины

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890065704_0:9:3624:2048_1920x0_80_0_0_9545ea2f1dd63170caf5151eaa2c3a27.jpg

МАРИУПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Житель Мариуполя и местный общественник Алексей Моисеенко, который занимался поиском погибших и пропавших без вести людей после окончания боевых действий в городе, рассказал РИА Новости, как ВСУ выстрелили в спину украинскому полицейскому, в чьи задачи входило наблюдение за передвижением ВС РФ, за то, что тот решил сдаться в плен российским военным. Моисеенко вернулся в Мариуполь после окончания боевых действий в 2022 году, в то время, когда шло освобождение города от ВСУ и бойцов запрещенного в России нацбатальона "Азов", он была на заработках в Польше. И сразу начал поисковую работу, это, по его словам, было очень востребовано. Тогда в Мариуполе еще плохо работал интернет, телефон, и многие люди потеряли связь с родными и друзьями, жившими в разных частях города. Он создал специальный Telegram-канал, где люди со всего мира писали ему и просили узнать, жив ли их родственник. Как рассказал Моисеенко, ему приходилось пешком наматываться десятки километров, чтобы выяснить судьбу того или иного человека, в своей работе он использовал и небольшой дрон, с помощью которого он мог "заглянуть" в разрушенные многоэтажки и посмотреть, есть ли там погибшие. "Вот этот микрорайон (на берегу Азовского моря), тут есть маленький домик на спуске с колодцем, сюда все жители с окрестных районов ходили за водой, а на крышах сидели снайперы, которые расстреливали людей, корректировщики ВСУ или "азовцы" наводили специально артиллерию на тех, кто ходил за водой. Вот тут было много машин расстрелянных, когда люди пытались выехать из города. Одна женщина, она искала своего родного брата - сотрудника полиции украинской. Их "азовцы" поставили здесь на спуске смотреть, откуда идут русские. Он посидел без еды, без воды и пошел сдаваться (русским – ред.). Его в спину расстреляли, семь пулевых ранений, но он выжил. Его вылечили, сейчас находится в СИЗО, потому что воевал за Украину", - рассказал Алексей. Здесь же недалеко, по его словам, ВСУ ударили по российской колонне с продовольствием, и украинские военные потом позволяли местным жителям брать продукты только при условии, что половину они отдадут украинским военным. Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

https://ria.ru/20250528/mariupol-2019463722.html

https://ria.ru/20250526/vsu-2019036826.html

россия

мариуполь

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, мариуполь, донецкая народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины, общество