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Житель Мариуполя рассказал, как ВСУ выстрелили в спину полицейскому - РИА Новости, 29.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:41 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/mariupol-2019688550.html
Житель Мариуполя рассказал, как ВСУ выстрелили в спину полицейскому
Житель Мариуполя рассказал, как ВСУ выстрелили в спину полицейскому - РИА Новости, 29.05.2025
Житель Мариуполя рассказал, как ВСУ выстрелили в спину полицейскому
Житель Мариуполя и местный общественник Алексей Моисеенко, который занимался поиском погибших и пропавших без вести людей после окончания боевых действий в... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T03:41:00+03:00
2025-05-29T03:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
мариуполь
донецкая народная республика
владимир путин
вооруженные силы украины
общество
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МАРИУПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Житель Мариуполя и местный общественник Алексей Моисеенко, который занимался поиском погибших и пропавших без вести людей после окончания боевых действий в городе, рассказал РИА Новости, как ВСУ выстрелили в спину украинскому полицейскому, в чьи задачи входило наблюдение за передвижением ВС РФ, за то, что тот решил сдаться в плен российским военным. Моисеенко вернулся в Мариуполь после окончания боевых действий в 2022 году, в то время, когда шло освобождение города от ВСУ и бойцов запрещенного в России нацбатальона "Азов", он была на заработках в Польше. И сразу начал поисковую работу, это, по его словам, было очень востребовано. Тогда в Мариуполе еще плохо работал интернет, телефон, и многие люди потеряли связь с родными и друзьями, жившими в разных частях города. Он создал специальный Telegram-канал, где люди со всего мира писали ему и просили узнать, жив ли их родственник. Как рассказал Моисеенко, ему приходилось пешком наматываться десятки километров, чтобы выяснить судьбу того или иного человека, в своей работе он использовал и небольшой дрон, с помощью которого он мог "заглянуть" в разрушенные многоэтажки и посмотреть, есть ли там погибшие. "Вот этот микрорайон (на берегу Азовского моря), тут есть маленький домик на спуске с колодцем, сюда все жители с окрестных районов ходили за водой, а на крышах сидели снайперы, которые расстреливали людей, корректировщики ВСУ или "азовцы" наводили специально артиллерию на тех, кто ходил за водой. Вот тут было много машин расстрелянных, когда люди пытались выехать из города. Одна женщина, она искала своего родного брата - сотрудника полиции украинской. Их "азовцы" поставили здесь на спуске смотреть, откуда идут русские. Он посидел без еды, без воды и пошел сдаваться (русским – ред.). Его в спину расстреляли, семь пулевых ранений, но он выжил. Его вылечили, сейчас находится в СИЗО, потому что воевал за Украину", - рассказал Алексей. Здесь же недалеко, по его словам, ВСУ ударили по российской колонне с продовольствием, и украинские военные потом позволяли местным жителям брать продукты только при условии, что половину они отдадут украинским военным. Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
https://ria.ru/20250528/mariupol-2019463722.html
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россия, мариуполь, донецкая народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Общество
Житель Мариуполя рассказал, как ВСУ выстрелили в спину полицейскому

Житель Мариуполя Моисеенко: ВСУ выстрелили в полицейского за попытку сдаться

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкПроспект Нахимова в Мариуполе с полностью отремонтированной инфраструктурой
Проспект Нахимова в Мариуполе с полностью отремонтированной инфраструктурой - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Александр Сухов
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Проспект Нахимова в Мариуполе с полностью отремонтированной инфраструктурой. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Житель Мариуполя и местный общественник Алексей Моисеенко, который занимался поиском погибших и пропавших без вести людей после окончания боевых действий в городе, рассказал РИА Новости, как ВСУ выстрелили в спину украинскому полицейскому, в чьи задачи входило наблюдение за передвижением ВС РФ, за то, что тот решил сдаться в плен российским военным.
Моисеенко вернулся в Мариуполь после окончания боевых действий в 2022 году, в то время, когда шло освобождение города от ВСУ и бойцов запрещенного в России нацбатальона "Азов", он была на заработках в Польше. И сразу начал поисковую работу, это, по его словам, было очень востребовано. Тогда в Мариуполе еще плохо работал интернет, телефон, и многие люди потеряли связь с родными и друзьями, жившими в разных частях города. Он создал специальный Telegram-канал, где люди со всего мира писали ему и просили узнать, жив ли их родственник. Как рассказал Моисеенко, ему приходилось пешком наматываться десятки километров, чтобы выяснить судьбу того или иного человека, в своей работе он использовал и небольшой дрон, с помощью которого он мог "заглянуть" в разрушенные многоэтажки и посмотреть, есть ли там погибшие.
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"Вот этот микрорайон (на берегу Азовского моря), тут есть маленький домик на спуске с колодцем, сюда все жители с окрестных районов ходили за водой, а на крышах сидели снайперы, которые расстреливали людей, корректировщики ВСУ или "азовцы" наводили специально артиллерию на тех, кто ходил за водой. Вот тут было много машин расстрелянных, когда люди пытались выехать из города. Одна женщина, она искала своего родного брата - сотрудника полиции украинской. Их "азовцы" поставили здесь на спуске смотреть, откуда идут русские. Он посидел без еды, без воды и пошел сдаваться (русским – ред.). Его в спину расстреляли, семь пулевых ранений, но он выжил. Его вылечили, сейчас находится в СИЗО, потому что воевал за Украину", - рассказал Алексей.
Здесь же недалеко, по его словам, ВСУ ударили по российской колонне с продовольствием, и украинские военные потом позволяли местным жителям брать продукты только при условии, что половину они отдадут украинским военным.
Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
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