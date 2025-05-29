https://ria.ru/20250529/mama-2019825204.html

Многодетная мать из Калининграда попросила Путина наградить ее маму

Многодетная мать из Калининграда попросила Путина наградить ее маму - РИА Новости, 29.05.2025

Многодетная мать из Калининграда попросила Путина наградить ее маму

Многодетная мама из Калининградской области Кристина Конкина, которая с мужем воспитывает девять детей, в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T17:20:00+03:00

2025-05-29T17:20:00+03:00

2025-05-29T17:56:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Многодетная мама из Калининградской области Кристина Конкина, которая с мужем воспитывает девять детей, в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным попросила обратить внимание на ее собственную маму, воспитавшую 11 детей и подавшую документы на звание "Мать-героиня". Путин в четверг провел встречу с многодетными семьями из девяти регионов страны. Мероприятие приурочено к предстоящему Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Президент общается с матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня", и семьями, которые награждены орденом "Родительская слава". "Я бы хотела попросить, чтобы обратили внимание на мою маму – она подалась на "Мать-героиню". У моей мамы 11 детей, хочется, чтобы она получила высокую награду", - сказала Конкина. "Обязательно, так и сделаем. Это то, что передается из поколения в поколение", - ответил женщине президент РФ, отметив, что попросила она не для себя, а для своей мамы. Супруги Конкины воспитывают девятерых детей: семерых дочерей и двоих сыновей. Самому младшему ребенку в январе 2025 года исполнился один год, старшему – 13 лет. Пётр Вениаминович и Кристина Алексеевна сами из многодетных семей: у него - девять братьев и сестер, у нее - десять. Последовав примеру своих родителей, они создали свою большую и дружную семью. Супруги с детьми живут в большом доме, который построили своими силами. Петр по специальности автомеханик, но работает кровельщиком. Профессиональное мастерство позволяет выполнять все строительно-отделочные работы самостоятельно. За уютом и порядком в доме следит супруга Кристина Алексеевна, посвящая все внимание мужу и детям. Два мальчика и три девочки – ученики средней общеобразовательной школы в Калининграде. Ребята проявляют успехи в спортивных мероприятиях, девочки посещают музыкальную школу. Старшая дочь в ходе видеомоста сыграла на скрипке для президента РФ. По итогам Года семьи в Калининградской области супруги с детьми одержали победу в номинации "Семья года" в 2024 году.

https://ria.ru/20250529/putin-2019803001.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, калининградская область, калининград, владимир путин