https://ria.ru/20250529/mama-2019825204.html
Многодетная мать из Калининграда попросила Путина наградить ее маму
Многодетная мать из Калининграда попросила Путина наградить ее маму - РИА Новости, 29.05.2025
Многодетная мать из Калининграда попросила Путина наградить ее маму
Многодетная мама из Калининградской области Кристина Конкина, которая с мужем воспитывает девять детей, в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T17:20:00+03:00
2025-05-29T17:20:00+03:00
2025-05-29T17:56:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Многодетная мама из Калининградской области Кристина Конкина, которая с мужем воспитывает девять детей, в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным попросила обратить внимание на ее собственную маму, воспитавшую 11 детей и подавшую документы на звание "Мать-героиня". Путин в четверг провел встречу с многодетными семьями из девяти регионов страны. Мероприятие приурочено к предстоящему Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Президент общается с матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня", и семьями, которые награждены орденом "Родительская слава". "Я бы хотела попросить, чтобы обратили внимание на мою маму – она подалась на "Мать-героиню". У моей мамы 11 детей, хочется, чтобы она получила высокую награду", - сказала Конкина. "Обязательно, так и сделаем. Это то, что передается из поколения в поколение", - ответил женщине президент РФ, отметив, что попросила она не для себя, а для своей мамы. Супруги Конкины воспитывают девятерых детей: семерых дочерей и двоих сыновей. Самому младшему ребенку в январе 2025 года исполнился один год, старшему – 13 лет. Пётр Вениаминович и Кристина Алексеевна сами из многодетных семей: у него - девять братьев и сестер, у нее - десять. Последовав примеру своих родителей, они создали свою большую и дружную семью. Супруги с детьми живут в большом доме, который построили своими силами. Петр по специальности автомеханик, но работает кровельщиком. Профессиональное мастерство позволяет выполнять все строительно-отделочные работы самостоятельно. За уютом и порядком в доме следит супруга Кристина Алексеевна, посвящая все внимание мужу и детям. Два мальчика и три девочки – ученики средней общеобразовательной школы в Калининграде. Ребята проявляют успехи в спортивных мероприятиях, девочки посещают музыкальную школу. Старшая дочь в ходе видеомоста сыграла на скрипке для президента РФ. По итогам Года семьи в Калининградской области супруги с детьми одержали победу в номинации "Семья года" в 2024 году.
https://ria.ru/20250529/putin-2019803001.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, калининградская область, калининград, владимир путин
Общество, Россия, Калининградская область, Калининград, Владимир Путин
Многодетная мать из Калининграда попросила Путина наградить ее маму
Жительница Калининграда попросила Путина наградить её маму, воспитавшую 11 детей
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Многодетная мама из Калининградской области Кристина Конкина, которая с мужем воспитывает девять детей, в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным попросила обратить внимание на ее собственную маму, воспитавшую 11 детей и подавшую документы на звание "Мать-героиня".
Путин
в четверг провел встречу с многодетными семьями из девяти регионов страны. Мероприятие приурочено к предстоящему Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Президент общается с матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня", и семьями, которые награждены орденом "Родительская слава".
"Я бы хотела попросить, чтобы обратили внимание на мою маму – она подалась на "Мать-героиню". У моей мамы 11 детей, хочется, чтобы она получила высокую награду", - сказала Конкина.
"Обязательно, так и сделаем. Это то, что передается из поколения в поколение", - ответил женщине президент РФ
, отметив, что попросила она не для себя, а для своей мамы.
Супруги Конкины воспитывают девятерых детей: семерых дочерей и двоих сыновей. Самому младшему ребенку в январе 2025 года исполнился один год, старшему – 13 лет. Пётр Вениаминович и Кристина Алексеевна сами из многодетных семей: у него - девять братьев и сестер, у нее - десять. Последовав примеру своих родителей, они создали свою большую и дружную семью.
Супруги с детьми живут в большом доме, который построили своими силами. Петр по специальности автомеханик, но работает кровельщиком. Профессиональное мастерство позволяет выполнять все строительно-отделочные работы самостоятельно. За уютом и порядком в доме следит супруга Кристина Алексеевна, посвящая все внимание мужу и детям.
Два мальчика и три девочки – ученики средней общеобразовательной школы в Калининграде
. Ребята проявляют успехи в спортивных мероприятиях, девочки посещают музыкальную школу. Старшая дочь в ходе видеомоста сыграла на скрипке для президента РФ. По итогам Года семьи в Калининградской области
супруги с детьми одержали победу в номинации "Семья года" в 2024 году.