https://ria.ru/20250529/malkov-2019840996.html

Малков заявил о создании коммунального спецназа для уборки рязанских парков

Малков заявил о создании коммунального спецназа для уборки рязанских парков - РИА Новости, 29.05.2025

Малков заявил о создании коммунального спецназа для уборки рязанских парков

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о намерении создать в регионе "коммунальный спецназ", закупив технику для расчистки от старых деревьев и... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T17:52:00+03:00

2025-05-29T17:52:00+03:00

2025-05-29T17:52:00+03:00

рязанская область

рязанская область

павел малков

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РЯЗАНЬ, 29 мая - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о намерении создать в регионе "коммунальный спецназ", закупив технику для расчистки от старых деревьев и благоустройства парков. В четверг губернатор провел прямую линию, ответив на вопросы жителей Рязанской области. Один из них касался проведенных и запланированных работ по расчистке и вырубке старых деревьев в рязанском лесопарке. "Мое мнение, что надо делать не только какие-то разовые акции, необходимо закупить соответствующую технику, самим постоянно проводить расчистку. Мы сейчас уже просчитываем сделать такой спецназ коммунальный, купить самое лучшее оборудование, чтобы мы могли бросать на самые разные направления… Если каждый раз заключать контракты, либо каждый раз делать какой-то проект по благоустройству, то мы так далеко не уедем. Либо сделали, отошли, там все начало зарастать", - отметил Павел Малков. Он подчеркнул, что регион "существенно продвинулся" в вопросе оснащения коммунального хозяйства современной техникой. "Думаю, что в этом году мы уже сформируем это видение, со следующего года начнем сами масштабно двигаться по благоустройству, по расчистке, по созданию комфортных пространств", - добавил глава региона. Он уточнил, что власти имеют большие планы по благоустройству рязанского лесопарка, местной ВДНХ, сада юннатов. Многие точки города будут развиваться в едином комплексе, как часть большого пешеходного маршрута.

https://ria.ru/20250529/malkov-2019818763.html

https://ria.ru/20250529/shkola-2019780035.html

рязанская область

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рязанская область, павел малков