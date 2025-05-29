https://ria.ru/20250529/malchik-2019791868.html

Путин похвалил мальчика, который прочитал написанное мамой стихотворение

Путин похвалил мальчика, который прочитал написанное мамой стихотворение - РИА Новости, 29.05.2025

Путин похвалил мальчика, который прочитал написанное мамой стихотворение

Президент РФ Владимир Путин похвалил мальчика Мухаммада из многодетной семьи, который прочитал стихотворение про Ингушетию, написанное его матерью. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T15:45:00+03:00

2025-05-29T15:45:00+03:00

2025-05-29T15:45:00+03:00

общество

республика ингушетия

россия

владимир путин

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин похвалил мальчика Мухаммада из многодетной семьи, который прочитал стихотворение про Ингушетию, написанное его матерью. Глава государства в четверг проводит встречу с многодетными семьями в режиме видеоконференции. Во встрече приняли участие Марьям Хамхоева - мать-героиня из Ингушетии - и ее супруг Беслан Боголов. Они воспитывают 11 детей. "А еще, Владимир Владимирович, Мухаммад хотел стихотворение прочитать, если можно", - сказала Марьям. "Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я бы хотел поделиться стихотворением от мамы", - сказал Мухаммад. "Давай", - ответил президент. Мухаммад прочитал написанное его матерью стихотворение про "край любимый" - Ингушетию. "Умница. Молодец", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250529/semya-2019789760.html

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республика ингушетия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, республика ингушетия, россия, владимир путин