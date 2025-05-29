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Путин похвалил мальчика, который прочитал написанное мамой стихотворение - РИА Новости, 29.05.2025
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15:45 29.05.2025
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Путин похвалил мальчика, который прочитал написанное мамой стихотворение
Путин похвалил мальчика, который прочитал написанное мамой стихотворение - РИА Новости, 29.05.2025
Путин похвалил мальчика, который прочитал написанное мамой стихотворение
Президент РФ Владимир Путин похвалил мальчика Мухаммада из многодетной семьи, который прочитал стихотворение про Ингушетию, написанное его матерью. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T15:45:00+03:00
2025-05-29T15:45:00+03:00
общество
республика ингушетия
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владимир путин
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин похвалил мальчика Мухаммада из многодетной семьи, который прочитал стихотворение про Ингушетию, написанное его матерью. Глава государства в четверг проводит встречу с многодетными семьями в режиме видеоконференции. Во встрече приняли участие Марьям Хамхоева - мать-героиня из Ингушетии - и ее супруг Беслан Боголов. Они воспитывают 11 детей. "А еще, Владимир Владимирович, Мухаммад хотел стихотворение прочитать, если можно", - сказала Марьям. "Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я бы хотел поделиться стихотворением от мамы", - сказал Мухаммад. "Давай", - ответил президент. Мухаммад прочитал написанное его матерью стихотворение про "край любимый" - Ингушетию. "Умница. Молодец", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250529/semya-2019789760.html
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общество, республика ингушетия, россия, владимир путин
Общество, Республика Ингушетия, Россия, Владимир Путин
Путин похвалил мальчика, который прочитал написанное мамой стихотворение

Путин похвалил прочитавшего стихи про Ингушетию мальчика из многодетной семьи

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин похвалил мальчика Мухаммада из многодетной семьи, который прочитал стихотворение про Ингушетию, написанное его матерью.
Глава государства в четверг проводит встречу с многодетными семьями в режиме видеоконференции. Во встрече приняли участие Марьям Хамхоева - мать-героиня из Ингушетии - и ее супруг Беслан Боголов. Они воспитывают 11 детей.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
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"А еще, Владимир Владимирович, Мухаммад хотел стихотворение прочитать, если можно", - сказала Марьям.
"Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я бы хотел поделиться стихотворением от мамы", - сказал Мухаммад.
"Давай", - ответил президент.
Мухаммад прочитал написанное его матерью стихотворение про "край любимый" - Ингушетию.
"Умница. Молодец", - сказал Путин.
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ОбществоРеспублика ИнгушетияРоссияВладимир Путин
 
 
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