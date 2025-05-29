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В Подмосковье иномарка сбила лося - РИА Новости, 29.05.2025
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21:45 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/los-2019866851.html
В Подмосковье иномарка сбила лося
В Подмосковье иномарка сбила лося - РИА Новости, 29.05.2025
В Подмосковье иномарка сбила лося
Иномарка сбила лося в Наро-Фоминском городском округе сбила лося на юго-западе Московской области, правоохранители сообщили о травмированном животном в... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T21:45:00+03:00
2025-05-29T21:45:00+03:00
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
московская область (подмосковье)
наро-фоминск
наро-фоминский район
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Иномарка сбила лося в Наро-Фоминском городском округе сбила лося на юго-западе Московской области, правоохранители сообщили о травмированном животном в ветеринарный центр, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. По словам правоохранителей, ДТП произошло в 18.15 на 1-м километре автодороги Наро-Фоминск - Бекасово. "По предварительной информации, водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем марки Changan, совершил наезд на лося. В результате ДТП животное получило телесные повреждения. Информация о пострадавшем была доведена до сотрудников охотничьего надзора, ветеринарной станции и местного егеря", - говорится в сообщении. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего. Ранее в комитете лесного хозяйства Московской области сообщали, что лось, которого сбила иномарка во вторник в Раменском округе, умер от полученных травм. Пострадавшее животное отползло на обочину дороги, через час животное перестало подавать признаки жизни, и ветеринары констатировали смерть копытного. Большой резонанс вызвала история с травмированием и последующей смертью лосенка 18 мая в Подмосковье в муниципальном округе Истра в районе "Княжье Озеро". На дорогу выбежал детеныш лося и попал под легковую машину. Лося доставили в ветеринарную клинику для лошадей с открытым переломом обеих тазовых конечностей. Однако 20 мая лосенок не выдержал наркоза и скончался во время операции. В комитете лесного хозяйства Московской области напомнили водителям, что аварии с участием диких животных – не редкость в Подмосковье. На дорогах, примыкающих к лесным массивам, необходимо быть предельно осторожными, особенно в тёмное время суток. Места появления лосей, косуль, кабанов на дорогах хорошо известны и обозначаются дорожными знаками "Дикие животные", которые предупреждают водителей о возможном выходе на дорогу диких зверей.
https://ria.ru/20250522/novosibirsk-2018401109.html
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россия
московская область (подмосковье)
наро-фоминск
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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, московская область (подмосковье), наро-фоминск, наро-фоминский район
Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Московская область (Подмосковье), Наро-Фоминск, Наро-Фоминский район
В Подмосковье иномарка сбила лося

В Наро-Фоминском округе иномарка сбила лося, о нем сообщили ветеринарам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Иномарка сбила лося в Наро-Фоминском городском округе сбила лося на юго-западе Московской области, правоохранители сообщили о травмированном животном в ветеринарный центр, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ.
По словам правоохранителей, ДТП произошло в 18.15 на 1-м километре автодороги Наро-Фоминск - Бекасово.
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"По предварительной информации, водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем марки Changan, совершил наезд на лося. В результате ДТП животное получило телесные повреждения. Информация о пострадавшем была доведена до сотрудников охотничьего надзора, ветеринарной станции и местного егеря", - говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее в комитете лесного хозяйства Московской области сообщали, что лось, которого сбила иномарка во вторник в Раменском округе, умер от полученных травм. Пострадавшее животное отползло на обочину дороги, через час животное перестало подавать признаки жизни, и ветеринары констатировали смерть копытного.
Большой резонанс вызвала история с травмированием и последующей смертью лосенка 18 мая в Подмосковье в муниципальном округе Истра в районе "Княжье Озеро". На дорогу выбежал детеныш лося и попал под легковую машину. Лося доставили в ветеринарную клинику для лошадей с открытым переломом обеих тазовых конечностей. Однако 20 мая лосенок не выдержал наркоза и скончался во время операции.
В комитете лесного хозяйства Московской области напомнили водителям, что аварии с участием диких животных – не редкость в Подмосковье. На дорогах, примыкающих к лесным массивам, необходимо быть предельно осторожными, особенно в тёмное время суток. Места появления лосей, косуль, кабанов на дорогах хорошо известны и обозначаются дорожными знаками "Дикие животные", которые предупреждают водителей о возможном выходе на дорогу диких зверей.
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ПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияМосковская область (Подмосковье)Наро-ФоминскНаро-Фоминский район
 
 
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