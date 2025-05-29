В Подмосковье иномарка сбила лося
В Наро-Фоминском округе иномарка сбила лося, о нем сообщили ветеринарам
Полиция. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Иномарка сбила лося в Наро-Фоминском городском округе сбила лося на юго-западе Московской области, правоохранители сообщили о травмированном животном в ветеринарный центр, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ.
По словам правоохранителей, ДТП произошло в 18.15 на 1-м километре автодороги Наро-Фоминск - Бекасово.
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"По предварительной информации, водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем марки Changan, совершил наезд на лося. В результате ДТП животное получило телесные повреждения. Информация о пострадавшем была доведена до сотрудников охотничьего надзора, ветеринарной станции и местного егеря", - говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее в комитете лесного хозяйства Московской области сообщали, что лось, которого сбила иномарка во вторник в Раменском округе, умер от полученных травм. Пострадавшее животное отползло на обочину дороги, через час животное перестало подавать признаки жизни, и ветеринары констатировали смерть копытного.
Большой резонанс вызвала история с травмированием и последующей смертью лосенка 18 мая в Подмосковье в муниципальном округе Истра в районе "Княжье Озеро". На дорогу выбежал детеныш лося и попал под легковую машину. Лося доставили в ветеринарную клинику для лошадей с открытым переломом обеих тазовых конечностей. Однако 20 мая лосенок не выдержал наркоза и скончался во время операции.
В комитете лесного хозяйства Московской области напомнили водителям, что аварии с участием диких животных – не редкость в Подмосковье. На дорогах, примыкающих к лесным массивам, необходимо быть предельно осторожными, особенно в тёмное время суток. Места появления лосей, косуль, кабанов на дорогах хорошо известны и обозначаются дорожными знаками "Дикие животные", которые предупреждают водителей о возможном выходе на дорогу диких зверей.
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