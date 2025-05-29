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Умер актер, сыгравший в "Ментовских войнах"
Умер актер, сыгравший в "Ментовских войнах" - РИА Новости, 29.05.2025
Умер актер, сыгравший в "Ментовских войнах"
Народный артист Карелии Александр Лисицын скончался после продолжительной болезни на 71-м году жизни, сообщил театр драмы "Творческая мастерская", где он... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T23:11:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Народный артист Карелии Александр Лисицын скончался после продолжительной болезни на 71-м году жизни, сообщил театр драмы "Творческая мастерская", где он служил. "С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня после продолжительной болезни ушел из жизни большой актер русской театральной школы, наш дорогой коллега и товарищ народный артист Карелии Александр Николаевич Лисицын", – говорится в сообщении на странице театра в соцсети "ВКонтакте". Лисицын родился 29 января 1955 года. В 1981 году, сразу после окончания актерского факультета Высшего театрального училища имени Щукина, он приехал в Петрозаводск, где в течение семи лет служил в Русском драматическом театре, а с 1986 года стал участвовать в спектаклях "Творческой мастерской". В этом театре Лисицын сыграл более 40 ролей, также он снимался в сериалах, включая "Ментовские войны". О дате и месте прощания с артистом пока не сообщается.
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Умер актер, сыгравший в "Ментовских войнах"
Народный артист Карелии Александр Лисицын умер в возрасте 70 лет