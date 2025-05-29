https://ria.ru/20250529/lenin-2019854912.html

Реставрация в Мавзолее Ленина не затронет главный зал

Реставрация в Мавзолее Ленина не затронет главный зал - РИА Новости, 29.05.2025

Реставрация в Мавзолее Ленина не затронет главный зал

Запланированные реставрационные работы в Мавзолее Ленина не затронут помещение главного зала, сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T19:28:00+03:00

2025-05-29T19:28:00+03:00

2025-05-29T19:28:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Запланированные реставрационные работы в Мавзолее Ленина не затронут помещение главного зала, сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ. Министерство культуры РФ заключило контракт на 19,6 миллиона рублей на проведение противоаварийных и реставрационных работ в мавзолее Ленина и Сталина на Красной площади в Москве, следует из данных портала госзакупок. "Запланированные работы не затрагивают помещение главного зала", - говорится в сообщении ведомства. Срок производства работ по государственному контракту определён по 27 августа 2026 года, добавили в минкультуры. В документации закупки отмечено, что Мавзолей является объектом культурного наследия федерального значения, расположен в самом центре Москвы у подножия Кремлевской стены. В настоящее время здание используется как объект музейного показа. В подтрибунном пространстве располагаются административные помещения. Здание состоит из трех этажей, включая один подземный, общая площадь – почти 3,2 тысячи квадратных метров. Государственная историко-культурная экспертиза научно-проектной документации была проведена в 2024 году. В акте приводится полная история Мавзолея. В частности, упоминается такой факт: в 1953 году в Мавзолей был помещен саркофаг с телом Иосифа Виссарионовича Сталина. В этот период на фасаде Мавзолея существовало две надписи в камне: "Ленин" и ниже "Сталин". В ночь на 1 ноября 1961 года тело Сталина было вынесено из Мавзолея и перезахоронено у Кремлевской стены. Годом ранее, в августе 1960 года Мавзолей В.И. Ленина и И.В. Сталина был поставлен на государственную охрану как памятник истории и культуры с ныне сохраняющимся наименованием. Согласно акту экспертизы, к основным видам повреждений, наблюдаемых на объекте, в частности, относятся: смещение наружных облицовочных плит из природного камня и отхождение их от конструкции несущей стены; биопоражения на стенах и плитах покрытия из-за недостаточной вентиляции; подвижки конструкций каркаса, о чем говорят разрывы маяков, установленных в 2012-2013 годах; шелушение окрасочного слоя наружных стен и плит покрытия.

https://ria.ru/20250422/lenin-2012573805.html

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москва, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), россия, мавзолей ленина, владимир ленин (владимир ульянов), общество