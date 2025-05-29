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Реставрация в Мавзолее Ленина не затронет главный зал - РИА Новости, 29.05.2025
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Культура
 
19:28 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/lenin-2019854912.html
Реставрация в Мавзолее Ленина не затронет главный зал
Реставрация в Мавзолее Ленина не затронет главный зал - РИА Новости, 29.05.2025
Реставрация в Мавзолее Ленина не затронет главный зал
Запланированные реставрационные работы в Мавзолее Ленина не затронут помещение главного зала, сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T19:28:00+03:00
2025-05-29T19:28:00+03:00
культура
москва
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Запланированные реставрационные работы в Мавзолее Ленина не затронут помещение главного зала, сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ. Министерство культуры РФ заключило контракт на 19,6 миллиона рублей на проведение противоаварийных и реставрационных работ в мавзолее Ленина и Сталина на Красной площади в Москве, следует из данных портала госзакупок. "Запланированные работы не затрагивают помещение главного зала", - говорится в сообщении ведомства. Срок производства работ по государственному контракту определён по 27 августа 2026 года, добавили в минкультуры. В документации закупки отмечено, что Мавзолей является объектом культурного наследия федерального значения, расположен в самом центре Москвы у подножия Кремлевской стены. В настоящее время здание используется как объект музейного показа. В подтрибунном пространстве располагаются административные помещения. Здание состоит из трех этажей, включая один подземный, общая площадь – почти 3,2 тысячи квадратных метров. Государственная историко-культурная экспертиза научно-проектной документации была проведена в 2024 году. В акте приводится полная история Мавзолея. В частности, упоминается такой факт: в 1953 году в Мавзолей был помещен саркофаг с телом Иосифа Виссарионовича Сталина. В этот период на фасаде Мавзолея существовало две надписи в камне: "Ленин" и ниже "Сталин". В ночь на 1 ноября 1961 года тело Сталина было вынесено из Мавзолея и перезахоронено у Кремлевской стены. Годом ранее, в августе 1960 года Мавзолей В.И. Ленина и И.В. Сталина был поставлен на государственную охрану как памятник истории и культуры с ныне сохраняющимся наименованием. Согласно акту экспертизы, к основным видам повреждений, наблюдаемых на объекте, в частности, относятся: смещение наружных облицовочных плит из природного камня и отхождение их от конструкции несущей стены; биопоражения на стенах и плитах покрытия из-за недостаточной вентиляции; подвижки конструкций каркаса, о чем говорят разрывы маяков, установленных в 2012-2013 годах; шелушение окрасочного слоя наружных стен и плит покрытия.
https://ria.ru/20250422/lenin-2012573805.html
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москва, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), россия, мавзолей ленина, владимир ленин (владимир ульянов), общество
Культура, Москва, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Россия, Мавзолей Ленина, Владимир Ленин (Владимир Ульянов), Общество
Реставрация в Мавзолее Ленина не затронет главный зал

Минкульт: реставрация в Мавзолее Ленина не затронет помещение главного зала

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛюди у входа в Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади в Москве
Люди у входа в Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Люди у входа в Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Запланированные реставрационные работы в Мавзолее Ленина не затронут помещение главного зала, сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ.
Министерство культуры РФ заключило контракт на 19,6 миллиона рублей на проведение противоаварийных и реставрационных работ в мавзолее Ленина и Сталина на Красной площади в Москве, следует из данных портала госзакупок.
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"Запланированные работы не затрагивают помещение главного зала", - говорится в сообщении ведомства.
Срок производства работ по государственному контракту определён по 27 августа 2026 года, добавили в минкультуры.
В документации закупки отмечено, что Мавзолей является объектом культурного наследия федерального значения, расположен в самом центре Москвы у подножия Кремлевской стены. В настоящее время здание используется как объект музейного показа. В подтрибунном пространстве располагаются административные помещения. Здание состоит из трех этажей, включая один подземный, общая площадь – почти 3,2 тысячи квадратных метров.
Государственная историко-культурная экспертиза научно-проектной документации была проведена в 2024 году. В акте приводится полная история Мавзолея. В частности, упоминается такой факт: в 1953 году в Мавзолей был помещен саркофаг с телом Иосифа Виссарионовича Сталина. В этот период на фасаде Мавзолея существовало две надписи в камне: "Ленин" и ниже "Сталин". В ночь на 1 ноября 1961 года тело Сталина было вынесено из Мавзолея и перезахоронено у Кремлевской стены. Годом ранее, в августе 1960 года Мавзолей В.И. Ленина и И.В. Сталина был поставлен на государственную охрану как памятник истории и культуры с ныне сохраняющимся наименованием.
Согласно акту экспертизы, к основным видам повреждений, наблюдаемых на объекте, в частности, относятся: смещение наружных облицовочных плит из природного камня и отхождение их от конструкции несущей стены; биопоражения на стенах и плитах покрытия из-за недостаточной вентиляции; подвижки конструкций каркаса, о чем говорят разрывы маяков, установленных в 2012-2013 годах; шелушение окрасочного слоя наружных стен и плит покрытия.
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