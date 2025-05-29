https://ria.ru/20250529/lednik-2019754280.html
В Швейцарии ледник обрушился на деревню
В Швейцарии ледник обрушился на деревню - РИА Новости, 29.05.2025
В Швейцарии ледник обрушился на деревню
Большая часть швейцарской деревни Блаттен была разрушена в результате обрушения ледника Берч, жертв нет, население было эвакуировано две недели назад, сообщает... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T13:08:00+03:00
2025-05-29T13:08:00+03:00
2025-05-29T13:11:00+03:00
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019753719_0:128:1001:691_1920x0_80_0_0_d372be8aa25533e4877b0e1e3190bad0.jpg
ЖЕНЕВА, 28 мая - РИА Новости. Большая часть швейцарской деревни Блаттен была разрушена в результате обрушения ледника Берч, жертв нет, население было эвакуировано две недели назад, сообщает швейцарская телерадиокомпания RTS. "В Блаттене в среду днем обрушился ледник Берч. Оползень накрыл деревню, и река Лонза забита. Значительная часть деревни была разрушена, но человеческих жертв нет. Только около десяти зданий не повреждены", - говорится в публикации. RTS напоминает, что деревня была эвакуирована в превентивном порядке две недели назад.
https://ria.ru/20250429/ledniki-2014202431.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019753719_23:0:970:710_1920x0_80_0_0_2ffb530f26af5d1034f8d71a5ed9aaf1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире
В Швейцарии ледник обрушился на деревню
Большая часть швейцарской деревни Блаттен разрушена при обрушении ледника Берч