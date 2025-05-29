Рейтинг@Mail.ru
В Швейцарии ледник обрушился на деревню - РИА Новости, 29.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 29.05.2025 (обновлено: 13:11 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/lednik-2019754280.html
В Швейцарии ледник обрушился на деревню
В Швейцарии ледник обрушился на деревню - РИА Новости, 29.05.2025
В Швейцарии ледник обрушился на деревню
Большая часть швейцарской деревни Блаттен была разрушена в результате обрушения ледника Берч, жертв нет, население было эвакуировано две недели назад, сообщает... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T13:08:00+03:00
2025-05-29T13:11:00+03:00
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019753719_0:128:1001:691_1920x0_80_0_0_d372be8aa25533e4877b0e1e3190bad0.jpg
ЖЕНЕВА, 28 мая - РИА Новости. Большая часть швейцарской деревни Блаттен была разрушена в результате обрушения ледника Берч, жертв нет, население было эвакуировано две недели назад, сообщает швейцарская телерадиокомпания RTS. "В Блаттене в среду днем обрушился ледник Берч. Оползень накрыл деревню, и река Лонза забита. Значительная часть деревни была разрушена, но человеческих жертв нет. Только около десяти зданий не повреждены", - говорится в публикации. RTS напоминает, что деревня была эвакуирована в превентивном порядке две недели назад.
https://ria.ru/20250429/ledniki-2014202431.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019753719_23:0:970:710_1920x0_80_0_0_2ffb530f26af5d1034f8d71a5ed9aaf1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире
В мире
В Швейцарии ледник обрушился на деревню

Большая часть швейцарской деревни Блаттен разрушена при обрушении ледника Берч

© Кадр видео из соцсетейОбрушение ледника Берч в Швейцарии
Обрушение ледника Берч в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Кадр видео из соцсетей
Обрушение ледника Берч в Швейцарии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЖЕНЕВА, 28 мая - РИА Новости. Большая часть швейцарской деревни Блаттен была разрушена в результате обрушения ледника Берч, жертв нет, население было эвакуировано две недели назад, сообщает швейцарская телерадиокомпания RTS.
"В Блаттене в среду днем обрушился ледник Берч. Оползень накрыл деревню, и река Лонза забита. Значительная часть деревни была разрушена, но человеческих жертв нет. Только около десяти зданий не повреждены", - говорится в публикации.
RTS напоминает, что деревня была эвакуирована в превентивном порядке две недели назад.
Чакалтая, Боливия - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Боливийские ледники могут исчезнуть в ближайшие 20 лет, заявил эксперт
29 апреля, 20:58
 
В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала