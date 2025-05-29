https://ria.ru/20250529/lednik-2019754280.html

В Швейцарии ледник обрушился на деревню

В Швейцарии ледник обрушился на деревню - РИА Новости, 29.05.2025

В Швейцарии ледник обрушился на деревню

Большая часть швейцарской деревни Блаттен была разрушена в результате обрушения ледника Берч, жертв нет, население было эвакуировано две недели назад, сообщает... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T13:08:00+03:00

2025-05-29T13:08:00+03:00

2025-05-29T13:11:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 28 мая - РИА Новости. Большая часть швейцарской деревни Блаттен была разрушена в результате обрушения ледника Берч, жертв нет, население было эвакуировано две недели назад, сообщает швейцарская телерадиокомпания RTS. "В Блаттене в среду днем обрушился ледник Берч. Оползень накрыл деревню, и река Лонза забита. Значительная часть деревни была разрушена, но человеческих жертв нет. Только около десяти зданий не повреждены", - говорится в публикации. RTS напоминает, что деревня была эвакуирована в превентивном порядке две недели назад.

https://ria.ru/20250429/ledniki-2014202431.html

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