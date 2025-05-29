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В Московском зоопарке родился краснокнижный черношейный лебедь - РИА Новости, 29.05.2025
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Хорошие новости
 
07:15 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/lebed-2019699786.html
В Московском зоопарке родился краснокнижный черношейный лебедь
В Московском зоопарке родился краснокнижный черношейный лебедь - РИА Новости, 29.05.2025
В Московском зоопарке родился краснокнижный черношейный лебедь
Птенец краснокнижного черношейного лебедя появился на свет в Московском зоопарке, семейство лебедей можно увидеть в павильоне "Птицы и бабочки", сообщила РИА... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T07:15:00+03:00
2025-05-29T07:15:00+03:00
хорошие новости
светлана акулова
московский зоопарк
общество
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Птенец краснокнижного черношейного лебедя появился на свет в Московском зоопарке, семейство лебедей можно увидеть в павильоне "Птицы и бабочки", сообщила РИА Новости генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. "Птенец вылупился 28 апреля у взрослой опытной пары. Его пол пока не известен. Сейчас увидеть изящное семейство посетители могут в павильоне "Птицы и бабочки". Вместе с ними в одном вольере живут птенцы кряквы. О детеныше трепетно заботятся оба родителя. Они по очереди, находясь в воде, "носят" на спине малыша, таким образом он может отдохнуть и согреться. Птенцов черношейных лебедей вырастить очень трудно. Они начинают летать лишь с трех месяцев и едят только в присутствии родителей", - рассказала Акулова. Она отметила, что если птенцам других видов лебедей, появившимся на свет в инкубаторе, достаточно просто поставить в клетку кормушку, то птенцам черношейных лебедей надо все время показывать корм, иначе они его не воспринимают. Поэтому в зоопарке стремятся создать условия, чтобы эти лебеди сами выращивали своих птенцов. "Во время апрельских заморозков пара также осталась на улице, героически выдержав все капризы погоды. И вот в конце апреля появился птенец, и семейство уединилось в крытом вольере павильона "Птицы и бабочки". Черношейные лебеди моногамны и образуют пару на всю жизнь. У самца и самки ранее уже было потомство, в 2023 году. Сейчас их птенец подрос и живет отдельно – увидеть его можно в уличном вольере, вместе с ним живут каравайки, исландский гоголь и алый ибис", - добавила Акулова. Генеральный директор зоосада пояснила, что кормят этих лебедей в зоопарке комбикормом, свежей зеленью, листьями салата, а также тертой морковью и резаной капустой. Черношейные лебеди – самые мелкие из лебедей. Этот вид занесен в Международную красную книгу.
https://ria.ru/20250527/lebedi-2019430935.html
https://ria.ru/20241208/zoopark-1988027302.html
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светлана акулова, московский зоопарк, общество
Хорошие новости, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Общество
В Московском зоопарке родился краснокнижный черношейный лебедь

В Московском зоопарке родился птенец краснокнижного черношейного лебедя

© Московский зоопаркЧерные лебеди с птенцами в Московском зоопарке. Кадр видео
Черные лебеди с птенцами в Московском зоопарке. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Московский зоопарк
Черные лебеди с птенцами в Московском зоопарке. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Птенец краснокнижного черношейного лебедя появился на свет в Московском зоопарке, семейство лебедей можно увидеть в павильоне "Птицы и бабочки", сообщила РИА Новости генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.
"Птенец вылупился 28 апреля у взрослой опытной пары. Его пол пока не известен. Сейчас увидеть изящное семейство посетители могут в павильоне "Птицы и бабочки". Вместе с ними в одном вольере живут птенцы кряквы. О детеныше трепетно заботятся оба родителя. Они по очереди, находясь в воде, "носят" на спине малыша, таким образом он может отдохнуть и согреться. Птенцов черношейных лебедей вырастить очень трудно. Они начинают летать лишь с трех месяцев и едят только в присутствии родителей", - рассказала Акулова.
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Она отметила, что если птенцам других видов лебедей, появившимся на свет в инкубаторе, достаточно просто поставить в клетку кормушку, то птенцам черношейных лебедей надо все время показывать корм, иначе они его не воспринимают. Поэтому в зоопарке стремятся создать условия, чтобы эти лебеди сами выращивали своих птенцов.
"Во время апрельских заморозков пара также осталась на улице, героически выдержав все капризы погоды. И вот в конце апреля появился птенец, и семейство уединилось в крытом вольере павильона "Птицы и бабочки". Черношейные лебеди моногамны и образуют пару на всю жизнь. У самца и самки ранее уже было потомство, в 2023 году. Сейчас их птенец подрос и живет отдельно – увидеть его можно в уличном вольере, вместе с ним живут каравайки, исландский гоголь и алый ибис", - добавила Акулова.
Генеральный директор зоосада пояснила, что кормят этих лебедей в зоопарке комбикормом, свежей зеленью, листьями салата, а также тертой морковью и резаной капустой. Черношейные лебеди – самые мелкие из лебедей. Этот вид занесен в Международную красную книгу.
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