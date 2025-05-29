https://ria.ru/20250529/lavrov-2019815907.html

Западные СМИ неожиданно оценили слова Лаврова о крахе Германии

Западные СМИ неожиданно оценили слова Лаврова о крахе Германии - РИА Новости, 29.05.2025

Западные СМИ неожиданно оценили слова Лаврова о крахе Германии

Глава МИД России Сергей Лавров словами о движении Германии к краху сделал предупреждение всей Европе, пишет L'AntiDiplomatico. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T16:49:00+03:00

2025-05-29T16:49:00+03:00

2025-05-29T20:05:00+03:00

в мире

сергей лавров

россия

украина

германия

европа

фридрих мерц

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров словами о движении Германии к краху сделал предупреждение всей Европе, пишет L'AntiDiplomatico."Больше похоже на историческое предупреждение, адресованное не только Берлину, но и всей Европе, которая сегодня вновь рискует оказаться втянутой в чужие войны ради неясных стратегических интересов", — говорится в публикации.Издание также отметило, что, пока Россия и Украина пытаются вести переговоры об урегулировании конфликта, немецкая элита встала на путь милитаризации.В среду Лавров заявил, что Германия напрямую вовлечена в украинский конфликт и движется к краху, комментируя слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о передаче Киеву дальнобойных ракет.Министр подчеркнул, что Россия будет проверять заявления немецких политиков как о поставках дальнобойных ракет ВСУ, так и о финансировании производства такого оружия на Украине.В понедельник Мерц сообщил, что ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием. На вчерашней пресс-конференции политик уточнил, что все ограничения отменили еще несколько месяцев назад.

https://ria.ru/20250529/merts-2019764792.html

https://ria.ru/20250529/ukraina-2019760011.html

россия

украина

германия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сергей лавров, россия, украина, германия, европа, фридрих мерц