https://ria.ru/20250529/lavrov-2019815907.html
Западные СМИ неожиданно оценили слова Лаврова о крахе Германии
Западные СМИ неожиданно оценили слова Лаврова о крахе Германии - РИА Новости, 29.05.2025
Западные СМИ неожиданно оценили слова Лаврова о крахе Германии
Глава МИД России Сергей Лавров словами о движении Германии к краху сделал предупреждение всей Европе, пишет L'AntiDiplomatico. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T16:49:00+03:00
2025-05-29T16:49:00+03:00
2025-05-29T20:05:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров словами о движении Германии к краху сделал предупреждение всей Европе, пишет L'AntiDiplomatico."Больше похоже на историческое предупреждение, адресованное не только Берлину, но и всей Европе, которая сегодня вновь рискует оказаться втянутой в чужие войны ради неясных стратегических интересов", — говорится в публикации.Издание также отметило, что, пока Россия и Украина пытаются вести переговоры об урегулировании конфликта, немецкая элита встала на путь милитаризации.В среду Лавров заявил, что Германия напрямую вовлечена в украинский конфликт и движется к краху, комментируя слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о передаче Киеву дальнобойных ракет.Министр подчеркнул, что Россия будет проверять заявления немецких политиков как о поставках дальнобойных ракет ВСУ, так и о финансировании производства такого оружия на Украине.В понедельник Мерц сообщил, что ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием. На вчерашней пресс-конференции политик уточнил, что все ограничения отменили еще несколько месяцев назад.
https://ria.ru/20250529/merts-2019764792.html
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в мире, сергей лавров, россия, украина, германия, европа, фридрих мерц
В мире, Сергей Лавров, Россия, Украина, Германия, Европа, Фридрих Мерц
Западные СМИ неожиданно оценили слова Лаврова о крахе Германии
L'AntiDiplomatico: Лавров словами о крахе Германии сделал предупреждение Европе