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Лавров: Запад продолжает проводить военные учения у российских границ - РИА Новости, 29.05.2025
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14:17 29.05.2025 (обновлено: 14:30 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/lavrov-2019770916.html
Лавров: Запад продолжает проводить военные учения у российских границ
Лавров: Запад продолжает проводить военные учения у российских границ - РИА Новости, 29.05.2025
Лавров: Запад продолжает проводить военные учения у российских границ
Запад продолжает наращивать провокационные военные учения на суше и на море у рубежей России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T14:17:00+03:00
2025-05-29T14:30:00+03:00
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сергей лавров
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ПЕРМЬ, 29 мая - РИА Новости. Запад продолжает наращивать провокационные военные учения на суше и на море у рубежей России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Затянули (западные коллеги - ред.) в НАТО ранее нейтральные Финляндию и Швецию, продолжают наращивать провокационные военные учения у наших рубежей, на суше и на море. Опасное развитие событий происходит в отсутствие на евразийском континенте объединяющих нормативных и институциональных рамок, позволяющих коллективно решать вопросы обеспечения безопасности", - сказал Лавров, выступая на открытии пленарного заседания международных общественно-политических слушаний по проблемам формирования единой, равной системы безопасности и сотрудничества в Большой Евразии.Он отметил, что после начала специальной военной операции западные страны продолжили планомерную милитаризацию киевского режима и запретили ему заключать мир на условиях возвращения к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу.
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россия, финляндия, швеция, сергей лавров, нато, в мире
Россия, Финляндия, Швеция, Сергей Лавров, НАТО, В мире
Лавров: Запад продолжает проводить военные учения у российских границ

Лавров: Запад продолжает проводить провокационные военные учения у границ РФ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 29 мая - РИА Новости. Запад продолжает наращивать провокационные военные учения на суше и на море у рубежей России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Затянули (западные коллеги - ред.) в НАТО ранее нейтральные Финляндию и Швецию, продолжают наращивать провокационные военные учения у наших рубежей, на суше и на море. Опасное развитие событий происходит в отсутствие на евразийском континенте объединяющих нормативных и институциональных рамок, позволяющих коллективно решать вопросы обеспечения безопасности", - сказал Лавров, выступая на открытии пленарного заседания международных общественно-политических слушаний по проблемам формирования единой, равной системы безопасности и сотрудничества в Большой Евразии.
Он отметил, что после начала специальной военной операции западные страны продолжили планомерную милитаризацию киевского режима и запретили ему заключать мир на условиях возвращения к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
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РоссияФинляндияШвецияСергей ЛавровНАТОВ мире
 
 
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