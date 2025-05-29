https://ria.ru/20250529/lavrov-2019770916.html

Лавров: Запад продолжает проводить военные учения у российских границ

Лавров: Запад продолжает проводить военные учения у российских границ - РИА Новости, 29.05.2025

Лавров: Запад продолжает проводить военные учения у российских границ

Запад продолжает наращивать провокационные военные учения на суше и на море у рубежей России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T14:17:00+03:00

2025-05-29T14:17:00+03:00

2025-05-29T14:30:00+03:00

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ПЕРМЬ, 29 мая - РИА Новости. Запад продолжает наращивать провокационные военные учения на суше и на море у рубежей России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Затянули (западные коллеги - ред.) в НАТО ранее нейтральные Финляндию и Швецию, продолжают наращивать провокационные военные учения у наших рубежей, на суше и на море. Опасное развитие событий происходит в отсутствие на евразийском континенте объединяющих нормативных и институциональных рамок, позволяющих коллективно решать вопросы обеспечения безопасности", - сказал Лавров, выступая на открытии пленарного заседания международных общественно-политических слушаний по проблемам формирования единой, равной системы безопасности и сотрудничества в Большой Евразии.Он отметил, что после начала специальной военной операции западные страны продолжили планомерную милитаризацию киевского режима и запретили ему заключать мир на условиях возвращения к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу.

https://ria.ru/20250527/zakharova--2019342670.html

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россия, финляндия, швеция, сергей лавров, нато, в мире