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Лавров назвал главную угрозу, исходящую с Запада - РИА Новости, 29.05.2025
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14:10 29.05.2025 (обновлено: 14:21 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/lavrov-2019768753.html
Лавров назвал главную угрозу, исходящую с Запада
Лавров назвал главную угрозу, исходящую с Запада - РИА Новости, 29.05.2025
Лавров назвал главную угрозу, исходящую с Запада
Главная угроза исходит от сил на Западе, которые воспринимают многополярность как вызов своему доминированию, и поэтому пытаются препятствовать объективным... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T14:10:00+03:00
2025-05-29T14:21:00+03:00
сергей лавров
в мире
россия
брикс
многополярность
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ПЕРМЬ, 29 мая - РИА Новости. Главная угроза исходит от сил на Западе, которые воспринимают многополярность как вызов своему доминированию, и поэтому пытаются препятствовать объективным процессам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Главная угроза исходит от тех сил на Западе, которые пытаются воспрепятстовать объективным процессам многополярности, воспринимают их как вызов своему глобальному доминированию, не хотят без боя отказываться от тех преимуществ в политике, финансах, торговле, которые они присвоили себе еще с колониальных времен, а теперь стремятся удержать неоколониальными методами под лозунгом так называемого порядка, основанного на правилах", - сказал Лавров, выступая пленарном заседании международных общественно-политических слушаний по проблемам формирования единой, равной системы безопасности и сотрудничества в Большой Евразии.По его словам, подобное видение мироустройства со стороны Запада неактуально, например, страны БРИКС "оставили позади" государства "Большой Семерки" по экономическим показателям.
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сергей лавров, в мире, россия, брикс, многополярность
Сергей Лавров, В мире, Россия, БРИКС, многополярность
Лавров назвал главную угрозу, исходящую с Запада

Лавров заявил, что многополярности угрожают воспринимающие ее как вызов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 29 мая - РИА Новости. Главная угроза исходит от сил на Западе, которые воспринимают многополярность как вызов своему доминированию, и поэтому пытаются препятствовать объективным процессам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Главная угроза исходит от тех сил на Западе, которые пытаются воспрепятстовать объективным процессам многополярности, воспринимают их как вызов своему глобальному доминированию, не хотят без боя отказываться от тех преимуществ в политике, финансах, торговле, которые они присвоили себе еще с колониальных времен, а теперь стремятся удержать неоколониальными методами под лозунгом так называемого порядка, основанного на правилах", - сказал Лавров, выступая пленарном заседании международных общественно-политических слушаний по проблемам формирования единой, равной системы безопасности и сотрудничества в Большой Евразии.
По его словам, подобное видение мироустройства со стороны Запада неактуально, например, страны БРИКС "оставили позади" государства "Большой Семерки" по экономическим показателям.
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Сергей ЛавровВ миреРоссияБРИКСмногополярность
 
 
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