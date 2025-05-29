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Латвия запретила въезд Даниле Козловскому - РИА Новости, 29.05.2025
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Культура
 
18:23 29.05.2025 (обновлено: 18:46 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/latvija-2019846800.html
Латвия запретила въезд Даниле Козловскому
Латвия запретила въезд Даниле Козловскому - РИА Новости, 29.05.2025
Латвия запретила въезд Даниле Козловскому
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила, что запретила въезд в страну на неопределенный срок российскому актеру Даниле Козловскому и рэперу Вадиму... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T18:23:00+03:00
2025-05-29T18:46:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила, что запретила въезд в страну на неопределенный срок российскому актеру Даниле Козловскому и рэперу Вадиму Мотылеву, выступающему под псевдонимом Slimus. "Я приняла решение включить граждан РФ ​​Вадима Мотылева (сценическое имя Slimus) и Данилу Козловского в список нежелательных для Латвии лиц и запретить им въезд в Латвию на неопределенный срок. Решение принято в соответствию с частью 2 статьи 61 закона об иммиграции ", - сообщила Браже в соцсети Х. Ранее Латвия на неопределенный срок запретила въезд около 150 российским гражданам, в том числе известным деятелям культуры.
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латвия, россия, данила козловский, в мире
Культура, Латвия, Россия, Данила Козловский, В мире
Латвия запретила въезд Даниле Козловскому

Браже: Латвия запретила въезд актеру Козловскому и рэперу Мотылеву

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРежиссер, актер и продюсер Данила Козловский
Режиссер, актер и продюсер Данила Козловский - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Режиссер, актер и продюсер Данила Козловский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила, что запретила въезд в страну на неопределенный срок российскому актеру Даниле Козловскому и рэперу Вадиму Мотылеву, выступающему под псевдонимом Slimus.
"Я приняла решение включить граждан РФ ​​Вадима Мотылева (сценическое имя Slimus) и Данилу Козловского в список нежелательных для Латвии лиц и запретить им въезд в Латвию на неопределенный срок. Решение принято в соответствию с частью 2 статьи 61 закона об иммиграции ", - сообщила Браже в соцсети Х.
Ранее Латвия на неопределенный срок запретила въезд около 150 российским гражданам, в том числе известным деятелям культуры.
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