https://ria.ru/20250529/latvija-2019846800.html

Латвия запретила въезд Даниле Козловскому

Латвия запретила въезд Даниле Козловскому - РИА Новости, 29.05.2025

Латвия запретила въезд Даниле Козловскому

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила, что запретила въезд в страну на неопределенный срок российскому актеру Даниле Козловскому и рэперу Вадиму... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T18:23:00+03:00

2025-05-29T18:23:00+03:00

2025-05-29T18:46:00+03:00

культура

латвия

россия

данила козловский

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768692067_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_bbac55f6c41efcd9a1fb42fa3040e7f2.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила, что запретила въезд в страну на неопределенный срок российскому актеру Даниле Козловскому и рэперу Вадиму Мотылеву, выступающему под псевдонимом Slimus. "Я приняла решение включить граждан РФ ​​Вадима Мотылева (сценическое имя Slimus) и Данилу Козловского в список нежелательных для Латвии лиц и запретить им въезд в Латвию на неопределенный срок. Решение принято в соответствию с частью 2 статьи 61 закона об иммиграции ", - сообщила Браже в соцсети Х. Ранее Латвия на неопределенный срок запретила въезд около 150 российским гражданам, в том числе известным деятелям культуры.

https://ria.ru/20250429/latviya-2014222624.html

латвия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

латвия, россия, данила козловский, в мире