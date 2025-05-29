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В Курск вернулись еще шесть жителей приграничья, вывезенные на Украину - РИА Новости, 29.05.2025
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11:50 29.05.2025 (обновлено: 11:54 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/kursk-2019737913.html
В Курск вернулись еще шесть жителей приграничья, вывезенные на Украину
В Курск вернулись еще шесть жителей приграничья, вывезенные на Украину - РИА Новости, 29.05.2025
В Курск вернулись еще шесть жителей приграничья, вывезенные на Украину
Еще шесть жителей курского приграничья, вывезенных ВСУ на территорию Украины, вернулись в Россию, двое из них госпитализированы, заявила врио министра... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T11:50:00+03:00
2025-05-29T11:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
курская область
украина
россия
татьяна москалькова
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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КУРСК, 29 мая - РИА Новости. Еще шесть жителей курского приграничья, вывезенных ВСУ на территорию Украины, вернулись в Россию, двое из них госпитализированы, заявила врио министра здравоохранения Курской области Екатерина Письменная в своем Telegram-канале. В среду в Москве уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн встретились с шестью возвращенными в ходе обмена 1000 на 1000 жителями Курской области. В Курск 23 апреля вернулись еще 20 жителей региона. "Сегодня ночью еще шесть человек вернулись в Курскую область. Это мирные жители Суджанского и Беловского районов, которые были захвачены ВСУ на территории России и до последнего времени удерживались в плену. Несмотря на то, что все шестеро - гражданские лица, на Украине их содержали вместе с военнопленными... Сегодня в три часа ночи автобус с освобожденными курянами прибыл в Курск", - отметила Письменная. По словам врио министра здравоохранения, в пункте временного размещения всех прибывших сразу же осмотрели врачи, на месте дежурила бригада скорой, специалисты ГО ЧС оказали психологическую поддержку. "К сожалению, полученные ранения и долгие месяцы лишений не могли не сказаться на здоровье людей: два человека сразу же после осмотра были госпитализированы в стационар третьего уровня, Областную многопрофильную клиническую больницу. Еще трое смогли воссоединиться со своими семьями", - добавила Письменная. Врио министра подчеркнула, что минздрав Курской области держит на контроле состояние здоровья всех жителей приграничных районов, которых удалось вернуть с территории Украины. "При необходимости пациенты госпитализируются в профильные стационары нашего региона или федеральные медицинские центры", - сообщила Письменная.
https://ria.ru/20250526/putin-2019224094.html
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здоровье - общество, курская область, украина, россия, татьяна москалькова, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Курская область, Украина, Россия, Татьяна Москалькова, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
В Курск вернулись еще шесть жителей приграничья, вывезенные на Украину

Двух из шести вернувшихся ночью в РФ жителей Курской области госпитализировали

© Фото : Екатерина Письменная/TelegramШесть человек вернулись в Курскую область
Шесть человек вернулись в Курскую область - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Фото : Екатерина Письменная/Telegram
Шесть человек вернулись в Курскую область
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КУРСК, 29 мая - РИА Новости. Еще шесть жителей курского приграничья, вывезенных ВСУ на территорию Украины, вернулись в Россию, двое из них госпитализированы, заявила врио министра здравоохранения Курской области Екатерина Письменная в своем Telegram-канале.
В среду в Москве уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн встретились с шестью возвращенными в ходе обмена 1000 на 1000 жителями Курской области. В Курск 23 апреля вернулись еще 20 жителей региона.
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"Сегодня ночью еще шесть человек вернулись в Курскую область. Это мирные жители Суджанского и Беловского районов, которые были захвачены ВСУ на территории России и до последнего времени удерживались в плену. Несмотря на то, что все шестеро - гражданские лица, на Украине их содержали вместе с военнопленными... Сегодня в три часа ночи автобус с освобожденными курянами прибыл в Курск", - отметила Письменная.
По словам врио министра здравоохранения, в пункте временного размещения всех прибывших сразу же осмотрели врачи, на месте дежурила бригада скорой, специалисты ГО ЧС оказали психологическую поддержку.
"К сожалению, полученные ранения и долгие месяцы лишений не могли не сказаться на здоровье людей: два человека сразу же после осмотра были госпитализированы в стационар третьего уровня, Областную многопрофильную клиническую больницу. Еще трое смогли воссоединиться со своими семьями", - добавила Письменная.
Врио министра подчеркнула, что минздрав Курской области держит на контроле состояние здоровья всех жителей приграничных районов, которых удалось вернуть с территории Украины.
"При необходимости пациенты госпитализируются в профильные стационары нашего региона или федеральные медицинские центры", - сообщила Письменная.
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Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоКурская областьУкраинаРоссияТатьяна МоскальковаАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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