В Курск вернулись еще шесть жителей приграничья, вывезенные на Украину
Двух из шести вернувшихся ночью в РФ жителей Курской области госпитализировали
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КУРСК, 29 мая - РИА Новости. Еще шесть жителей курского приграничья, вывезенных ВСУ на территорию Украины, вернулись в Россию, двое из них госпитализированы, заявила врио министра здравоохранения Курской области Екатерина Письменная в своем Telegram-канале.
В среду в Москве уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн встретились с шестью возвращенными в ходе обмена 1000 на 1000 жителями Курской области. В Курск 23 апреля вернулись еще 20 жителей региона.
"Сегодня ночью еще шесть человек вернулись в Курскую область. Это мирные жители Суджанского и Беловского районов, которые были захвачены ВСУ на территории России и до последнего времени удерживались в плену. Несмотря на то, что все шестеро - гражданские лица, на Украине их содержали вместе с военнопленными... Сегодня в три часа ночи автобус с освобожденными курянами прибыл в Курск", - отметила Письменная.
По словам врио министра здравоохранения, в пункте временного размещения всех прибывших сразу же осмотрели врачи, на месте дежурила бригада скорой, специалисты ГО ЧС оказали психологическую поддержку.
"К сожалению, полученные ранения и долгие месяцы лишений не могли не сказаться на здоровье людей: два человека сразу же после осмотра были госпитализированы в стационар третьего уровня, Областную многопрофильную клиническую больницу. Еще трое смогли воссоединиться со своими семьями", - добавила Письменная.
Врио министра подчеркнула, что минздрав Курской области держит на контроле состояние здоровья всех жителей приграничных районов, которых удалось вернуть с территории Украины.
"При необходимости пациенты госпитализируются в профильные стационары нашего региона или федеральные медицинские центры", - сообщила Письменная.