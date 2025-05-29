https://ria.ru/20250529/kursk-2019737913.html

В Курск вернулись еще шесть жителей приграничья, вывезенные на Украину

В Курск вернулись еще шесть жителей приграничья, вывезенные на Украину - РИА Новости, 29.05.2025

В Курск вернулись еще шесть жителей приграничья, вывезенные на Украину

Еще шесть жителей курского приграничья, вывезенных ВСУ на территорию Украины, вернулись в Россию, двое из них госпитализированы, заявила врио министра... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T11:50:00+03:00

2025-05-29T11:50:00+03:00

2025-05-29T11:54:00+03:00

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КУРСК, 29 мая - РИА Новости. Еще шесть жителей курского приграничья, вывезенных ВСУ на территорию Украины, вернулись в Россию, двое из них госпитализированы, заявила врио министра здравоохранения Курской области Екатерина Письменная в своем Telegram-канале. В среду в Москве уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн встретились с шестью возвращенными в ходе обмена 1000 на 1000 жителями Курской области. В Курск 23 апреля вернулись еще 20 жителей региона. "Сегодня ночью еще шесть человек вернулись в Курскую область. Это мирные жители Суджанского и Беловского районов, которые были захвачены ВСУ на территории России и до последнего времени удерживались в плену. Несмотря на то, что все шестеро - гражданские лица, на Украине их содержали вместе с военнопленными... Сегодня в три часа ночи автобус с освобожденными курянами прибыл в Курск", - отметила Письменная. По словам врио министра здравоохранения, в пункте временного размещения всех прибывших сразу же осмотрели врачи, на месте дежурила бригада скорой, специалисты ГО ЧС оказали психологическую поддержку. "К сожалению, полученные ранения и долгие месяцы лишений не могли не сказаться на здоровье людей: два человека сразу же после осмотра были госпитализированы в стационар третьего уровня, Областную многопрофильную клиническую больницу. Еще трое смогли воссоединиться со своими семьями", - добавила Письменная. Врио министра подчеркнула, что минздрав Курской области держит на контроле состояние здоровья всех жителей приграничных районов, которых удалось вернуть с территории Украины. "При необходимости пациенты госпитализируются в профильные стационары нашего региона или федеральные медицинские центры", - сообщила Письменная.

https://ria.ru/20250526/putin-2019224094.html

https://ria.ru/20250525/fomin-2018963489.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, курская область, украина, россия, татьяна москалькова, александр хинштейн, вооруженные силы украины