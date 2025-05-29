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Официальный курс доллара опустился ниже 79 рублей
Официальный курс доллара опустился ниже 79 рублей - РИА Новости, 29.05.2025
Официальный курс доллара опустился ниже 79 рублей
Официальный курс доллара к рублю на пятницу снизился на 1,11 рубля, курс евро — на 1,39 рубля, следует из данных Банка России. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T18:19:00+03:00
2025-05-29T18:19:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю на пятницу снизился на 1,11 рубля, курс евро — на 1,39 рубля, следует из данных Банка России.Так, американская валюта стоит 78,497 рубля, а европейская — 88,9481 рубля.Юань также ослабил позиции на 15,64 копейки, достигнув 10,894 рубля.ЦБ России с 13 июня прошлого года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. Это произошло после введения санкций США против Мосбиржи. Юань по-прежнему определялся по рыночному курсу российской торговой площадки. С 27 декабря регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
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экономика, россия, сша, московская биржа, ситуация с курсами валют и ценами на нефть, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, США, Московская биржа, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Официальный курс доллара опустился ниже 79 рублей
ЦБ РФ: официальный курс доллара на пятницу опустился до 78,497 рубля