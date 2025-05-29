https://ria.ru/20250529/kurs-2019757542.html

Внебиржевой курс доллара упал ниже 78 рублей, до минимума за два года

Внебиржевой курс доллара упал ниже 78 рублей, до минимума за два года - РИА Новости, 29.05.2025

Внебиржевой курс доллара упал ниже 78 рублей, до минимума за два года

Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - упал в четверг ниже 78 рублей, впервые с середины мая позапрошлого года, следует из данных торгов. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T13:18:00+03:00

2025-05-29T13:18:00+03:00

2025-05-29T13:21:00+03:00

экономика

курс доллара

курс рубля

россия

московская биржа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889885988_0:214:2891:1840_1920x0_80_0_0_471a0db0afcffd7bbe4289116fc569c8.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - упал в четверг ниже 78 рублей, впервые с середины мая позапрошлого года, следует из данных торгов.К 13.14 мск курс доллара падает на 1,19 рубля относительно предыдущего закрытия - до 78,01 рубля, а минутами ранее он опускался до 77,95 рубля, минимума с 15 мая 2023 года.После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов долларом за рубли.

https://ria.ru/20250428/dollar-2013492437.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, курс доллара, курс рубля, россия, московская биржа