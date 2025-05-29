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Внебиржевой курс доллара упал ниже 78 рублей, до минимума за два года - РИА Новости, 29.05.2025
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13:18 29.05.2025 (обновлено: 13:21 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/kurs-2019757542.html
Внебиржевой курс доллара упал ниже 78 рублей, до минимума за два года
Внебиржевой курс доллара упал ниже 78 рублей, до минимума за два года - РИА Новости, 29.05.2025
Внебиржевой курс доллара упал ниже 78 рублей, до минимума за два года
Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - упал в четверг ниже 78 рублей, впервые с середины мая позапрошлого года, следует из данных торгов. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T13:18:00+03:00
2025-05-29T13:21:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - упал в четверг ниже 78 рублей, впервые с середины мая позапрошлого года, следует из данных торгов.К 13.14 мск курс доллара падает на 1,19 рубля относительно предыдущего закрытия - до 78,01 рубля, а минутами ранее он опускался до 77,95 рубля, минимума с 15 мая 2023 года.После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов долларом за рубли.
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экономика, курс доллара, курс рубля, россия, московская биржа
Экономика, Курс доллара, Курс рубля, Россия, Московская биржа
Внебиржевой курс доллара упал ниже 78 рублей, до минимума за два года

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 78 рублей впервые с середины мая 2023 г

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДевушка возле пункта обмена валют
Девушка возле пункта обмена валют - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - упал в четверг ниже 78 рублей, впервые с середины мая позапрошлого года, следует из данных торгов.
К 13.14 мск курс доллара падает на 1,19 рубля относительно предыдущего закрытия - до 78,01 рубля, а минутами ранее он опускался до 77,95 рубля, минимума с 15 мая 2023 года.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов долларом за рубли.
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