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Курс доллара опустился ниже 79 рублей впервые с 22 мая
Курс доллара опустился ниже 79 рублей впервые с 22 мая - РИА Новости, 29.05.2025
Курс доллара опустился ниже 79 рублей впервые с 22 мая
Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - в четверг опустился ниже 79 рублей, впервые с 22 мая, следует из данных торгов. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T10:14:00+03:00
2025-05-29T10:14:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - в четверг опустился ниже 79 рублей, впервые с 22 мая, следует из данных торгов. К 10.06 мск курс доллара снижается на 43 копейки относительно предыдущего закрытия - до 78,77 рубля. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов долларом за рубли.
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экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Курс доллара опустился ниже 79 рублей впервые с 22 мая
Расчетный курс доллара опустился ниже 79 рублей впервые с 22 мая