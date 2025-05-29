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В школах Краснодарского края началась летняя кампания - РИА Новости, 29.05.2025
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Краснодарский край
 
10:03 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/kuban-2019717214.html
В школах Краснодарского края началась летняя кампания
В школах Краснодарского края началась летняя кампания - РИА Новости, 29.05.2025
В школах Краснодарского края началась летняя кампания
В системе образования Краснодарского края будут работать свыше 1,5 тысячи лагерей дневного пребывания, труда и отдыха, а также палаточных лагерей, сообщает... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T10:03:00+03:00
2025-05-29T10:03:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В системе образования Краснодарского края будут работать свыше 1,5 тысячи лагерей дневного пребывания, труда и отдыха, а также палаточных лагерей, сообщает пресс-служба администрации региона. "Летние каникулы – это не только время заслуженного отдыха после учебного года, но и уникальная возможность для развития, новых открытий и полезного досуга. Педагоги, вожатые и советники по воспитанию приложили максимум усилий, чтобы каждый школьник нашел занятие по душе и смог провести это лето ярко и интересно", – сообщила журналистам министр образования и науки региона Елена Воробьева. Одними из первых пришкольные лагеря открылись для ребят Апшеронского, Белореченского, Каневского, Кореновского, Славянского, Тимашевского и Тихорецкого районов. Содержание смен разработали с учетом федеральной программы воспитательной работы для детских лагерей. Акцент сделан на просветительские и патриотические мероприятия, соблюдение здорового образа жизни. Каждая смена включает торжественное открытие, подъем государственного флага, проведение Дня безопасности, минутки здоровья и подвижные игры. Также в летний период на базе учреждений дополнительного образования продолжат работать детские объединения, кружки и секции. В июле-августе для талантливых школьников пройдут краевые профильные смены на Черноморском побережье. В период летних каникул различными формами досуга и отдыха планируется охватить свыше 450 тысяч кубанских детей. Кроме того, старшеклассники могут поработать в свободное от учебы время. Губернатор региона Вениамин Кондратьев ранее рассказал, что в летний период край предоставит возможность трудоустроить 27 тысяч школьников. 2025 год объявлен Минпросвещения России Годом детского отдыха в системе образования. Также в 2025 году отмечаются юбилеи крупнейших детских центров. Это 40-летие Всероссийского детского центра "Смена", 65-летие Всероссийского детского центра "Орленок" и 100-летие Международного детского центра "Артек". Министерство образования и науки Краснодарского края координирует летнюю кампанию в учреждениях образования. Перед стартом был проведен цикл межведомственных совещаний с руководителями пришкольных лагерей. Особое внимание уделили обеспечению безопасности детей на водных объектах и при перевозке школьными автобусами, а также мерам антитеррористической защищенности и пожарной безопасности. Методическое сопровождение летних смен осуществляется министерством образования и науки Краснодарского края совместно с подведомственными учреждениями - Региональным методическим центром дополнительного образования и краевым Институтом развития образования. Завершается разработка рекомендаций по содержанию просветительских мероприятий, чтобы обеспечить преемственность программы воспитательной работы в летнем лагере и программы воспитательной работы в школе.
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краснодарский край, тихорецкий район, россия, вениамин кондратьев, артек
Краснодарский край, Краснодарский край, Тихорецкий район, Россия, Вениамин Кондратьев, Артек
В школах Краснодарского края началась летняя кампания

Более 1,5 тысячи лагерей будут работать в образовательной системе Кубани

© РИА Новости / Павел СтефанскийЛетние каникулы у школьников
Летние каникулы у школьников - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Павел Стефанский
Летние каникулы у школьников. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В системе образования Краснодарского края будут работать свыше 1,5 тысячи лагерей дневного пребывания, труда и отдыха, а также палаточных лагерей, сообщает пресс-служба администрации региона.
"Летние каникулы – это не только время заслуженного отдыха после учебного года, но и уникальная возможность для развития, новых открытий и полезного досуга. Педагоги, вожатые и советники по воспитанию приложили максимум усилий, чтобы каждый школьник нашел занятие по душе и смог провести это лето ярко и интересно", – сообщила журналистам министр образования и науки региона Елена Воробьева.
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Одними из первых пришкольные лагеря открылись для ребят Апшеронского, Белореченского, Каневского, Кореновского, Славянского, Тимашевского и Тихорецкого районов. Содержание смен разработали с учетом федеральной программы воспитательной работы для детских лагерей. Акцент сделан на просветительские и патриотические мероприятия, соблюдение здорового образа жизни. Каждая смена включает торжественное открытие, подъем государственного флага, проведение Дня безопасности, минутки здоровья и подвижные игры.
Также в летний период на базе учреждений дополнительного образования продолжат работать детские объединения, кружки и секции. В июле-августе для талантливых школьников пройдут краевые профильные смены на Черноморском побережье.
В период летних каникул различными формами досуга и отдыха планируется охватить свыше 450 тысяч кубанских детей.
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Кроме того, старшеклассники могут поработать в свободное от учебы время. Губернатор региона Вениамин Кондратьев ранее рассказал, что в летний период край предоставит возможность трудоустроить 27 тысяч школьников.
2025 год объявлен Минпросвещения России Годом детского отдыха в системе образования. Также в 2025 году отмечаются юбилеи крупнейших детских центров. Это 40-летие Всероссийского детского центра "Смена", 65-летие Всероссийского детского центра "Орленок" и 100-летие Международного детского центра "Артек".
Министерство образования и науки Краснодарского края координирует летнюю кампанию в учреждениях образования. Перед стартом был проведен цикл межведомственных совещаний с руководителями пришкольных лагерей. Особое внимание уделили обеспечению безопасности детей на водных объектах и при перевозке школьными автобусами, а также мерам антитеррористической защищенности и пожарной безопасности.
Методическое сопровождение летних смен осуществляется министерством образования и науки Краснодарского края совместно с подведомственными учреждениями - Региональным методическим центром дополнительного образования и краевым Институтом развития образования. Завершается разработка рекомендаций по содержанию просветительских мероприятий, чтобы обеспечить преемственность программы воспитательной работы в летнем лагере и программы воспитательной работы в школе.
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