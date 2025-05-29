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В Уфе вспыхнул пожар в школе, закрытой на ремонт - РИА Новости, 29.05.2025
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14:25 29.05.2025 (обновлено: 14:36 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/krysha--2019773136.html
В Уфе вспыхнул пожар в школе, закрытой на ремонт
В Уфе вспыхнул пожар в школе, закрытой на ремонт - РИА Новости, 29.05.2025
В Уфе вспыхнул пожар в школе, закрытой на ремонт
Пожарные в Уфе тушат возгорание на крыше школы, закрытой на ремонт, самостоятельно эвакуировались 25 рабочих, сообщило ГУМЧС РФ по Башкирии. РИА Новости, 29.05.2025
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2025-05-29T14:36:00+03:00
россия
уфа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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УФА, 29 мая – РИА Новости. Пожарные в Уфе тушат возгорание на крыше школы, закрытой на ремонт, самостоятельно эвакуировались 25 рабочих, сообщило ГУМЧС РФ по Башкирии. "В Уфе во время ремонтных работ загорелась крыша здания школы №4 на улице Ахметова. Сотрудники МЧС России работают на месте, принимаются все необходимые меры для локализации горения. Предварительно, площадь горения 30 квадратных метров", - говорится в сообщении. По данным ведомства, 25 рабочих эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал. Здание школы находится на ремонте с декабря 2024 года, детей в здании не было, добавили спасатели.
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россия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, Уфа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Уфе вспыхнул пожар в школе, закрытой на ремонт

Крыша ремонтируемой школы загорелась в Уфе, пострадавших нет

© Фото : МЧС Башкортостан/TelegramПожар на крыше здания школы №4 на улице Ахметова в Уфе
Пожар на крыше здания школы №4 на улице Ахметова в Уфе - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Фото : МЧС Башкортостан/Telegram
Пожар на крыше здания школы №4 на улице Ахметова в Уфе
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УФА, 29 мая – РИА Новости. Пожарные в Уфе тушат возгорание на крыше школы, закрытой на ремонт, самостоятельно эвакуировались 25 рабочих, сообщило ГУМЧС РФ по Башкирии.
Уфе во время ремонтных работ загорелась крыша здания школы №4 на улице Ахметова. Сотрудники МЧС России работают на месте, принимаются все необходимые меры для локализации горения. Предварительно, площадь горения 30 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, 25 рабочих эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал.
Здание школы находится на ремонте с декабря 2024 года, детей в здании не было, добавили спасатели.
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РоссияУфаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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