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В Уфе вспыхнул пожар в школе, закрытой на ремонт
В Уфе вспыхнул пожар в школе, закрытой на ремонт - РИА Новости, 29.05.2025
В Уфе вспыхнул пожар в школе, закрытой на ремонт
Пожарные в Уфе тушат возгорание на крыше школы, закрытой на ремонт, самостоятельно эвакуировались 25 рабочих, сообщило ГУМЧС РФ по Башкирии. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T14:25:00+03:00
2025-05-29T14:25:00+03:00
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УФА, 29 мая – РИА Новости. Пожарные в Уфе тушат возгорание на крыше школы, закрытой на ремонт, самостоятельно эвакуировались 25 рабочих, сообщило ГУМЧС РФ по Башкирии. "В Уфе во время ремонтных работ загорелась крыша здания школы №4 на улице Ахметова. Сотрудники МЧС России работают на месте, принимаются все необходимые меры для локализации горения. Предварительно, площадь горения 30 квадратных метров", - говорится в сообщении. По данным ведомства, 25 рабочих эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал. Здание школы находится на ремонте с декабря 2024 года, детей в здании не было, добавили спасатели.
https://ria.ru/20250529/pozhar-2019740312.html
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россия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, Уфа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Уфе вспыхнул пожар в школе, закрытой на ремонт
Крыша ремонтируемой школы загорелась в Уфе, пострадавших нет