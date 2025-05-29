https://ria.ru/20250529/krysha--2019773136.html

В Уфе вспыхнул пожар в школе, закрытой на ремонт

В Уфе вспыхнул пожар в школе, закрытой на ремонт - РИА Новости, 29.05.2025

В Уфе вспыхнул пожар в школе, закрытой на ремонт

Пожарные в Уфе тушат возгорание на крыше школы, закрытой на ремонт, самостоятельно эвакуировались 25 рабочих, сообщило ГУМЧС РФ по Башкирии. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T14:25:00+03:00

2025-05-29T14:25:00+03:00

2025-05-29T14:36:00+03:00

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уфа

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 29 мая – РИА Новости. Пожарные в Уфе тушат возгорание на крыше школы, закрытой на ремонт, самостоятельно эвакуировались 25 рабочих, сообщило ГУМЧС РФ по Башкирии. "В Уфе во время ремонтных работ загорелась крыша здания школы №4 на улице Ахметова. Сотрудники МЧС России работают на месте, принимаются все необходимые меры для локализации горения. Предварительно, площадь горения 30 квадратных метров", - говорится в сообщении. По данным ведомства, 25 рабочих эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал. Здание школы находится на ремонте с декабря 2024 года, детей в здании не было, добавили спасатели.

https://ria.ru/20250529/pozhar-2019740312.html

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россия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия