https://ria.ru/20250529/kriptovalyuta-2019692475.html
Мэр Нью-Йорка заявил, что горожане смогут получать зарплату в биткоинах
Мэр Нью-Йорка заявил, что горожане смогут получать зарплату в биткоинах - РИА Новости, 29.05.2025
Мэр Нью-Йорка заявил, что горожане смогут получать зарплату в биткоинах
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил РИА Новости, что власти города дадут возможность горожанам получать зарплату и оплачивать коммунальные услуги при помощи... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T05:08:00+03:00
2025-05-29T05:08:00+03:00
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ЛАС-ВЕГАС (США), 29 мая - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил РИА Новости, что власти города дадут возможность горожанам получать зарплату и оплачивать коммунальные услуги при помощи биткоинов. "Есть некоторые вещи, которые мы могли бы сделать в городе. Нам не нужно никакого (федерального - ред.) регулирования. Мы могли бы позволить людям оплачивать счета за коммунальные услуги с помощью биткоинов. Мы могли бы позволить людям получать зарплату в биткоинах… Есть вещи, которые мы могли бы сделать прямо сейчас, и мы собираемся начать делать", - сказал он в беседе с агентством на полях конференции Bitcoin 2025 в американском городе Лас-Вегас в штате Невада. Адамс добавил, что власти мегаполиса проведут оценку возможных вариантов использования биткоина на своем уровне, а затем начнут сотрудничать с властями штата и федеральным правительством. "У нас есть хороший партнер на федеральном уровне. Нам нужно привлечь штат", - отметил мэр.
https://ria.ru/20250527/bitkoin-2019449889.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лас-вегас, невада, нью-йорк (город)
В мире, Лас-Вегас, Невада, Нью-Йорк (город)
Мэр Нью-Йорка заявил, что горожане смогут получать зарплату в биткоинах
Мэр Нью-Йорка Адамс: жителям города позволят оплачивать коммуналку биткоином