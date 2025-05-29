https://ria.ru/20250529/kriptovalyuta-2019692475.html

Мэр Нью-Йорка заявил, что горожане смогут получать зарплату в биткоинах

Мэр Нью-Йорка заявил, что горожане смогут получать зарплату в биткоинах - РИА Новости, 29.05.2025

Мэр Нью-Йорка заявил, что горожане смогут получать зарплату в биткоинах

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил РИА Новости, что власти города дадут возможность горожанам получать зарплату и оплачивать коммунальные услуги при помощи... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T05:08:00+03:00

2025-05-29T05:08:00+03:00

2025-05-29T05:08:00+03:00

в мире

лас-вегас

невада

нью-йорк (город)

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ЛАС-ВЕГАС (США), 29 мая - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил РИА Новости, что власти города дадут возможность горожанам получать зарплату и оплачивать коммунальные услуги при помощи биткоинов. "Есть некоторые вещи, которые мы могли бы сделать в городе. Нам не нужно никакого (федерального - ред.) регулирования. Мы могли бы позволить людям оплачивать счета за коммунальные услуги с помощью биткоинов. Мы могли бы позволить людям получать зарплату в биткоинах… Есть вещи, которые мы могли бы сделать прямо сейчас, и мы собираемся начать делать", - сказал он в беседе с агентством на полях конференции Bitcoin 2025 в американском городе Лас-Вегас в штате Невада. Адамс добавил, что власти мегаполиса проведут оценку возможных вариантов использования биткоина на своем уровне, а затем начнут сотрудничать с властями штата и федеральным правительством. "У нас есть хороший партнер на федеральном уровне. Нам нужно привлечь штат", - отметил мэр.

https://ria.ru/20250527/bitkoin-2019449889.html

https://ria.ru/20250527/tramp-2019450069.html

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Дарья Буймова

в мире, лас-вегас, невада, нью-йорк (город)