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Мэр Нью-Йорка заявил, что горожане смогут получать зарплату в биткоинах - РИА Новости, 29.05.2025
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05:08 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/kriptovalyuta-2019692475.html
Мэр Нью-Йорка заявил, что горожане смогут получать зарплату в биткоинах
Мэр Нью-Йорка заявил, что горожане смогут получать зарплату в биткоинах - РИА Новости, 29.05.2025
Мэр Нью-Йорка заявил, что горожане смогут получать зарплату в биткоинах
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил РИА Новости, что власти города дадут возможность горожанам получать зарплату и оплачивать коммунальные услуги при помощи... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T05:08:00+03:00
2025-05-29T05:08:00+03:00
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ЛАС-ВЕГАС (США), 29 мая - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил РИА Новости, что власти города дадут возможность горожанам получать зарплату и оплачивать коммунальные услуги при помощи биткоинов. "Есть некоторые вещи, которые мы могли бы сделать в городе. Нам не нужно никакого (федерального - ред.) регулирования. Мы могли бы позволить людям оплачивать счета за коммунальные услуги с помощью биткоинов. Мы могли бы позволить людям получать зарплату в биткоинах… Есть вещи, которые мы могли бы сделать прямо сейчас, и мы собираемся начать делать", - сказал он в беседе с агентством на полях конференции Bitcoin 2025 в американском городе Лас-Вегас в штате Невада. Адамс добавил, что власти мегаполиса проведут оценку возможных вариантов использования биткоина на своем уровне, а затем начнут сотрудничать с властями штата и федеральным правительством. "У нас есть хороший партнер на федеральном уровне. Нам нужно привлечь штат", - отметил мэр.
https://ria.ru/20250527/bitkoin-2019449889.html
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в мире, лас-вегас, невада, нью-йорк (город)
В мире, Лас-Вегас, Невада, Нью-Йорк (город)
Мэр Нью-Йорка заявил, что горожане смогут получать зарплату в биткоинах

Мэр Нью-Йорка Адамс: жителям города позволят оплачивать коммуналку биткоином

© AP Photo / Brittainy NewmanМэр Нью-Йорка Эрик Адамс
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© AP Photo / Brittainy Newman
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. Архивное фото
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ЛАС-ВЕГАС (США), 29 мая - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил РИА Новости, что власти города дадут возможность горожанам получать зарплату и оплачивать коммунальные услуги при помощи биткоинов.
"Есть некоторые вещи, которые мы могли бы сделать в городе. Нам не нужно никакого (федерального - ред.) регулирования. Мы могли бы позволить людям оплачивать счета за коммунальные услуги с помощью биткоинов. Мы могли бы позволить людям получать зарплату в биткоинах… Есть вещи, которые мы могли бы сделать прямо сейчас, и мы собираемся начать делать", - сказал он в беседе с агентством на полях конференции Bitcoin 2025 в американском городе Лас-Вегас в штате Невада.
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Адамс добавил, что власти мегаполиса проведут оценку возможных вариантов использования биткоина на своем уровне, а затем начнут сотрудничать с властями штата и федеральным правительством.
"У нас есть хороший партнер на федеральном уровне. Нам нужно привлечь штат", - отметил мэр.
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