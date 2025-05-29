https://ria.ru/20250529/kriminal-2019413610.html

Невесты умоляли не расстреливать: за что казнили брачного афериста Ладжуна

Невесты умоляли не расстреливать: за что казнили брачного афериста Ладжуна - РИА Новости, 29.05.2025

Невесты умоляли не расстреливать: за что казнили брачного афериста Ладжуна

Эта детективная и одновременно грустная история началась в 1960-е. Ловкий и циничный мошенник, внешне напоминавший французского актера Алена Делона, на... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T18:30:00+03:00

2025-05-29T18:30:00+03:00

2025-05-29T18:30:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости, Вадим Минеев. Эта детективная и одновременно грустная история началась в 1960-е. Ловкий и циничный мошенник, внешне напоминавший французского актера Алена Делона, на протяжении двадцати лет обворовывал влюбленных в него женщин. После его поимки за него вступились те, кто должен был обвинять, — обманутые советские женщины. Между тем афериста приговорили к смертной казни. Почему вынесли столь суровый приговор - в материале РИА Новости.О его похождениях сняли несколько фильмовПрофессиональный следователь, занимавшийся необычным делом, даже представить себе не мог, что охота на ловкого мошенника продлится долгих два года.Из этой криминальной истории советские документалисты уже во время следствия сняли двухсерийный фильм "Следователь по особо важным делам", в 1970-м году он был показан на Центральном телевидении.Позже по мотивам похождений афериста снимут сериал, который назовут "Казанова", вот только действительность была далека от киноверсии. Многие девушки с детства мечтают о прекрасном принце на "белом коне", красивом белом платье и марше Мендельсона. К сожалению, такие мечтательные натуры чаще всего и становятся жертвами брачных аферистов.Действовал отчаянно и дерзкоОдин такой обаятельный и ловкий мошенник объявился на просторах Советского Союза в 1960-х годах. Первое время сыщики отнеслись к делу с долей иронии, но число жертв и разбитых сердец неуклонно росло. Аферист одурманивал и потом цинично грабил доверчивых женщин, действовал отчаянно и дерзко.Он очаровывал женщин своим сходством с известным французским актером и красивым ухаживанием: кино, дорогие рестораны, цветы, комплименты. Одинокие женщины, соскучившиеся по романтике и любви, просто падали к ногам ловкача, который затем выманивал у них деньги.Физик-атомщик и капитан дальнего плаванияВ поисках жертв он колесил по всему СССР, выдавая себя за ученого физика-ядерщика, документы которого украл.В Минске аферист очаровал одну обеспеченную барышню, предложил руку и сердце. Свадьбу сыграли знатную, а уже на следующий день новоиспеченный супруг бесследно исчез с подаренными деньгами и ценностями из квартиры избранницы. Кроме того, прихватил именной кортик одного из гостей и командировочное свидетельство.В Одессе мошенник очаровывал очередную жертву, представляясь теперь капитаном дальнего плавания. Втершись в доверие, он ограбил ее родителей, которые были подпольными ювелирами. Помимо золота и драгоценностей преступник зачем-то украл меховые унты, которые несколько лет без дела валялись в шкафу у хозяев.В Прибалтике наивной женщине преступник представился летчиком-полярником. Пригодились украденные унты. Бурный роман продлился несколько дней, а потом пилот исчез вместе с деньгами девушки.Прокололся аферист случайно: он занял деньги в поезде у знакомого, а затем также исчез. Потерпевший обратился в милицию, и, сопоставив описание, удалось вычислить личность преступника. Им оказался Юрий Ладжун. Его вскоре задержали.Кем же на самом деле оказался физик, "морской волк", летчик-полярник?Юрий Ладжун родился и вырос в обычной советской рабочей семье. Работать он не очень стремился, мечтая о красивой жизни. Буквально через год после службы в армии он попался на краже в поезде. Суд назначил три года тюрьмы, из которых он отсидел два, освободившись условно-досрочно.После ареста преступник растерял весь внешний лоск. Сыщики поражались, как только женщины могли влюбляться в этого нарцисса. Их можно было понять: брошенные мужьями, разведенные, отчаявшиеся, страстно желавшие обычного женского счастья. Этим умело и пользовался мошенник.Почему смертная казнь?В процессе следствия, когда преступник признавал эпизод за эпизодом, выявили нечто странное. Один случай, в Смоленске, Ладжун описывал как-то неточно, постоянно путался в деталях. В итоге выяснилось, что это преступление совершил другой человек.Стало понятно, что аферист хочет получить алиби и прикрыть более серьезное преступление. Так и оказалось - одну из жертв Ладжун задушил на теплоходе, обокрав кассу ресторана.Всего в деле фигурировали 72 пострадавшие, некоторые выходили за мошенника замуж. Полной неожиданностью для суда стало то, что многие обманутые жертвы умоляли смягчить преступнику наказание, но суд проигнорировал их просьбы и в 1975 году приговор привели в исполнение.

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ссср, минск, одесса, ален делон, общество, криминал