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Усиление атак на Россию не приблизит мир, заявил Косачев
Усиление атак на Россию не приблизит мир, заявил Косачев - РИА Новости, 29.05.2025
Усиление атак на Россию не приблизит мир, заявил Косачев
Усиление атак на РФ не приблизит мир, не сделает Россию "сговорчивее" в отношении пустых ультиматумов Европы и Киева, не укрепит безопасность Германии, заявил... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T23:01:00+03:00
2025-05-29T23:01:00+03:00
2025-05-29T23:01:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Усиление атак на РФ не приблизит мир, не сделает Россию "сговорчивее" в отношении пустых ультиматумов Европы и Киева, не укрепит безопасность Германии, заявил вице-спикер СФ Константин Косачев, комментируя возможность поставок дальнобойного оружия ФРГ Украине. "Попытки Берлина поиграть в неопределенность вокруг (ракет – ред.) Taurus - игра с ядерным огнем. Можно переписать "шильдики" – это не отменит факта, что по России ударят мощным дальнобойным оружием германского производства, с согласия Германии и под ее "чутким руководством", включая наведение на российские цели", - написал сенатор в своем Telegram-канале. По его словам, усиление атак на Россию "ни в коем случае не приблизит мир, не сделает Россию "сговорчивее" в отношении пустых ультиматумов Европы и Киева, не укрепит безопасность Германии". "Все ровно наоборот: каждая выпущенная по России германская ракета приближает полномасштабную войну в Европе, увеличивает число жертв", - подчеркнул Косачев. Политик напомнил, что ранее, выступая в бундестаге, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что ФРГ не является и не хочет становиться стороной войны. Эйнштейну приписывают выражение, что безумие — делать одно и то же снова и снова в надежде на иной результат, написал Косачев. Он также привел другое изречение великого ученого о том, что есть только две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. "Хотя насчёт Вселенной я не уверен", - заключил Косачев.
https://ria.ru/20250528/germanija-2019668404.html
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россия, германия, европа, константин косачев, фридрих мерц
Специальная военная операция на Украине, Россия, Германия, Европа, Константин Косачев, Фридрих Мерц
Усиление атак на Россию не приблизит мир, заявил Косачев
Сенатор Косачев назвал усиление атак на Россию игрой с ядерным огнем