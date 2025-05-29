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Усиление атак на Россию не приблизит мир, заявил Косачев - РИА Новости, 29.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:01 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/kosachev-2019872007.html
Усиление атак на Россию не приблизит мир, заявил Косачев
Усиление атак на Россию не приблизит мир, заявил Косачев - РИА Новости, 29.05.2025
Усиление атак на Россию не приблизит мир, заявил Косачев
Усиление атак на РФ не приблизит мир, не сделает Россию "сговорчивее" в отношении пустых ультиматумов Европы и Киева, не укрепит безопасность Германии, заявил... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T23:01:00+03:00
2025-05-29T23:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
германия
европа
константин косачев
фридрих мерц
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Усиление атак на РФ не приблизит мир, не сделает Россию "сговорчивее" в отношении пустых ультиматумов Европы и Киева, не укрепит безопасность Германии, заявил вице-спикер СФ Константин Косачев, комментируя возможность поставок дальнобойного оружия ФРГ Украине. "Попытки Берлина поиграть в неопределенность вокруг (ракет – ред.) Taurus - игра с ядерным огнем. Можно переписать "шильдики" – это не отменит факта, что по России ударят мощным дальнобойным оружием германского производства, с согласия Германии и под ее "чутким руководством", включая наведение на российские цели", - написал сенатор в своем Telegram-канале. По его словам, усиление атак на Россию "ни в коем случае не приблизит мир, не сделает Россию "сговорчивее" в отношении пустых ультиматумов Европы и Киева, не укрепит безопасность Германии". "Все ровно наоборот: каждая выпущенная по России германская ракета приближает полномасштабную войну в Европе, увеличивает число жертв", - подчеркнул Косачев. Политик напомнил, что ранее, выступая в бундестаге, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что ФРГ не является и не хочет становиться стороной войны. Эйнштейну приписывают выражение, что безумие — делать одно и то же снова и снова в надежде на иной результат, написал Косачев. Он также привел другое изречение великого ученого о том, что есть только две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. "Хотя насчёт Вселенной я не уверен", - заключил Косачев.
https://ria.ru/20250528/germanija-2019668404.html
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россия, германия, европа, константин косачев, фридрих мерц
Специальная военная операция на Украине, Россия, Германия, Европа, Константин Косачев, Фридрих Мерц
Усиление атак на Россию не приблизит мир, заявил Косачев

Сенатор Косачев назвал усиление атак на Россию игрой с ядерным огнем

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Усиление атак на РФ не приблизит мир, не сделает Россию "сговорчивее" в отношении пустых ультиматумов Европы и Киева, не укрепит безопасность Германии, заявил вице-спикер СФ Константин Косачев, комментируя возможность поставок дальнобойного оружия ФРГ Украине.
"Попытки Берлина поиграть в неопределенность вокруг (ракет – ред.) Taurus - игра с ядерным огнем. Можно переписать "шильдики" – это не отменит факта, что по России ударят мощным дальнобойным оружием германского производства, с согласия Германии и под ее "чутким руководством", включая наведение на российские цели", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
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По его словам, усиление атак на Россию "ни в коем случае не приблизит мир, не сделает Россию "сговорчивее" в отношении пустых ультиматумов Европы и Киева, не укрепит безопасность Германии".
"Все ровно наоборот: каждая выпущенная по России германская ракета приближает полномасштабную войну в Европе, увеличивает число жертв", - подчеркнул Косачев.
Политик напомнил, что ранее, выступая в бундестаге, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что ФРГ не является и не хочет становиться стороной войны.
Эйнштейну приписывают выражение, что безумие — делать одно и то же снова и снова в надежде на иной результат, написал Косачев. Он также привел другое изречение великого ученого о том, что есть только две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. "Хотя насчёт Вселенной я не уверен", - заключил Косачев.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияГерманияЕвропаКонстантин КосачевФридрих Мерц
 
 
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