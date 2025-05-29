https://ria.ru/20250529/kosachev-2019872007.html

Усиление атак на Россию не приблизит мир, заявил Косачев

Усиление атак на Россию не приблизит мир, заявил Косачев - РИА Новости, 29.05.2025

Усиление атак на Россию не приблизит мир, заявил Косачев

Усиление атак на РФ не приблизит мир, не сделает Россию "сговорчивее" в отношении пустых ультиматумов Европы и Киева, не укрепит безопасность Германии, заявил... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T23:01:00+03:00

2025-05-29T23:01:00+03:00

2025-05-29T23:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

германия

европа

константин косачев

фридрих мерц

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Усиление атак на РФ не приблизит мир, не сделает Россию "сговорчивее" в отношении пустых ультиматумов Европы и Киева, не укрепит безопасность Германии, заявил вице-спикер СФ Константин Косачев, комментируя возможность поставок дальнобойного оружия ФРГ Украине. "Попытки Берлина поиграть в неопределенность вокруг (ракет – ред.) Taurus - игра с ядерным огнем. Можно переписать "шильдики" – это не отменит факта, что по России ударят мощным дальнобойным оружием германского производства, с согласия Германии и под ее "чутким руководством", включая наведение на российские цели", - написал сенатор в своем Telegram-канале. По его словам, усиление атак на Россию "ни в коем случае не приблизит мир, не сделает Россию "сговорчивее" в отношении пустых ультиматумов Европы и Киева, не укрепит безопасность Германии". "Все ровно наоборот: каждая выпущенная по России германская ракета приближает полномасштабную войну в Европе, увеличивает число жертв", - подчеркнул Косачев. Политик напомнил, что ранее, выступая в бундестаге, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что ФРГ не является и не хочет становиться стороной войны. Эйнштейну приписывают выражение, что безумие — делать одно и то же снова и снова в надежде на иной результат, написал Косачев. Он также привел другое изречение великого ученого о том, что есть только две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. "Хотя насчёт Вселенной я не уверен", - заключил Косачев.

https://ria.ru/20250528/germanija-2019668404.html

https://ria.ru/20250528/medvedev-2019659911.html

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россия, германия, европа, константин косачев, фридрих мерц