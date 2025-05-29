https://ria.ru/20250529/koreya-2019703692.html

В Южной Корее военный самолет потерпел крушение

В Южной Корее военный самолет потерпел крушение - РИА Новости, 29.05.2025

В Южной Корее военный самолет потерпел крушение

Военный самолет разбился в горах на востоке Южной Кореи, передает агентство Yonhap со ссылкой на пожарных, полицию и местные власти. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T08:09:00+03:00

2025-05-29T08:09:00+03:00

2025-05-29T10:51:00+03:00

в мире

южная корея

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019722685_40:0:385:194_1920x0_80_0_0_6d80f428b922a20ca0ee7770393e3d5b.jpg

СЕУЛ, 29 мая — РИА Новости. Военный самолет разбился в горах на востоке Южной Кореи, передает агентство Yonhap со ссылкой на пожарных, полицию и местные власти.По его информации, крушение произошло в округе Намгу города Пхохан примерно в 13:52 по местному времени.По словам очевидца, над местом происшествия поднимается дым.Военно-морские силы Южной Кореи подтвердили, что это был их патрульный самолет P-3. На борту находились четыре пассажира.В ВМС уточнили, что самолет совершал учебный полет и упал неподалеку от базы в Пхохане. Причину крушения пока не определили. Командование проводит расследование.

https://ria.ru/20250522/samolet-2018527585.html

https://ria.ru/20250512/aktau-2016440103.html

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, южная корея