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В Южной Корее военный самолет потерпел крушение
В Южной Корее военный самолет потерпел крушение - РИА Новости, 29.05.2025
В Южной Корее военный самолет потерпел крушение
Военный самолет разбился в горах на востоке Южной Кореи, передает агентство Yonhap со ссылкой на пожарных, полицию и местные власти. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T08:09:00+03:00
2025-05-29T08:09:00+03:00
2025-05-29T10:51:00+03:00
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СЕУЛ, 29 мая — РИА Новости. Военный самолет разбился в горах на востоке Южной Кореи, передает агентство Yonhap со ссылкой на пожарных, полицию и местные власти.По его информации, крушение произошло в округе Намгу города Пхохан примерно в 13:52 по местному времени.По словам очевидца, над местом происшествия поднимается дым.Военно-морские силы Южной Кореи подтвердили, что это был их патрульный самолет P-3. На борту находились четыре пассажира.В ВМС уточнили, что самолет совершал учебный полет и упал неподалеку от базы в Пхохане. Причину крушения пока не определили. Командование проводит расследование.
https://ria.ru/20250522/samolet-2018527585.html
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в мире, южная корея
В Южной Корее военный самолет потерпел крушение
Военный самолет потерпел крушение в округе Намгу города Пхохан в Южной Корее