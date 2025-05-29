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Кондратьев: в Краснодарском крае аттестацию прошли 340 экскурсоводов - РИА Новости, 29.05.2025
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Краснодарский край
 
17:54 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/kondratev-2019841502.html
Кондратьев: в Краснодарском крае аттестацию прошли 340 экскурсоводов
Кондратьев: в Краснодарском крае аттестацию прошли 340 экскурсоводов - РИА Новости, 29.05.2025
Кондратьев: в Краснодарском крае аттестацию прошли 340 экскурсоводов
В Краснодарском крае аттестацию уже прошли 340 экскурсоводов, процедура позволит обеспечить регион квалифицированными гидами, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T17:54:00+03:00
2025-05-29T17:54:00+03:00
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. В Краснодарском крае аттестацию уже прошли 340 экскурсоводов, процедура позволит обеспечить регион квалифицированными гидами, сообщает пресс-служба администрации региона. Работу проводят в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство". "Мы готовы принимать туристов круглый год. Для этого, помимо пляжного и горнолыжного отдыха, активно развиваем событийный, винный, аграрный и экотуризм, которые также пользуются большой популярностью. Создаем новые точки притяжения, чтобы сделать досуг для гостей ярче и разнообразнее. К сезону 2025 года благоустроили более 30 новых турмаршрутов, а всего в крае их почти 290. Достойный сервис гарантирует то, что теперь проводить экскурсии могут только гиды со знаком качества, подтвердившие свою квалификацию, знания достопримечательностей и истории Краснодарского края. Также обязательная аттестация исключит теневой турбизнес, повысит безопасность на маршрутах. На сегодняшний день в регионе аттестованы уже 340 человек", – сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По количеству квалифицированных экскурсоводов лидируют Сочи, Анапа, Геленджик, Новороссийск. Успешно прошедшим экзамены присваивают идентификационную нагрудную карточку. Двумерный штрихкод на бейдже позволит туристам удостовериться в квалификации гида. Квалификационный экзамен состоит из двух этапов – тестирования и практического задания. 30 тестовых вопросов охватывают регулирующее сферу туризма законодательство, туристические ресурсы России и особенности Краснодарского края. Также они касаются техники безопасности во время экскурсий, правил оказания первой помощи, культуры речи. Во время практической части нужно ответить на вопросы по одной из профильных тем, провести часть экскурсии по определенному маршруту и рассказать о конкретном объекте показа. Экскурсоводы сдают практическое задание на русском языке, гиды-переводчики – еще и на иностранном. В министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона провели уже свыше 30 квалификационных экзаменов. 28 мая испытания проходили 30 специалистов из Анапы, Геленджика и Новороссийска. Оставить заявку на прохождение аттестации можно через личный кабинет на госуслугах. Аттестация экскурсоводов стала обязательной с первого марта этого года, соответствующие изменения внесены в федеральный закон "Об основах туристской деятельности в РФ". Данные об аттестованных специалистах вносят в единый федеральный реестр. На данный момент в нем более 14 тысяч человек из разных регионов.
https://ria.ru/20250529/pergun-2019841162.html
https://ria.ru/20250529/yurtaev-2019780439.html
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краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
Кондратьев: в Краснодарском крае аттестацию прошли 340 экскурсоводов

Губернатор Кондратьев: 340 экскурсоводов аттестовались на Кубани

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев . Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. В Краснодарском крае аттестацию уже прошли 340 экскурсоводов, процедура позволит обеспечить регион квалифицированными гидами, сообщает пресс-служба администрации региона.
Работу проводят в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство".
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"Мы готовы принимать туристов круглый год. Для этого, помимо пляжного и горнолыжного отдыха, активно развиваем событийный, винный, аграрный и экотуризм, которые также пользуются большой популярностью. Создаем новые точки притяжения, чтобы сделать досуг для гостей ярче и разнообразнее. К сезону 2025 года благоустроили более 30 новых турмаршрутов, а всего в крае их почти 290. Достойный сервис гарантирует то, что теперь проводить экскурсии могут только гиды со знаком качества, подтвердившие свою квалификацию, знания достопримечательностей и истории Краснодарского края. Также обязательная аттестация исключит теневой турбизнес, повысит безопасность на маршрутах. На сегодняшний день в регионе аттестованы уже 340 человек", – сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По количеству квалифицированных экскурсоводов лидируют Сочи, Анапа, Геленджик, Новороссийск. Успешно прошедшим экзамены присваивают идентификационную нагрудную карточку. Двумерный штрихкод на бейдже позволит туристам удостовериться в квалификации гида.
Квалификационный экзамен состоит из двух этапов – тестирования и практического задания. 30 тестовых вопросов охватывают регулирующее сферу туризма законодательство, туристические ресурсы России и особенности Краснодарского края. Также они касаются техники безопасности во время экскурсий, правил оказания первой помощи, культуры речи. Во время практической части нужно ответить на вопросы по одной из профильных тем, провести часть экскурсии по определенному маршруту и рассказать о конкретном объекте показа. Экскурсоводы сдают практическое задание на русском языке, гиды-переводчики – еще и на иностранном.
В министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона провели уже свыше 30 квалификационных экзаменов. 28 мая испытания проходили 30 специалистов из Анапы, Геленджика и Новороссийска. Оставить заявку на прохождение аттестации можно через личный кабинет на госуслугах.
Аттестация экскурсоводов стала обязательной с первого марта этого года, соответствующие изменения внесены в федеральный закон "Об основах туристской деятельности в РФ". Данные об аттестованных специалистах вносят в единый федеральный реестр. На данный момент в нем более 14 тысяч человек из разных регионов.
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Краснодарский крайКраснодарский крайВениамин Кондратьев
 
 
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