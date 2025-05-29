https://ria.ru/20250529/kndr-2019694456.html

Представители МВД России и КНДР обсудили сотрудничество

Представители МВД России и КНДР обсудили сотрудничество - РИА Новости, 29.05.2025

Представители МВД России и КНДР обсудили сотрудничество

Переговоры между заместителем министра общественной безопасности КНДР Ли Сон Чхолем и заместителем министра внутренних дел РФ Виталием Шуликой прошли в Пхеньяне РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T05:56:00+03:00

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россия

кндр (северная корея)

пхеньян

виталий шулика

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СЕУЛ, 29 мая - РИА Новости. Переговоры между заместителем министра общественной безопасности КНДР Ли Сон Чхолем и заместителем министра внутренних дел РФ Виталием Шуликой прошли в Пхеньяне 28 мая, обсуждались вопросы расширения обменов и сотрудничества между правоохранительными органами двух стран, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Ранее ЦТАК сообщало, что делегация МВД России 26 мая прибыла в Пхеньян. По данным агентства, переговоры прошли 28 мая, в них приняли участие сотрудники министерства общественной безопасности КНДР, члены делегации МВД России и сотрудники посольства РФ в Пхеньяне. "В ходе переговоров обсуждались вопросы расширения и развития обменов и сотрудничества между правоохранительными органами двух стран", - сообщает ЦТАК. Отмечается, что переговоры прошли в "товарищеской и дружественной" атмосфере.

https://ria.ru/20250528/kndr-2019575108.html

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кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, кндр (северная корея), пхеньян, виталий шулика