https://ria.ru/20250529/kndr-2019694456.html
Представители МВД России и КНДР обсудили сотрудничество
Представители МВД России и КНДР обсудили сотрудничество - РИА Новости, 29.05.2025
Представители МВД России и КНДР обсудили сотрудничество
Переговоры между заместителем министра общественной безопасности КНДР Ли Сон Чхолем и заместителем министра внутренних дел РФ Виталием Шуликой прошли в Пхеньяне РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T05:56:00+03:00
2025-05-29T05:56:00+03:00
2025-05-29T05:56:00+03:00
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СЕУЛ, 29 мая - РИА Новости. Переговоры между заместителем министра общественной безопасности КНДР Ли Сон Чхолем и заместителем министра внутренних дел РФ Виталием Шуликой прошли в Пхеньяне 28 мая, обсуждались вопросы расширения обменов и сотрудничества между правоохранительными органами двух стран, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Ранее ЦТАК сообщало, что делегация МВД России 26 мая прибыла в Пхеньян. По данным агентства, переговоры прошли 28 мая, в них приняли участие сотрудники министерства общественной безопасности КНДР, члены делегации МВД России и сотрудники посольства РФ в Пхеньяне. "В ходе переговоров обсуждались вопросы расширения и развития обменов и сотрудничества между правоохранительными органами двух стран", - сообщает ЦТАК. Отмечается, что переговоры прошли в "товарищеской и дружественной" атмосфере.
https://ria.ru/20250528/kndr-2019575108.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, кндр (северная корея), пхеньян, виталий шулика
Россия, КНДР (Северная Корея), Пхеньян, Виталий Шулика
Представители МВД России и КНДР обсудили сотрудничество
В Пхеньяне прошли переговоры представителей МВД России и КНДР