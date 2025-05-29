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Представители МВД России и КНДР обсудили сотрудничество - РИА Новости, 29.05.2025
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05:56 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/kndr-2019694456.html
Представители МВД России и КНДР обсудили сотрудничество
Представители МВД России и КНДР обсудили сотрудничество - РИА Новости, 29.05.2025
Представители МВД России и КНДР обсудили сотрудничество
Переговоры между заместителем министра общественной безопасности КНДР Ли Сон Чхолем и заместителем министра внутренних дел РФ Виталием Шуликой прошли в Пхеньяне РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T05:56:00+03:00
2025-05-29T05:56:00+03:00
россия
кндр (северная корея)
пхеньян
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СЕУЛ, 29 мая - РИА Новости. Переговоры между заместителем министра общественной безопасности КНДР Ли Сон Чхолем и заместителем министра внутренних дел РФ Виталием Шуликой прошли в Пхеньяне 28 мая, обсуждались вопросы расширения обменов и сотрудничества между правоохранительными органами двух стран, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Ранее ЦТАК сообщало, что делегация МВД России 26 мая прибыла в Пхеньян. По данным агентства, переговоры прошли 28 мая, в них приняли участие сотрудники министерства общественной безопасности КНДР, члены делегации МВД России и сотрудники посольства РФ в Пхеньяне. "В ходе переговоров обсуждались вопросы расширения и развития обменов и сотрудничества между правоохранительными органами двух стран", - сообщает ЦТАК. Отмечается, что переговоры прошли в "товарищеской и дружественной" атмосфере.
https://ria.ru/20250528/kndr-2019575108.html
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россия, кндр (северная корея), пхеньян, виталий шулика
Россия, КНДР (Северная Корея), Пхеньян, Виталий Шулика
Представители МВД России и КНДР обсудили сотрудничество

В Пхеньяне прошли переговоры представителей МВД России и КНДР

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГорода мира. Пхеньян
Города мира. Пхеньян - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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СЕУЛ, 29 мая - РИА Новости. Переговоры между заместителем министра общественной безопасности КНДР Ли Сон Чхолем и заместителем министра внутренних дел РФ Виталием Шуликой прошли в Пхеньяне 28 мая, обсуждались вопросы расширения обменов и сотрудничества между правоохранительными органами двух стран, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Ранее ЦТАК сообщало, что делегация МВД России 26 мая прибыла в Пхеньян.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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28 мая, 15:48
По данным агентства, переговоры прошли 28 мая, в них приняли участие сотрудники министерства общественной безопасности КНДР, члены делегации МВД России и сотрудники посольства РФ в Пхеньяне.
"В ходе переговоров обсуждались вопросы расширения и развития обменов и сотрудничества между правоохранительными органами двух стран", - сообщает ЦТАК.
Отмечается, что переговоры прошли в "товарищеской и дружественной" атмосфере.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время открытия Международной встречи по безопасности - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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РоссияКНДР (Северная Корея)ПхеньянВиталий Шулика
 
 
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