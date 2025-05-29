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КНДР завершила реконструкцию железнодорожной станции Туманган
КНДР завершила реконструкцию железнодорожной станции Туманган - РИА Новости, 29.05.2025
КНДР завершила реконструкцию железнодорожной станции Туманган
КНДР завершила реконструкцию железнодорожной станции Туманган у границы с РФ, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T05:40:00+03:00
2025-05-29T05:40:00+03:00
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СЕУЛ, 29 мая - РИА Новости. КНДР завершила реконструкцию железнодорожной станции Туманган у границы с РФ, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). "Станция Туманган была реконструирована и сдана в эксплуатацию... что позволит обеспечивать высокий уровень удобства для пассажиров и способствовать модернизации железнодорожной системы", - пишет ЦТАК. Церемония ввода в эксплуатацию станции состоялась 28 мая. В ней приняли участие ответственный секретарь комитета Трудовой партии КНДР города Расон Син Ён Чхоль, председатель Народного комитета города Син Чхан Иль, министр железнодорожного транспорта Кук Мён Хо, другие руководители железнодорожного транспортного сектора, сотрудники станции Туманган, строители и трудящиеся города. "В результате реконструкции станция Туманган была обустроена в соответствии со своей миссией пограничного транспортного узла", - отмечает ЦТАК. Станция является единственным пограничным переходом с Корейских государственных железных дорог на сеть РЖД. Ее и российскую станцию Хасан соединяет Мост Дружбы, который на данный момент является единственным мостом через реку Туманную на границе России и КНДР. Россию и КНДР пока соединяет только авиа- и железнодорожное сообщение. Две страны в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян в июне 2024 года приняли ряд документов, в том числе соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная. Церемония открытия строительства моста с участием председателя кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сона и премьера РФ Михаила Мишустина прошла 30 апреля в режиме видеоконференцсвязи.
https://ria.ru/20250327/rossija-2007608247.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кндр (северная корея), россия, хасан, владимир путин, пак тхэ сон, михаил мишустин, ржд
В мире, КНДР (Северная Корея), Россия, Хасан, Владимир Путин, Пак Тхэ Сон, Михаил Мишустин, РЖД
КНДР завершила реконструкцию железнодорожной станции Туманган
ЦТАК: КНДР завершила реконструкцию железнодорожной станции у границы с Россией