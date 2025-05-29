Рейтинг@Mail.ru
КНДР завершила реконструкцию железнодорожной станции Туманган - РИА Новости, 29.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:40 29.05.2025 (обновлено: 05:44 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/kndr-2019693383.html
КНДР завершила реконструкцию железнодорожной станции Туманган
КНДР завершила реконструкцию железнодорожной станции Туманган - РИА Новости, 29.05.2025
КНДР завершила реконструкцию железнодорожной станции Туманган
КНДР завершила реконструкцию железнодорожной станции Туманган у границы с РФ, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T05:40:00+03:00
2025-05-29T05:44:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
россия
хасан
владимир путин
пак тхэ сон
михаил мишустин
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93122/01/931220169_0:155:3005:1845_1920x0_80_0_0_1a965ddcd58044a72a0e6c91de6051c4.jpg
СЕУЛ, 29 мая - РИА Новости. КНДР завершила реконструкцию железнодорожной станции Туманган у границы с РФ, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). "Станция Туманган была реконструирована и сдана в эксплуатацию... что позволит обеспечивать высокий уровень удобства для пассажиров и способствовать модернизации железнодорожной системы", - пишет ЦТАК. Церемония ввода в эксплуатацию станции состоялась 28 мая. В ней приняли участие ответственный секретарь комитета Трудовой партии КНДР города Расон Син Ён Чхоль, председатель Народного комитета города Син Чхан Иль, министр железнодорожного транспорта Кук Мён Хо, другие руководители железнодорожного транспортного сектора, сотрудники станции Туманган, строители и трудящиеся города. "В результате реконструкции станция Туманган была обустроена в соответствии со своей миссией пограничного транспортного узла", - отмечает ЦТАК. Станция является единственным пограничным переходом с Корейских государственных железных дорог на сеть РЖД. Ее и российскую станцию Хасан соединяет Мост Дружбы, который на данный момент является единственным мостом через реку Туманную на границе России и КНДР. Россию и КНДР пока соединяет только авиа- и железнодорожное сообщение. Две страны в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян в июне 2024 года приняли ряд документов, в том числе соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная. Церемония открытия строительства моста с участием председателя кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сона и премьера РФ Михаила Мишустина прошла 30 апреля в режиме видеоконференцсвязи.
https://ria.ru/20250327/rossija-2007608247.html
https://ria.ru/20250528/shoygu-2019573834.html
кндр (северная корея)
россия
хасан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93122/01/931220169_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_8adfb04ed14b5f4eeb572357bca2ff87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кндр (северная корея), россия, хасан, владимир путин, пак тхэ сон, михаил мишустин, ржд
В мире, КНДР (Северная Корея), Россия, Хасан, Владимир Путин, Пак Тхэ Сон, Михаил Мишустин, РЖД
КНДР завершила реконструкцию железнодорожной станции Туманган

ЦТАК: КНДР завершила реконструкцию железнодорожной станции у границы с Россией

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПхеньян
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Пхеньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СЕУЛ, 29 мая - РИА Новости. КНДР завершила реконструкцию железнодорожной станции Туманган у границы с РФ, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
"Станция Туманган была реконструирована и сдана в эксплуатацию... что позволит обеспечивать высокий уровень удобства для пассажиров и способствовать модернизации железнодорожной системы", - пишет ЦТАК.
Флаги России и КНДР на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Мацегора: Россия и КНДР скоро начнут строить мост через реку Туманная
27 марта, 08:16
Церемония ввода в эксплуатацию станции состоялась 28 мая. В ней приняли участие ответственный секретарь комитета Трудовой партии КНДР города Расон Син Ён Чхоль, председатель Народного комитета города Син Чхан Иль, министр железнодорожного транспорта Кук Мён Хо, другие руководители железнодорожного транспортного сектора, сотрудники станции Туманган, строители и трудящиеся города.
"В результате реконструкции станция Туманган была обустроена в соответствии со своей миссией пограничного транспортного узла", - отмечает ЦТАК.
Станция является единственным пограничным переходом с Корейских государственных железных дорог на сеть РЖД. Ее и российскую станцию Хасан соединяет Мост Дружбы, который на данный момент является единственным мостом через реку Туманную на границе России и КНДР.
Россию и КНДР пока соединяет только авиа- и железнодорожное сообщение. Две страны в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян в июне 2024 года приняли ряд документов, в том числе соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная. Церемония открытия строительства моста с участием председателя кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сона и премьера РФ Михаила Мишустина прошла 30 апреля в режиме видеоконференцсвязи.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Шойгу рассказал о предстоящих контактах России и КНДР
28 мая, 15:44
 
В миреКНДР (Северная Корея)РоссияХасанВладимир ПутинПак Тхэ СонМихаил МишустинРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала