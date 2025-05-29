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США приостановили экспорт критически важных технологий в Китай, пишут СМИ - РИА Новости, 29.05.2025
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02:41 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/kitaj-2019685850.html
США приостановили экспорт критически важных технологий в Китай, пишут СМИ
США приостановили экспорт критически важных технологий в Китай, пишут СМИ - РИА Новости, 29.05.2025
США приостановили экспорт критически важных технологий в Китай, пишут СМИ
США в ответ на экспортные ограничения Пекина приостановили продажу КНР критически важных американских технологий, включая касающиеся реактивных двигателей и... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T02:41:00+03:00
2025-05-29T02:41:00+03:00
технологии
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НЬЮ-ЙОРК, 29 мая – РИА Новости. США в ответ на экспортные ограничения Пекина приостановили продажу КНР критически важных американских технологий, включая касающиеся реактивных двигателей и полупроводников, утверждает газета New York Post. В среду британская газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что администрация президента США Дональда Трампа потребовала от американских компаний, предлагающих программное обеспечение для разработки полупроводников, прекратить продажи своих технологий китайским компаниям. "Администрация Трампа приостановила некоторые продажи Китаю критически важных технологий США, в том числе тех, которые связаны с реактивными двигателями, полупроводниками и некоторыми химикатами", – пишет СМИ. Издание отмечает, что на такой шаг власти США пошли после того, как КНР ввели меры экспортного контроля в отношении ряда полезных ископаемых. Один из источников NYP отметил, что минторг США приостановил ряд лицензий на продажу продукции и технологий китайскому авиаконцерну COMAC для разработки самолета C919. На прошлой неделе представитель министерства коммерции КНР Хэ Юнцянь заявила, что экспортный контроль США чипов искусственного интеллекта ставит под угрозу интересы развития КНР, которые Китай намерен отстаивать. В начале октября 2022 года США запретили 28 китайским технологическим компаниям доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям по всему миру. Запрет распространяется не только на поставки американских предприятий, но и на любую компанию в мире, использующую американские полупроводниковые технологии. Минторг США в мае 2019 года внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Google, владеющая мобильной операционной системой Android, приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг, за исключением общедоступных по открытой лицензии. В том числе американская компания лишила Huawei доступа к обновлениям ОС Android, которой оснащены смартфоны китайской компании.
https://ria.ru/20250521/kitaj-2018161883.html
https://ria.ru/20250514/ssha-2016952249.html
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технологии, сша, китай, пекин, дональд трамп, huawei technologies, google, в мире
Технологии, США, Китай, Пекин, Дональд Трамп, Huawei Technologies, Google, В мире
США приостановили экспорт критически важных технологий в Китай, пишут СМИ

NYP: США приостановили продажу Китаю критически важных американских технологий

© AP Photo / Jose Luis MaganaАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 29 мая – РИА Новости. США в ответ на экспортные ограничения Пекина приостановили продажу КНР критически важных американских технологий, включая касающиеся реактивных двигателей и полупроводников, утверждает газета New York Post.
В среду британская газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что администрация президента США Дональда Трампа потребовала от американских компаний, предлагающих программное обеспечение для разработки полупроводников, прекратить продажи своих технологий китайским компаниям.
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21 мая, 05:08
"Администрация Трампа приостановила некоторые продажи Китаю критически важных технологий США, в том числе тех, которые связаны с реактивными двигателями, полупроводниками и некоторыми химикатами", – пишет СМИ.
Издание отмечает, что на такой шаг власти США пошли после того, как КНР ввели меры экспортного контроля в отношении ряда полезных ископаемых.
Один из источников NYP отметил, что минторг США приостановил ряд лицензий на продажу продукции и технологий китайскому авиаконцерну COMAC для разработки самолета C919.
На прошлой неделе представитель министерства коммерции КНР Хэ Юнцянь заявила, что экспортный контроль США чипов искусственного интеллекта ставит под угрозу интересы развития КНР, которые Китай намерен отстаивать.
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Китай приостановил действие мер контроля за экспортом для компаний из США
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В начале октября 2022 года США запретили 28 китайским технологическим компаниям доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям по всему миру. Запрет распространяется не только на поставки американских предприятий, но и на любую компанию в мире, использующую американские полупроводниковые технологии.
Минторг США в мае 2019 года внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Google, владеющая мобильной операционной системой Android, приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг, за исключением общедоступных по открытой лицензии. В том числе американская компания лишила Huawei доступа к обновлениям ОС Android, которой оснащены смартфоны китайской компании.
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