Рейтинг@Mail.ru
Переговоры с Россией будут идти недели и месяцы, заявили в МИД Украины - РИА Новости, 29.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:57 29.05.2025 (обновлено: 20:38 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/kiev-2019842109.html
Переговоры с Россией будут идти недели и месяцы, заявили в МИД Украины
Переговоры с Россией будут идти недели и месяцы, заявили в МИД Украины - РИА Новости, 29.05.2025
Переговоры с Россией будут идти недели и месяцы, заявили в МИД Украины
Представитель украинского МИД Георгий Тихий в преддверии возможного второго раунда переговоров с РФ в Стамбуле заявил, что считает, что переговоры о прекращении РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T17:57:00+03:00
2025-05-29T20:38:00+03:00
в мире
россия
стамбул
украина
владимир мединский
владимир путин
дмитрий песков
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152685/18/1526851820_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_7e5cb5dc34d6edeacfdc3ff5b0d8e86f.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Представитель украинского МИД Георгий Тихий в преддверии возможного второго раунда переговоров с РФ в Стамбуле заявил, что считает, что переговоры о прекращении огня еще будут идти "недели и месяцы". "Прекращение огня остается в центре нашего внимания. Очевидно, мы будем говорить об этом еще недели и месяцы", - сказал Тихий на брифинге, который транслировался в соцсети X. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответ Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.
https://ria.ru/20250529/peregovory-2019743154.html
https://ria.ru/20250528/ukraina-2019673992.html
россия
стамбул
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152685/18/1526851820_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_cd26b646895df039d6f0bf3e0eaeeddd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, стамбул, украина, владимир мединский, владимир путин, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, Стамбул, Украина, Владимир Мединский, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Переговоры с Россией будут идти недели и месяцы, заявили в МИД Украины

Тихий: переговоры с РФ о прекращении огня будут идти недели и месяцы

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Представитель украинского МИД Георгий Тихий в преддверии возможного второго раунда переговоров с РФ в Стамбуле заявил, что считает, что переговоры о прекращении огня еще будут идти "недели и месяцы".
"Прекращение огня остается в центре нашего внимания. Очевидно, мы будем говорить об этом еще недели и месяцы", - сказал Тихий на брифинге, который транслировался в соцсети X.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
В Кремле призвали дождаться ответа Украины на предложение по переговорам
Вчера, 12:22
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответ Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
В ГД связали угрозы нацистов семье Мединского с попыткой сорвать переговоры
28 мая, 23:26
 
В миреРоссияСтамбулУкраинаВладимир МединскийВладимир ПутинДмитрий ПесковПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала