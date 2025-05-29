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Переговоры с Россией будут идти недели и месяцы, заявили в МИД Украины

Переговоры с Россией будут идти недели и месяцы, заявили в МИД Украины - РИА Новости, 29.05.2025

Переговоры с Россией будут идти недели и месяцы, заявили в МИД Украины

Представитель украинского МИД Георгий Тихий в преддверии возможного второго раунда переговоров с РФ в Стамбуле заявил, что считает, что переговоры о прекращении РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T17:57:00+03:00

2025-05-29T17:57:00+03:00

2025-05-29T20:38:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Представитель украинского МИД Георгий Тихий в преддверии возможного второго раунда переговоров с РФ в Стамбуле заявил, что считает, что переговоры о прекращении огня еще будут идти "недели и месяцы". "Прекращение огня остается в центре нашего внимания. Очевидно, мы будем говорить об этом еще недели и месяцы", - сказал Тихий на брифинге, который транслировался в соцсети X. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответ Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.

https://ria.ru/20250529/peregovory-2019743154.html

https://ria.ru/20250528/ukraina-2019673992.html

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