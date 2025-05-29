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МИД: Россия столкнулась с беспрецедентным уровнем кибератак из Украины
МИД: Россия столкнулась с беспрецедентным уровнем кибератак из Украины - РИА Новости, 29.05.2025
МИД: Россия столкнулась с беспрецедентным уровнем кибератак из Украины
Россия столкнулась с беспрецедентным уровнем кибератак со стороны Киева, но успешно их отражает, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T09:24:00+03:00
2025-05-29T09:24:00+03:00
2025-05-29T09:35:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россия столкнулась с беспрецедентным уровнем кибератак со стороны Киева, но успешно их отражает, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Россия единственная страна, которая столкнулась с беспрецедентным количеством компьютерных атак на национальную информационную инфраструктуру со стороны, в частности, киевского режима. Тем не менее, мы смогли обеспечить защиту таких объектов, и продолжаем успешно отражать диверсии с применением ИКТ (информационно-коммуникационных технологий)", - заявил Вершинин, выступая на круглом столе в рамках XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
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Россия, Киев, Сергей Вершинин, В мире
МИД: Россия столкнулась с беспрецедентным уровнем кибератак из Украины
Замглавы МИД Вершинин: РФ столкнулась с беспрецедентным уровнем кибератак Киева