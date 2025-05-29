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МИД: Россия столкнулась с беспрецедентным уровнем кибератак из Украины - РИА Новости, 29.05.2025
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09:24 29.05.2025 (обновлено: 09:35 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/kiberataki-2019712728.html
МИД: Россия столкнулась с беспрецедентным уровнем кибератак из Украины
МИД: Россия столкнулась с беспрецедентным уровнем кибератак из Украины - РИА Новости, 29.05.2025
МИД: Россия столкнулась с беспрецедентным уровнем кибератак из Украины
Россия столкнулась с беспрецедентным уровнем кибератак со стороны Киева, но успешно их отражает, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T09:24:00+03:00
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россия
киев
сергей вершинин
в мире
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россия столкнулась с беспрецедентным уровнем кибератак со стороны Киева, но успешно их отражает, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Россия единственная страна, которая столкнулась с беспрецедентным количеством компьютерных атак на национальную информационную инфраструктуру со стороны, в частности, киевского режима. Тем не менее, мы смогли обеспечить защиту таких объектов, и продолжаем успешно отражать диверсии с применением ИКТ (информационно-коммуникационных технологий)", - заявил Вершинин, выступая на круглом столе в рамках XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
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россия, киев, сергей вершинин, в мире
Россия, Киев, Сергей Вершинин, В мире
МИД: Россия столкнулась с беспрецедентным уровнем кибератак из Украины

Замглавы МИД Вершинин: РФ столкнулась с беспрецедентным уровнем кибератак Киева

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россия столкнулась с беспрецедентным уровнем кибератак со стороны Киева, но успешно их отражает, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Россия единственная страна, которая столкнулась с беспрецедентным количеством компьютерных атак на национальную информационную инфраструктуру со стороны, в частности, киевского режима. Тем не менее, мы смогли обеспечить защиту таких объектов, и продолжаем успешно отражать диверсии с применением ИКТ (информационно-коммуникационных технологий)", - заявил Вершинин, выступая на круглом столе в рамках XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
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