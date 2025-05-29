https://ria.ru/20250529/khamas-2019826423.html

ХАМАС получило новое предложение от Уиткоффа по прекращению огня в Газе

ХАМАС получило новое предложение от Уиткоффа по прекращению огня в Газе - РИА Новости, 29.05.2025

ХАМАС получило новое предложение от Уиткоффа по прекращению огня в Газе

Палестинское движение ХАМАС заявило, что получило через посредников новое предложение по прекращению огня в секторе Газа от спецпосланника президента США по... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T17:27:00+03:00

2025-05-29T17:27:00+03:00

2025-05-29T17:35:00+03:00

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

хамас

в мире

сша

стив уиткофф

ближний восток

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КАИР, 29 мая - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что получило через посредников новое предложение по прекращению огня в секторе Газа от спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа."Руководство движения ХАМАС получило от посредников новое предложение от Уиткоффа и ответственно изучает это предложение", - сообщается в заявлении движения.

https://ria.ru/20250528/gaza-2019457573.html

сша

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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, хамас, в мире, сша, стив уиткофф, ближний восток