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ХАМАС получило новое предложение от Уиткоффа по прекращению огня в Газе - РИА Новости, 29.05.2025
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17:27 29.05.2025 (обновлено: 17:35 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/khamas-2019826423.html
ХАМАС получило новое предложение от Уиткоффа по прекращению огня в Газе
ХАМАС получило новое предложение от Уиткоффа по прекращению огня в Газе - РИА Новости, 29.05.2025
ХАМАС получило новое предложение от Уиткоффа по прекращению огня в Газе
Палестинское движение ХАМАС заявило, что получило через посредников новое предложение по прекращению огня в секторе Газа от спецпосланника президента США по... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T17:27:00+03:00
2025-05-29T17:35:00+03:00
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
хамас
в мире
сша
стив уиткофф
ближний восток
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КАИР, 29 мая - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что получило через посредников новое предложение по прекращению огня в секторе Газа от спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа."Руководство движения ХАМАС получило от посредников новое предложение от Уиткоффа и ответственно изучает это предложение", - сообщается в заявлении движения.
https://ria.ru/20250528/gaza-2019457573.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, хамас, в мире, сша, стив уиткофф, ближний восток
Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, ХАМАС, В мире, США, Стив Уиткофф, Ближний Восток
ХАМАС получило новое предложение от Уиткоффа по прекращению огня в Газе

ХАМАС изучает новое предложение от Уиткоффа по прекращению огня в Газе

© AP Photo / Abdel KareemБойцы ХАМАС
Бойцы ХАМАС - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© AP Photo / Abdel Kareem
Бойцы ХАМАС . Архивное фото
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КАИР, 29 мая - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что получило через посредников новое предложение по прекращению огня в секторе Газа от спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.
"Руководство движения ХАМАС получило от посредников новое предложение от Уиткоффа и ответственно изучает это предложение", - сообщается в заявлении движения.
Палестинцы в центре раздачи гуманитарной помощи в Рафахе. 27 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
В ХАМАС раскритиковали механизм Израиля по распределению помощи в Газе
28 мая, 01:39
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуХАМАСВ миреСШАСтив УиткоффБлижний Восток
 
 
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