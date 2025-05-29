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ХАМАС получило новое предложение от Уиткоффа по прекращению огня в Газе
ХАМАС получило новое предложение от Уиткоффа по прекращению огня в Газе - РИА Новости, 29.05.2025
ХАМАС получило новое предложение от Уиткоффа по прекращению огня в Газе
Палестинское движение ХАМАС заявило, что получило через посредников новое предложение по прекращению огня в секторе Газа от спецпосланника президента США по... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T17:27:00+03:00
2025-05-29T17:27:00+03:00
2025-05-29T17:35:00+03:00
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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КАИР, 29 мая - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что получило через посредников новое предложение по прекращению огня в секторе Газа от спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа."Руководство движения ХАМАС получило от посредников новое предложение от Уиткоффа и ответственно изучает это предложение", - сообщается в заявлении движения.
https://ria.ru/20250528/gaza-2019457573.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, хамас, в мире, сша, стив уиткофф, ближний восток
Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, ХАМАС, В мире, США, Стив Уиткофф, Ближний Восток
ХАМАС получило новое предложение от Уиткоффа по прекращению огня в Газе
ХАМАС изучает новое предложение от Уиткоффа по прекращению огня в Газе