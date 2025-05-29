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СМИ: Британия натравит хакеров и ИИ на Россию - РИА Новости, 29.05.2025
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04:49 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/khakery-2019691703.html
СМИ: Британия натравит хакеров и ИИ на Россию
СМИ: Британия натравит хакеров и ИИ на Россию - РИА Новости, 29.05.2025
СМИ: Британия натравит хакеров и ИИ на Россию
Министерство обороны Великобритании создает новое командование, целью которого станет кибервойна с Россией, пишет Telegraph. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T04:49:00+03:00
2025-05-29T04:49:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Министерство обороны Великобритании создает новое командование, целью которого станет кибервойна с Россией, пишет Telegraph."Британские военные потратят более одного миллиарда фунтов стерлингов на искусственный интеллект и команду хакеров, объявил министр обороны Великобритании Джон Хили. Он пообещал дать вооруженным силам больше возможностей в Интернете для борьбы с враждебными государствами, такими как Россия", — указано в статье.В материале также отмечается, что специально для наступательных операций создается новое Кибернетическое и Электромагнитное командование, которое будет активно применять системы искусственного интеллекта. По заявлениям газеты, подробности новых наступательных кибервозможностей Великобритании держатся в секрете."Выступление Джона Хили стало самым явным подтверждением желания Британии осуществлять наступательные хакерские атаки", — заключило издание.Специалисты отмечают беспрецедентную активность хакеров против России. Так, в конце апреля аналитики ГК "Солар" заявили, что количество атак на отечественные сайты в первом квартале 2025 года увеличилось до 801 миллиона попыток, что вдвое больше показателей за аналогичный период 2024 года. Согласно их данным, наибольшее число атак приходится на логистическую отрасль, госструктуры и банковские организации.
https://ria.ru/20250513/ege-2016652991.html
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в мире, технологии, великобритания, россия, джон хили, хакеры
В мире, Технологии, Великобритания, Россия, Джон Хили, хакеры
СМИ: Британия натравит хакеров и ИИ на Россию

Telegraph: Британия создает командование кибервойны с Россией

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Хакерская атака
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Министерство обороны Великобритании создает новое командование, целью которого станет кибервойна с Россией, пишет Telegraph.
"Британские военные потратят более одного миллиарда фунтов стерлингов на искусственный интеллект и команду хакеров, объявил министр обороны Великобритании Джон Хили. Он пообещал дать вооруженным силам больше возможностей в Интернете для борьбы с враждебными государствами, такими как Россия", — указано в статье.
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В материале также отмечается, что специально для наступательных операций создается новое Кибернетическое и Электромагнитное командование, которое будет активно применять системы искусственного интеллекта. По заявлениям газеты, подробности новых наступательных кибервозможностей Великобритании держатся в секрете.
"Выступление Джона Хили стало самым явным подтверждением желания Британии осуществлять наступательные хакерские атаки", — заключило издание.
Специалисты отмечают беспрецедентную активность хакеров против России. Так, в конце апреля аналитики ГК "Солар" заявили, что количество атак на отечественные сайты в первом квартале 2025 года увеличилось до 801 миллиона попыток, что вдвое больше показателей за аналогичный период 2024 года. Согласно их данным, наибольшее число атак приходится на логистическую отрасль, госструктуры и банковские организации.
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В миреТехнологииВеликобританияРоссияДжон Хилихакеры
 
 
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