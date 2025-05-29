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Умер кенийский писатель Нгуги ва Тхионго
Умер кенийский писатель Нгуги ва Тхионго - РИА Новости, 29.05.2025
Умер кенийский писатель Нгуги ва Тхионго
Известный кенийский писатель Нгуги ва Тхионго скончался в возрасте 87 лет после продолжительной болезни, сообщает кенийская газета Standard со ссылкой на дочь... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T06:20:00+03:00
2025-05-29T06:20:00+03:00
2025-05-29T09:05:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Известный кенийский писатель Нгуги ва Тхионго скончался в возрасте 87 лет после продолжительной болезни, сообщает кенийская газета Standard со ссылкой на дочь писателя Ванджику ва Нгуги. "С тяжелым сердцем мы объявляем о кончине нашего отца Нгуги ва Тхионго. Он прожил полную жизнь, боролся достойно. В соответствии с его последним желанием, давайте почтим его жизнь и его труд", - цитирует издание текст заявления. Писатель, чье имя при рождении было Джеймс Нгуги, писал на английском языке и языке кикуйю. Его произведения, среди которых романы "Не плачь, дитя", "Пшеничное зерно" и "Кровавые лепестки", были переведены на многие языки мира, в том числе и на русский.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кения
Умер кенийский писатель Нгуги ва Тхионго
Известный кенийский писатель Нгуги ва Тхионго умер в возрасте 87 лет
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости.
Известный кенийский писатель Нгуги ва Тхионго скончался в возрасте 87 лет после продолжительной болезни, сообщает кенийская газета Standard
со ссылкой на дочь писателя Ванджику ва Нгуги.
"С тяжелым сердцем мы объявляем о кончине нашего отца Нгуги ва Тхионго. Он прожил полную жизнь, боролся достойно. В соответствии с его последним желанием, давайте почтим его жизнь и его труд", - цитирует издание текст заявления.
Писатель, чье имя при рождении было Джеймс Нгуги, писал на английском языке и языке кикуйю. Его произведения, среди которых романы "Не плачь, дитя", "Пшеничное зерно" и "Кровавые лепестки", были переведены на многие языки мира, в том числе и на русский.