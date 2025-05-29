https://ria.ru/20250529/keniya-2019696359.html

Умер кенийский писатель Нгуги ва Тхионго

Умер кенийский писатель Нгуги ва Тхионго - РИА Новости, 29.05.2025

Умер кенийский писатель Нгуги ва Тхионго

Известный кенийский писатель Нгуги ва Тхионго скончался в возрасте 87 лет после продолжительной болезни, сообщает кенийская газета Standard со ссылкой на дочь... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T06:20:00+03:00

2025-05-29T06:20:00+03:00

2025-05-29T09:05:00+03:00

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кения

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Известный кенийский писатель Нгуги ва Тхионго скончался в возрасте 87 лет после продолжительной болезни, сообщает кенийская газета Standard со ссылкой на дочь писателя Ванджику ва Нгуги. "С тяжелым сердцем мы объявляем о кончине нашего отца Нгуги ва Тхионго. Он прожил полную жизнь, боролся достойно. В соответствии с его последним желанием, давайте почтим его жизнь и его труд", - цитирует издание текст заявления. Писатель, чье имя при рождении было Джеймс Нгуги, писал на английском языке и языке кикуйю. Его произведения, среди которых романы "Не плачь, дитя", "Пшеничное зерно" и "Кровавые лепестки", были переведены на многие языки мира, в том числе и на русский.

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кения