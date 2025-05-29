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Умер кенийский писатель Нгуги ва Тхионго - РИА Новости, 29.05.2025
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06:20 29.05.2025 (обновлено: 09:05 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/keniya-2019696359.html
Умер кенийский писатель Нгуги ва Тхионго
Умер кенийский писатель Нгуги ва Тхионго - РИА Новости, 29.05.2025
Умер кенийский писатель Нгуги ва Тхионго
Известный кенийский писатель Нгуги ва Тхионго скончался в возрасте 87 лет после продолжительной болезни, сообщает кенийская газета Standard со ссылкой на дочь... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T06:20:00+03:00
2025-05-29T09:05:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Известный кенийский писатель Нгуги ва Тхионго скончался в возрасте 87 лет после продолжительной болезни, сообщает кенийская газета Standard со ссылкой на дочь писателя Ванджику ва Нгуги. "С тяжелым сердцем мы объявляем о кончине нашего отца Нгуги ва Тхионго. Он прожил полную жизнь, боролся достойно. В соответствии с его последним желанием, давайте почтим его жизнь и его труд", - цитирует издание текст заявления. Писатель, чье имя при рождении было Джеймс Нгуги, писал на английском языке и языке кикуйю. Его произведения, среди которых романы "Не плачь, дитя", "Пшеничное зерно" и "Кровавые лепестки", были переведены на многие языки мира, в том числе и на русский.
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в мире, кения
В мире, Кения
Умер кенийский писатель Нгуги ва Тхионго

Известный кенийский писатель Нгуги ва Тхионго умер в возрасте 87 лет

© Getty Images / Leonardo CendamoКенийский писатель Нгуги ва Тхионго
Кенийский писатель Нгуги ва Тхионго - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Getty Images / Leonardo Cendamo
Кенийский писатель Нгуги ва Тхионго. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Известный кенийский писатель Нгуги ва Тхионго скончался в возрасте 87 лет после продолжительной болезни, сообщает кенийская газета Standard со ссылкой на дочь писателя Ванджику ва Нгуги.
"С тяжелым сердцем мы объявляем о кончине нашего отца Нгуги ва Тхионго. Он прожил полную жизнь, боролся достойно. В соответствии с его последним желанием, давайте почтим его жизнь и его труд", - цитирует издание текст заявления.
Писатель, чье имя при рождении было Джеймс Нгуги, писал на английском языке и языке кикуйю. Его произведения, среди которых романы "Не плачь, дитя", "Пшеничное зерно" и "Кровавые лепестки", были переведены на многие языки мира, в том числе и на русский.
 
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