https://ria.ru/20250529/kanada-2019689657.html

В Манитобе ввели режим ЧП из-за лесных пожаров

В Манитобе ввели режим ЧП из-за лесных пожаров - РИА Новости, 29.05.2025

В Манитобе ввели режим ЧП из-за лесных пожаров

Премьер-министр канадской провинции Манитоба Ваб Кинью объявил о введении режима ЧП на фоне масштабных лесных пожаров в регионе, из зоны поражения будут... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T03:56:00+03:00

2025-05-29T03:56:00+03:00

2025-05-29T03:56:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Премьер-министр канадской провинции Манитоба Ваб Кинью объявил о введении режима ЧП на фоне масштабных лесных пожаров в регионе, из зоны поражения будут эвакуированы около 17 тысяч человек. "В течение следующих нескольких часов около 17 000 человек в северных районах будут эвакуированы из своих домов. Это самая крупная эвакуация, которую видела Манитоба на памяти большинства людей. Именно поэтому наше правительство ввело режим чрезвычайного положения по всей провинции, чтобы мы могли оперативно реагировать на этот кризис", - заявил премьер-министр на пресс-конференции, кадры транслировали СМИ. По словам Кинью, были отданы приказы об эвакуации представителей племен Пимичикамак и Пукатаваган, а также города Флин-Флон и северной общины Кросс-Лейк. Большинство жителей этих мест будут эвакуированы в главный город провинции Манитоба - Виннипег. Сезон лесных пожаров в Канаде начался 3 мая, когда в Альберте были зафиксированы первые очаги возгорания. Уже 6 мая в некоторых населенных пунктах северной Альберты были объявлены предупреждения об эвакуации. К 13 мая пожар, возникший на северо-западе Манитобы, охватил территорию в 42 000 гектаров. В настоящее время в различных провинциях Канады продолжаются лесные пожары.

https://ria.ru/20250528/pozhar-2019481576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, манитоба, канада, альберта