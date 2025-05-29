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Камчатские экспортеры обсудили меры поддержки на XV Съезде предпринимателей - РИА Новости, 29.05.2025
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11:55 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/kamchatka-2019738650.html
Камчатские экспортеры обсудили меры поддержки на XV Съезде предпринимателей
Камчатские экспортеры обсудили меры поддержки на XV Съезде предпринимателей - РИА Новости, 29.05.2025
Камчатские экспортеры обсудили меры поддержки на XV Съезде предпринимателей
Заседание клуба "Деловая Камчатка", посвященное вопросам внешнеэкономической деятельности, состоялось на площадке XV Съезда предпринимателей Камчатского края,... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T11:55:00+03:00
2025-05-29T11:55:00+03:00
экономика
камчатский край
россия
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Заседание клуба "Деловая Камчатка", посвященное вопросам внешнеэкономической деятельности, состоялось на площадке XV Съезда предпринимателей Камчатского края, мероприятие прошло при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ), сообщает центр."Организаторами выступили торгово-промышленная палата Камчатского края, Камчатское региональное отделение общероссийской общественной организации "Деловая Россия" и Центр поддержки экспорта Камчатского края. В обсуждении приняли участие экспортно ориентированные компании, представители бизнеса и банковского сектора. Участники клуба обсудили итоги экспорта водно-биологических ресурсов региона в 2024 году, эффективность региональных экспозиций на международных выставочных мероприятиях, требования таможенного законодательства для экспорта в страны ЕАЭС, а также действующие меры государственной поддержки экспорта", - говорится в сообщении.Руководитель представительства РЭЦ во Владивостоке Денис Дробот представил финансовые и нефинансовые инструменты поддержки, которые помогают камчатским предприятиям выходить на международные рынки."Компании Камчатского края - ключевые игроки в экспорте водно-биологических ресурсов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Вместе с тем мы предоставляем широкие возможности для освоения новых рынков, включая Ближний Восток, используя для этого площадки крупнейших выставочных мероприятия в регионе, а также экспертизу зарубежных представителей РЭЦ", - отметил Дробот.Он рассказал о возможностях поддержки РЭЦ для камчатских компаний, включая страхование экспортных сделок, банковские гарантии, участие в выставках и бизнес-миссиях, компенсацию затрат на транспортировку продукции, бесплатные образовательные программы и вебинары для старта экспортной деятельности, а также цифровые сервисы платформы "Мой экспорт" для анализа рынков и консультации по сертификации и защите интеллектуальной собственности.Особое внимание Дробот уделил продвижению товаров под брендом "Сделано в России". Семь компаний Камчатского края обладают правом использования национального бренда, одна из которых – группа компаний "Агротек" - готовится к выходу на рынок Китая с мясной продукцией при поддержке РЭЦ.
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экономика, камчатский край, россия
Экономика, Камчатский край, Россия
Камчатские экспортеры обсудили меры поддержки на XV Съезде предпринимателей

Камчатские экспортеры обсудили меры поддержки на XV Съезде предпринимателей края

© Фото : пресс-служба РЭЦЗаседание клуба "Деловая Камчатка", посвященное вопросам внешнеэкономической деятельности
Заседание клуба Деловая Камчатка, посвященное вопросам внешнеэкономической деятельности - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Фото : пресс-служба РЭЦ
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Заседание клуба "Деловая Камчатка", посвященное вопросам внешнеэкономической деятельности, состоялось на площадке XV Съезда предпринимателей Камчатского края, мероприятие прошло при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ), сообщает центр.
"Организаторами выступили торгово-промышленная палата Камчатского края, Камчатское региональное отделение общероссийской общественной организации "Деловая Россия" и Центр поддержки экспорта Камчатского края. В обсуждении приняли участие экспортно ориентированные компании, представители бизнеса и банковского сектора. Участники клуба обсудили итоги экспорта водно-биологических ресурсов региона в 2024 году, эффективность региональных экспозиций на международных выставочных мероприятиях, требования таможенного законодательства для экспорта в страны ЕАЭС, а также действующие меры государственной поддержки экспорта", - говорится в сообщении.
Руководитель представительства РЭЦ во Владивостоке Денис Дробот представил финансовые и нефинансовые инструменты поддержки, которые помогают камчатским предприятиям выходить на международные рынки.
"Компании Камчатского края - ключевые игроки в экспорте водно-биологических ресурсов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Вместе с тем мы предоставляем широкие возможности для освоения новых рынков, включая Ближний Восток, используя для этого площадки крупнейших выставочных мероприятия в регионе, а также экспертизу зарубежных представителей РЭЦ", - отметил Дробот.
Он рассказал о возможностях поддержки РЭЦ для камчатских компаний, включая страхование экспортных сделок, банковские гарантии, участие в выставках и бизнес-миссиях, компенсацию затрат на транспортировку продукции, бесплатные образовательные программы и вебинары для старта экспортной деятельности, а также цифровые сервисы платформы "Мой экспорт" для анализа рынков и консультации по сертификации и защите интеллектуальной собственности.
Особое внимание Дробот уделил продвижению товаров под брендом "Сделано в России". Семь компаний Камчатского края обладают правом использования национального бренда, одна из которых – группа компаний "Агротек" - готовится к выходу на рынок Китая с мясной продукцией при поддержке РЭЦ.
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