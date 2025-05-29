https://ria.ru/20250529/kafe-2019787238.html

Число людей, отравившихся шаурмой в кафе в Ноябрьске, выросло до 24

Число людей, отравившихся шаурмой в кафе в Ноябрьске, выросло до 24 - РИА Новости, 29.05.2025

Число людей, отравившихся шаурмой в кафе в Ноябрьске, выросло до 24

Количество отравившихся в кафе быстрого питания в Ноябрьске в Ямало-Ненецком автономном округе выросло до 24 человек, у 12 заболевших выявлен сальмонеллез,... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T15:35:00+03:00

2025-05-29T15:35:00+03:00

2025-05-29T15:35:00+03:00

происшествия

ноябрьск

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_ad0ef3ccb46a0b0bfe4cea92120ee251.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Количество отравившихся в кафе быстрого питания в Ноябрьске в Ямало-Ненецком автономном округе выросло до 24 человек, у 12 заболевших выявлен сальмонеллез, накануне все они ели шаурму, сообщила пресс-служба окружного управления Роспотребнадзора. По данным регионального управления СК РФ, с 23 по 27 мая 18 жителей Ноябрьска, 12 из которых дети, заразились вирусной инфекцией после употребления еды в кафе быстрого питания. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как уточняли журналистам в прокуратуре региона, в Ноябрьскую горбольницу обратились местные жители с пищевым отравлением и жалобами на заведение "Кебаб 89", его деятельность приостановили. "Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу информирует о регистрации 24 случаев кишечной инфекции среди жителей Ноябрьска, употреблявших шаурму в кафе "Кебаб 89". У 12 из 24 заболевших... установлен диагноз сальмонеллез", – говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что специалисты выявили в кафе ряд грубейших нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.

https://ria.ru/20250526/otravlenie-2019036450.html

https://ria.ru/20250524/sk-2018853318.html

ноябрьск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ноябрьск, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)