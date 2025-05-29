https://ria.ru/20250529/kafe-2019787238.html
Число людей, отравившихся шаурмой в кафе в Ноябрьске, выросло до 24
Число людей, отравившихся шаурмой в кафе в Ноябрьске, выросло до 24 - РИА Новости, 29.05.2025
Число людей, отравившихся шаурмой в кафе в Ноябрьске, выросло до 24
Количество отравившихся в кафе быстрого питания в Ноябрьске в Ямало-Ненецком автономном округе выросло до 24 человек, у 12 заболевших выявлен сальмонеллез,... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T15:35:00+03:00
2025-05-29T15:35:00+03:00
2025-05-29T15:35:00+03:00
происшествия
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Количество отравившихся в кафе быстрого питания в Ноябрьске в Ямало-Ненецком автономном округе выросло до 24 человек, у 12 заболевших выявлен сальмонеллез, накануне все они ели шаурму, сообщила пресс-служба окружного управления Роспотребнадзора. По данным регионального управления СК РФ, с 23 по 27 мая 18 жителей Ноябрьска, 12 из которых дети, заразились вирусной инфекцией после употребления еды в кафе быстрого питания. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как уточняли журналистам в прокуратуре региона, в Ноябрьскую горбольницу обратились местные жители с пищевым отравлением и жалобами на заведение "Кебаб 89", его деятельность приостановили. "Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу информирует о регистрации 24 случаев кишечной инфекции среди жителей Ноябрьска, употреблявших шаурму в кафе "Кебаб 89". У 12 из 24 заболевших... установлен диагноз сальмонеллез", – говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что специалисты выявили в кафе ряд грубейших нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.
https://ria.ru/20250526/otravlenie-2019036450.html
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происшествия, ноябрьск, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ноябрьск, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
Число людей, отравившихся шаурмой в кафе в Ноябрьске, выросло до 24
Роспотребнадзор: число отравившихся шаурмой в кафе в Ноябрьске выросло до 24