https://ria.ru/20250529/jamal-2019733562.html

На Ямале появятся более 20 скважин для мониторинга мерзлоты

На Ямале появятся более 20 скважин для мониторинга мерзлоты - РИА Новости, 29.05.2025

На Ямале появятся более 20 скважин для мониторинга мерзлоты

Шесть новых геокриологических площадок с 24 наблюдательными скважинами для изучения вечной мерзлоты начали устанавливать в Ямало-Ненецком автономном округе,... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T11:38:00+03:00

2025-05-29T11:38:00+03:00

2025-05-29T11:44:00+03:00

ямало-ненецкий автономный округ

салехард

россия

новый уренгой

дмитрий артюхов

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Шесть новых геокриологических площадок с 24 наблюдательными скважинами для изучения вечной мерзлоты начали устанавливать в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба правительства региона. "В округе появятся 24 наблюдательные скважины для мониторинга за мерзлотой. Вдоль автомобильной дороги от Нового Уренгоя до Салехарда уже приступили к обустройству шести геокриологических площадок. На каждой из них разместят по четыре наблюдательных скважины. Они позволят ученым собирать расширенные сведения о состоянии грунтов вдоль региональной дороги", - говорится в сообщении. Отмечается, что во время бурения специалисты отобрали образцы керна, которые помогут спрогнозировать скорость таяния мерзлоты и оценить риски просадки грунта в будущем. В настоящее время на дороге Надым-Салехард действует 80 скважин, в которых размещены многозонные измерители температуры и датчики измерения влажности грунтов. Информация с разных видов скважин даст возможность ученым собрать более полную информацию на этом участке о состоянии грунтов в условиях изменяющегося климата. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов указом президента РФ Владимира Путина включен в координационный комитет по проведению в России Десятилетия науки и технологий, которое стартовало в 2022 году. Сегодня Ямал является лидером по изучению многолетней мерзлоты. Научный центр изучения Арктики первым в стране интегрировал в государственную систему мониторинга региональную сеть термометрических скважин. В нее входят более 70 скважин, установленных в тундре для мониторинга состояния мерзлоты, на территориях, где нет построек. Еще более 350 термометрических скважин оборудовано под 45 объектами в Салехарде. Подобный мониторинг помогает своевременно реагировать на изменения температуры в основаниях зданий и не допускать их разрушения.

https://ria.ru/20240917/yamal-1973190957.html

салехард

россия

новый уренгой

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

салехард, россия, новый уренгой, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао)