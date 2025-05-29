На Ямале появятся более 20 скважин для мониторинга мерзлоты
На Ямале начали устанавливать новые геокриологические площадки с 24 скважинами
© Фото : официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа/Анна ТарбееваСкважины для мониторинга за мерзлотой на Ямале
Скважины для мониторинга за мерзлотой на Ямале
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Шесть новых геокриологических площадок с 24 наблюдательными скважинами для изучения вечной мерзлоты начали устанавливать в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В округе появятся 24 наблюдательные скважины для мониторинга за мерзлотой. Вдоль автомобильной дороги от Нового Уренгоя до Салехарда уже приступили к обустройству шести геокриологических площадок. На каждой из них разместят по четыре наблюдательных скважины. Они позволят ученым собирать расширенные сведения о состоянии грунтов вдоль региональной дороги", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время бурения специалисты отобрали образцы керна, которые помогут спрогнозировать скорость таяния мерзлоты и оценить риски просадки грунта в будущем.
В настоящее время на дороге Надым-Салехард действует 80 скважин, в которых размещены многозонные измерители температуры и датчики измерения влажности грунтов. Информация с разных видов скважин даст возможность ученым собрать более полную информацию на этом участке о состоянии грунтов в условиях изменяющегося климата.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов указом президента РФ Владимира Путина включен в координационный комитет по проведению в России Десятилетия науки и технологий, которое стартовало в 2022 году. Сегодня Ямал является лидером по изучению многолетней мерзлоты. Научный центр изучения Арктики первым в стране интегрировал в государственную систему мониторинга региональную сеть термометрических скважин. В нее входят более 70 скважин, установленных в тундре для мониторинга состояния мерзлоты, на территориях, где нет построек. Еще более 350 термометрических скважин оборудовано под 45 объектами в Салехарде. Подобный мониторинг помогает своевременно реагировать на изменения температуры в основаниях зданий и не допускать их разрушения.
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