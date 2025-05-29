Рейтинг@Mail.ru
На Ямале появятся более 20 скважин для мониторинга мерзлоты - РИА Новости, 29.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
11:38 29.05.2025 (обновлено: 11:44 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/jamal-2019733562.html
На Ямале появятся более 20 скважин для мониторинга мерзлоты
На Ямале появятся более 20 скважин для мониторинга мерзлоты - РИА Новости, 29.05.2025
На Ямале появятся более 20 скважин для мониторинга мерзлоты
Шесть новых геокриологических площадок с 24 наблюдательными скважинами для изучения вечной мерзлоты начали устанавливать в Ямало-Ненецком автономном округе,... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T11:38:00+03:00
2025-05-29T11:44:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
салехард
россия
новый уренгой
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019734620_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9f46da4500ba1a8b98152081e1ee4326.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Шесть новых геокриологических площадок с 24 наблюдательными скважинами для изучения вечной мерзлоты начали устанавливать в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба правительства региона. "В округе появятся 24 наблюдательные скважины для мониторинга за мерзлотой. Вдоль автомобильной дороги от Нового Уренгоя до Салехарда уже приступили к обустройству шести геокриологических площадок. На каждой из них разместят по четыре наблюдательных скважины. Они позволят ученым собирать расширенные сведения о состоянии грунтов вдоль региональной дороги", - говорится в сообщении. Отмечается, что во время бурения специалисты отобрали образцы керна, которые помогут спрогнозировать скорость таяния мерзлоты и оценить риски просадки грунта в будущем. В настоящее время на дороге Надым-Салехард действует 80 скважин, в которых размещены многозонные измерители температуры и датчики измерения влажности грунтов. Информация с разных видов скважин даст возможность ученым собрать более полную информацию на этом участке о состоянии грунтов в условиях изменяющегося климата. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов указом президента РФ Владимира Путина включен в координационный комитет по проведению в России Десятилетия науки и технологий, которое стартовало в 2022 году. Сегодня Ямал является лидером по изучению многолетней мерзлоты. Научный центр изучения Арктики первым в стране интегрировал в государственную систему мониторинга региональную сеть термометрических скважин. В нее входят более 70 скважин, установленных в тундре для мониторинга состояния мерзлоты, на территориях, где нет построек. Еще более 350 термометрических скважин оборудовано под 45 объектами в Салехарде. Подобный мониторинг помогает своевременно реагировать на изменения температуры в основаниях зданий и не допускать их разрушения.
https://ria.ru/20240917/yamal-1973190957.html
салехард
россия
новый уренгой
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019734620_286:0:1726:1080_1920x0_80_0_0_ca41973791a46c022b8fdc8b864e6b4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
салехард, россия, новый уренгой, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард, Россия, Новый Уренгой, Дмитрий Артюхов, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
На Ямале появятся более 20 скважин для мониторинга мерзлоты

На Ямале начали устанавливать новые геокриологические площадки с 24 скважинами

© Фото : официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа/Анна ТарбееваСкважины для мониторинга за мерзлотой на Ямале
Скважины для мониторинга за мерзлотой на Ямале - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Фото : официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа/Анна Тарбеева
Скважины для мониторинга за мерзлотой на Ямале
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Шесть новых геокриологических площадок с 24 наблюдательными скважинами для изучения вечной мерзлоты начали устанавливать в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В округе появятся 24 наблюдательные скважины для мониторинга за мерзлотой. Вдоль автомобильной дороги от Нового Уренгоя до Салехарда уже приступили к обустройству шести геокриологических площадок. На каждой из них разместят по четыре наблюдательных скважины. Они позволят ученым собирать расширенные сведения о состоянии грунтов вдоль региональной дороги", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время бурения специалисты отобрали образцы керна, которые помогут спрогнозировать скорость таяния мерзлоты и оценить риски просадки грунта в будущем.
В настоящее время на дороге Надым-Салехард действует 80 скважин, в которых размещены многозонные измерители температуры и датчики измерения влажности грунтов. Информация с разных видов скважин даст возможность ученым собрать более полную информацию на этом участке о состоянии грунтов в условиях изменяющегося климата.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов указом президента РФ Владимира Путина включен в координационный комитет по проведению в России Десятилетия науки и технологий, которое стартовало в 2022 году. Сегодня Ямал является лидером по изучению многолетней мерзлоты. Научный центр изучения Арктики первым в стране интегрировал в государственную систему мониторинга региональную сеть термометрических скважин. В нее входят более 70 скважин, установленных в тундре для мониторинга состояния мерзлоты, на территориях, где нет построек. Еще более 350 термометрических скважин оборудовано под 45 объектами в Салехарде. Подобный мониторинг помогает своевременно реагировать на изменения температуры в основаниях зданий и не допускать их разрушения.
Салехард - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Комплексный подход к озеленению городов внедрят на Ямале
17 сентября 2024, 15:08
 
Ямало-Ненецкий автономный округСалехардРоссияНовый УренгойДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала