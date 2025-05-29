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Хуситы заявили, что атаковали аэропорт Бен-Гурион в Израиле - РИА Новости, 29.05.2025
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23:25 29.05.2025 (обновлено: 23:35 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/izrail-2019873734.html
Хуситы заявили, что атаковали аэропорт Бен-Гурион в Израиле
Хуситы заявили, что атаковали аэропорт Бен-Гурион в Израиле - РИА Новости, 29.05.2025
Хуситы заявили, что атаковали аэропорт Бен-Гурион в Израиле
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что снова атаковало аэропорт Бен-Гурион в Израиле гиперзвуковой... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T23:25:00+03:00
2025-05-29T23:35:00+03:00
в мире
израиль
йемен
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ансар алла
тель-авив
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ДОХА, 29 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что снова атаковало аэропорт Бен-Гурион в Израиле гиперзвуковой баллистической ракетой, прервав воздушное движение в аэропорту."Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию в аэропорту Лод, известному в Израиле как аэропорт Бен-Гурион, в оккупированном районе Яффо, с применением гиперзвуковой баллистической ракеты... Операция успешно достигла своей цели, заставив миллионы оккупантов сионистов бежать в убежища и остановив воздушное движение в аэропорту", - говорится в сообщении военного представителя хуситов Яхьи Сариа в его Telegram-канале.Ранее хуситы заявили, что в ответ на расширение военной операции Израиля в секторе Газа они вводят блокаду аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, призвав иностранные авиакомпании прекратить туда полеты из соображений безопасности.
https://ria.ru/20250519/izrail-2017958548.html
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в мире, израиль, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, ансар алла, тель-авив
В мире, Израиль, Йемен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Ансар Алла, Тель-Авив
Хуситы заявили, что атаковали аэропорт Бен-Гурион в Израиле

Хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион в Израиле баллистической ракетой

© AP Photo / Carolyn KasterТень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль
Тень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Тень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль. Архивное фото
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ДОХА, 29 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что снова атаковало аэропорт Бен-Гурион в Израиле гиперзвуковой баллистической ракетой, прервав воздушное движение в аэропорту.
"Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию в аэропорту Лод, известному в Израиле как аэропорт Бен-Гурион, в оккупированном районе Яффо, с применением гиперзвуковой баллистической ракеты... Операция успешно достигла своей цели, заставив миллионы оккупантов сионистов бежать в убежища и остановив воздушное движение в аэропорту", - говорится в сообщении военного представителя хуситов Яхьи Сариа в его Telegram-канале.
Ранее хуситы заявили, что в ответ на расширение военной операции Израиля в секторе Газа они вводят блокаду аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, призвав иностранные авиакомпании прекратить туда полеты из соображений безопасности.
Порт города Хайфа. Архив - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Хуситы заявили, что будут обстреливать порт Хайфы на севере Израиля
19 мая, 23:35
 
В миреИзраильЙеменОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуАнсар АллаТель-Авив
 
 
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