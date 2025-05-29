https://ria.ru/20250529/izrail-2019859072.html

ХАМАС и Израиль согласились на перемирие, сообщили СМИ

ХАМАС и Израиль согласились на перемирие, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.05.2025

ХАМАС и Израиль согласились на перемирие, сообщили СМИ

Палестинское движение ХАМАС и Израиль согласились заключить 60-дневное перемирие в секторе Газа, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T20:07:00+03:00

2025-05-29T20:07:00+03:00

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КАИР, 29 мая — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС и Израиль согласились заключить 60-дневное перемирие в секторе Газа, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники."ХАМАС и Израиль согласились на перемирие сроком 60 дней", — говорится в сообщении.По данным СМИ, спецпосланника США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа уведомили о согласии сторон на прекращение огня.Чуть позже пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила, что Тель-Авив действительно принял предложение о перемирии, но она не может подтвердить, что то же самое сделало и ХАМАС.Как сообщил портал Ynet, новый план Уиткоффа по урегулированию в Газе предусматривает 60-дневное прекращение огня, а также освобождение десяти живых и возвращение 18 тел погибших заложников. Это должно пройти в два этапа в течение первой недели реализации сделки. Израиль взамен выпустит из тюрем около 1,5 тысячи палестинцев, в том числе осужденных на пожизненные сроки за терроризм.Предполагается, что в течение всего периода перемирия стороны будут вести переговоры через посредников об условиях окончательного прекращения войны. В случае провала еврейское государство сможет вернуться к боевым действиям в палестинском анклаве.Гостелерадиокомпания Kan утверждает, что ХАМАС выразило недовольство новым предложением Уиткоффа, поскольку в нем нет гарантий окончательного прекращения войны и полного вывода войск ЦАХАЛ из анклава.Официально перемирие между Израилем и палестинским движением закончилось 1 марта, но боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании ситуации в Газе. При этом Тель-Авив прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились из-за отказа ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.

https://ria.ru/20250528/gaza-2019457573.html

https://ria.ru/20250528/ssha-2019452429.html

https://ria.ru/20250529/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, стив уиткофф, сша, ближний восток, биньямин нетаньяху