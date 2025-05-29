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ХАМАС и Израиль согласились на перемирие, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.05.2025
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20:07 29.05.2025 (обновлено: 22:41 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/izrail-2019859072.html
ХАМАС и Израиль согласились на перемирие, сообщили СМИ
ХАМАС и Израиль согласились на перемирие, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.05.2025
ХАМАС и Израиль согласились на перемирие, сообщили СМИ
Палестинское движение ХАМАС и Израиль согласились заключить 60-дневное перемирие в секторе Газа, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T20:07:00+03:00
2025-05-29T22:41:00+03:00
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
стив уиткофф
сша
ближний восток
биньямин нетаньяху
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КАИР, 29 мая — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС и Израиль согласились заключить 60-дневное перемирие в секторе Газа, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники."ХАМАС и Израиль согласились на перемирие сроком 60 дней", — говорится в сообщении.По данным СМИ, спецпосланника США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа уведомили о согласии сторон на прекращение огня.Чуть позже пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила, что Тель-Авив действительно принял предложение о перемирии, но она не может подтвердить, что то же самое сделало и ХАМАС.Как сообщил портал Ynet, новый план Уиткоффа по урегулированию в Газе предусматривает 60-дневное прекращение огня, а также освобождение десяти живых и возвращение 18 тел погибших заложников. Это должно пройти в два этапа в течение первой недели реализации сделки. Израиль взамен выпустит из тюрем около 1,5 тысячи палестинцев, в том числе осужденных на пожизненные сроки за терроризм.Предполагается, что в течение всего периода перемирия стороны будут вести переговоры через посредников об условиях окончательного прекращения войны. В случае провала еврейское государство сможет вернуться к боевым действиям в палестинском анклаве.Гостелерадиокомпания Kan утверждает, что ХАМАС выразило недовольство новым предложением Уиткоффа, поскольку в нем нет гарантий окончательного прекращения войны и полного вывода войск ЦАХАЛ из анклава.Официально перемирие между Израилем и палестинским движением закончилось 1 марта, но боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании ситуации в Газе. При этом Тель-Авив прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились из-за отказа ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
https://ria.ru/20250528/gaza-2019457573.html
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израиль
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, стив уиткофф, сша, ближний восток, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Стив Уиткофф, США, Ближний Восток, Биньямин Нетаньяху
ХАМАС и Израиль согласились на перемирие, сообщили СМИ

Al Arabiya: ХАМАС и Израиль согласились на 60-дневное перемирие в секторе Газа

© AP Photo / Abdel Kareem HanaПалестинцы в Рафахе
Палестинцы в Рафахе - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Палестинцы в Рафахе. Архивное фото
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КАИР, 29 мая — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС и Израиль согласились заключить 60-дневное перемирие в секторе Газа, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
"ХАМАС и Израиль согласились на перемирие сроком 60 дней", — говорится в сообщении.
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По данным СМИ, спецпосланника США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа уведомили о согласии сторон на прекращение огня.
Чуть позже пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила, что Тель-Авив действительно принял предложение о перемирии, но она не может подтвердить, что то же самое сделало и ХАМАС.
Как сообщил портал Ynet, новый план Уиткоффа по урегулированию в Газе предусматривает 60-дневное прекращение огня, а также освобождение десяти живых и возвращение 18 тел погибших заложников. Это должно пройти в два этапа в течение первой недели реализации сделки. Израиль взамен выпустит из тюрем около 1,5 тысячи палестинцев, в том числе осужденных на пожизненные сроки за терроризм.
Предполагается, что в течение всего периода перемирия стороны будут вести переговоры через посредников об условиях окончательного прекращения войны. В случае провала еврейское государство сможет вернуться к боевым действиям в палестинском анклаве.
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Гостелерадиокомпания Kan утверждает, что ХАМАС выразило недовольство новым предложением Уиткоффа, поскольку в нем нет гарантий окончательного прекращения войны и полного вывода войск ЦАХАЛ из анклава.
Официально перемирие между Израилем и палестинским движением закончилось 1 марта, но боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании ситуации в Газе. При этом Тель-Авив прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились из-за отказа ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
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В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуСтив УиткоффСШАБлижний ВостокБиньямин Нетаньяху
 
 
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