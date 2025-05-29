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Источник: данных об участии представителей США в переговорах в Стамбуле нет - РИА Новости, 29.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:49 29.05.2025 (обновлено: 09:58 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/istochnik-2019715411.html
Источник: данных об участии представителей США в переговорах в Стамбуле нет
Источник: данных об участии представителей США в переговорах в Стамбуле нет - РИА Новости, 29.05.2025
Источник: данных об участии представителей США в переговорах в Стамбуле нет
Информации о возможном участии представителей США в переговорах РФ и Украины 2 июня в Стамбуле пока нет, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T09:49:00+03:00
2025-05-29T09:58:00+03:00
в мире
сша
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
специальная военная операция на украине
сергей лавров
владимир путин
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АНКАРА, 29 мая - РИА Новости. Информации о возможном участии представителей США в переговорах РФ и Украины 2 июня в Стамбуле пока нет, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.Как сообщил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, следующий раунд прямых переговоров России и Украины пройдет 2 июня в Турции, РФ передаст на нем свой меморандум Украине."Нет таких сведений", - сообщил собеседник агентства в ответ на вопрос РИА Новости о возможности участия представителей США на планируемых переговорах в Стамбуле.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Он также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html
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в мире, сша, стамбул, россия, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, сергей лавров, владимир путин, дмитрий песков, украина
В мире, США, Стамбул, Россия, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Украина
Источник: данных об участии представителей США в переговорах в Стамбуле нет

Данных об участии представителей США в переговорах РФ и Киева в Стамбуле нет

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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АНКАРА, 29 мая - РИА Новости. Информации о возможном участии представителей США в переговорах РФ и Украины 2 июня в Стамбуле пока нет, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Как сообщил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, следующий раунд прямых переговоров России и Украины пройдет 2 июня в Турции, РФ передаст на нем свой меморандум Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Украина получит все, что заслужила
26 мая, 08:00
"Нет таких сведений", - сообщил собеседник агентства в ответ на вопрос РИА Новости о возможности участия представителей США на планируемых переговорах в Стамбуле.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Он также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАСтамбулРоссияПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Сергей ЛавровВладимир ПутинДмитрий ПесковУкраина
 
 
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