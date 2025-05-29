https://ria.ru/20250529/istochnik-2019715411.html

Источник: данных об участии представителей США в переговорах в Стамбуле нет

Источник: данных об участии представителей США в переговорах в Стамбуле нет - РИА Новости, 29.05.2025

Источник: данных об участии представителей США в переговорах в Стамбуле нет

Информации о возможном участии представителей США в переговорах РФ и Украины 2 июня в Стамбуле пока нет, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T09:49:00+03:00

2025-05-29T09:49:00+03:00

2025-05-29T09:58:00+03:00

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АНКАРА, 29 мая - РИА Новости. Информации о возможном участии представителей США в переговорах РФ и Украины 2 июня в Стамбуле пока нет, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.Как сообщил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, следующий раунд прямых переговоров России и Украины пройдет 2 июня в Турции, РФ передаст на нем свой меморандум Украине."Нет таких сведений", - сообщил собеседник агентства в ответ на вопрос РИА Новости о возможности участия представителей США на планируемых переговорах в Стамбуле.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Он также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html

https://ria.ru/20250529/ukraina-2019714588.html

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