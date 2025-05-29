https://ria.ru/20250529/iran-2019872901.html

Пезешкиан: США не могут требовать от Ирана прекратить обогащение урана

Пезешкиан: США не могут требовать от Ирана прекратить обогащение урана - РИА Новости, 29.05.2025

Пезешкиан: США не могут требовать от Ирана прекратить обогащение урана

Ни одна страна, в особенности Соединенные Штаты, не могут требовать от Ирана, чтобы он прекратил обогащение урана, Тегеран никогда не будет добиваться получения РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T23:16:00+03:00

2025-05-29T23:16:00+03:00

2025-05-29T23:16:00+03:00

в мире

иран

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масуд пезешкиан

али хаменеи

аббас аракчи

обострение отношений сша и ирана

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ТЕГЕРАН, 29 мая – РИА Новости/Прайм. Ни одна страна, в особенности Соединенные Штаты, не могут требовать от Ирана, чтобы он прекратил обогащение урана, Тегеран никогда не будет добиваться получения ядерного оружия, заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что Иран может временно приостановить обогащение урана на год, если США признают за страной право на его переработку в мирных целях и разморозят иранские активы. Иранский МИД опроверг эту информацию. "Каждая страна имеет право проводить научные исследования в области обогащения урана и деятельности, связанной с мирной атомной энергетикой. Согласно фетве верховного лидера (аятоллы Али Хаменеи – ред.), Иран никогда не стремился создавать ядерное оружие и никогда не будет этого делать", - сказал Пезешкиан, слова которого приводит иранское госагентство SNN. Он подчеркнул, что Иран никогда не внесет в свою доктрину пункты о ядерном оружии. Он также указал на то, что "Иран никогда не откажется от обогащения урана в мирных целях, результаты которого можно использовать в здравоохранении и медицине, сельском хозяйстве и промышленности. "Наука принадлежит всему миру, и все люди имеют право пользоваться знаниями, технологиями и научными достижениями. Ни одна страна не может лишить другую страну этого права. Поэтому мы не поддадимся давлению (других стран, в частности США – ред.) с целью остановить обогащение урана каким-либо образом", - добавил иранский президент. Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. В то же время перед пятым раундом обострились противоречия сторон. Так, США до переговоров потребовали от Ирана отказаться от обогащения урана, иранская сторона отвергла такие требования, указав, что стороны не смогут договориться, если США будут настаивать на отказе Тегераном от технологии обогащения. При этом Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы.

https://ria.ru/20250416/iran-2011542920.html

https://ria.ru/20250424/iran-2013170218.html

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иран

сша

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в мире, иран, сша, тегеран (город), масуд пезешкиан, али хаменеи, аббас аракчи, обострение отношений сша и ирана