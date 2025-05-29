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Пезешкиан: США не могут требовать от Ирана прекратить обогащение урана - РИА Новости, 29.05.2025
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23:16 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/iran-2019872901.html
Пезешкиан: США не могут требовать от Ирана прекратить обогащение урана
Пезешкиан: США не могут требовать от Ирана прекратить обогащение урана - РИА Новости, 29.05.2025
Пезешкиан: США не могут требовать от Ирана прекратить обогащение урана
Ни одна страна, в особенности Соединенные Штаты, не могут требовать от Ирана, чтобы он прекратил обогащение урана, Тегеран никогда не будет добиваться получения РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T23:16:00+03:00
2025-05-29T23:16:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
масуд пезешкиан
али хаменеи
аббас аракчи
обострение отношений сша и ирана
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ТЕГЕРАН, 29 мая – РИА Новости/Прайм. Ни одна страна, в особенности Соединенные Штаты, не могут требовать от Ирана, чтобы он прекратил обогащение урана, Тегеран никогда не будет добиваться получения ядерного оружия, заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что Иран может временно приостановить обогащение урана на год, если США признают за страной право на его переработку в мирных целях и разморозят иранские активы. Иранский МИД опроверг эту информацию. "Каждая страна имеет право проводить научные исследования в области обогащения урана и деятельности, связанной с мирной атомной энергетикой. Согласно фетве верховного лидера (аятоллы Али Хаменеи – ред.), Иран никогда не стремился создавать ядерное оружие и никогда не будет этого делать", - сказал Пезешкиан, слова которого приводит иранское госагентство SNN. Он подчеркнул, что Иран никогда не внесет в свою доктрину пункты о ядерном оружии. Он также указал на то, что "Иран никогда не откажется от обогащения урана в мирных целях, результаты которого можно использовать в здравоохранении и медицине, сельском хозяйстве и промышленности. "Наука принадлежит всему миру, и все люди имеют право пользоваться знаниями, технологиями и научными достижениями. Ни одна страна не может лишить другую страну этого права. Поэтому мы не поддадимся давлению (других стран, в частности США – ред.) с целью остановить обогащение урана каким-либо образом", - добавил иранский президент. Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. В то же время перед пятым раундом обострились противоречия сторон. Так, США до переговоров потребовали от Ирана отказаться от обогащения урана, иранская сторона отвергла такие требования, указав, что стороны не смогут договориться, если США будут настаивать на отказе Тегераном от технологии обогащения. При этом Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы.
https://ria.ru/20250416/iran-2011542920.html
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в мире, иран, сша, тегеран (город), масуд пезешкиан, али хаменеи, аббас аракчи, обострение отношений сша и ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Масуд Пезешкиан, Али Хаменеи, Аббас Аракчи, Обострение отношений США и Ирана
Пезешкиан: США не могут требовать от Ирана прекратить обогащение урана

Президент Пезешкиан: Иран никогда не будет добиваться получения ядерного оружия

© AP Photo / IRIB/Morteza Fakhri NezhadМасуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© AP Photo / IRIB/Morteza Fakhri Nezhad
Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 29 мая – РИА Новости/Прайм. Ни одна страна, в особенности Соединенные Штаты, не могут требовать от Ирана, чтобы он прекратил обогащение урана, Тегеран никогда не будет добиваться получения ядерного оружия, заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что Иран может временно приостановить обогащение урана на год, если США признают за страной право на его переработку в мирных целях и разморозят иранские активы. Иранский МИД опроверг эту информацию.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Глава МИД Ирана раскрыл детали переговоров с США
16 апреля, 11:49
"Каждая страна имеет право проводить научные исследования в области обогащения урана и деятельности, связанной с мирной атомной энергетикой. Согласно фетве верховного лидера (аятоллы Али Хаменеи – ред.), Иран никогда не стремился создавать ядерное оружие и никогда не будет этого делать", - сказал Пезешкиан, слова которого приводит иранское госагентство SNN.
Он подчеркнул, что Иран никогда не внесет в свою доктрину пункты о ядерном оружии. Он также указал на то, что "Иран никогда не откажется от обогащения урана в мирных целях, результаты которого можно использовать в здравоохранении и медицине, сельском хозяйстве и промышленности.
"Наука принадлежит всему миру, и все люди имеют право пользоваться знаниями, технологиями и научными достижениями. Ни одна страна не может лишить другую страну этого права. Поэтому мы не поддадимся давлению (других стран, в частности США – ред.) с целью остановить обогащение урана каким-либо образом", - добавил иранский президент.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Иран отверг требования США по обогащенному урану
24 апреля, 13:05
Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда.
В то же время перед пятым раундом обострились противоречия сторон. Так, США до переговоров потребовали от Ирана отказаться от обогащения урана, иранская сторона отвергла такие требования, указав, что стороны не смогут договориться, если США будут настаивать на отказе Тегераном от технологии обогащения.
При этом Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
В Иране назвали условие для ядерной сделки с США
15 мая, 02:30
 
В миреИранСШАТегеран (город)Масуд ПезешкианАли ХаменеиАббас АракчиОбострение отношений США и Ирана
 
 
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